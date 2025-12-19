Danh ca Thái Châu nghẹn ngào nhắc về quãng thời gian xa xứ

Tập 8 Người kể chuyện tình lên sóng với chủ đề Bóng mát đời con, là màn tranh tài của 3 thí sinh gồm Trần Tuấn Kha, Đoàn Bảo Ân và Quỳnh Cẩm. Ngoài danh ca Thái Châu, hàng ghế giám khảo còn có sự góp mặt của nghệ sĩ Đình Toàn và ca sĩ Như Hảo.

Quỳnh Cầm gây xúc động trên sân khấu Người kể chuyện tình với ca khúc Má thương con hoài Ảnh: NSX

Trong đêm thi, Quỳnh Cầm chọn ca khúc Má thương con hoài để chinh phục ban giám khảo. Tiết mục gây ấn tượng bởi sự sâu lắng, kết hợp với giọng hát ngọt ngào của nữ thí sinh gây ấn tượng với ban giám khảo. Quỳnh Cầm đã tái hiện một câu chuyện sát với thực tế của danh ca Thái Châu và ca sĩ Như Hảo trải qua, bởi cả hai đều có quãng thời gian xa xứ với nỗi nhớ nhà da diết.

Thái Châu và dàn giám khảo nhận xét về Quỳnh Cầm

Cũng chính vì điều đó nên khi theo dõi bài thi của Quỳnh Cầm, danh ca Thái Châu không giấu được sự xúc động. Nam giám khảo nói khi nghe đàn em thể hiện Má thương con hoài, ông muốn khóc vì “với những người từng xa xứ, bài hát gợi lên nỗi buồn, nỗi nhớ và những ký ức không thể nào quên”. Thái Châu đồng thời cũng đánh giá cao chiều sâu cảm xúc cũng như cách cô thể hiện rõ ràng, trọn vẹn của Quỳnh Cầm.

Ông tâm sự: “Tâm trạng của mỗi người Việt Nam mà vì hoàn cảnh nào đó phải xa xứ, trước mắt là thấy buồn vì nhớ gia đình, nhớ bè bạn và nhớ tất cả. Bài thi này làm tôi nhớ lại những tháng năm ở nước ngoài”. Tuy nhiên, Thái Châu góp ý đàn em nên thể hiện một số câu hát “đậm nét” hơn để tiết mục trở nên hoàn thiện.

Danh ca Thái Châu dành lời khen ngợi cho bài thi của đàn em Quỳnh Cầm Ảnh:NSX

Đồng quan điểm, ca sĩ Như Hảo cũng không giấu được sự nghẹn ngào, cho biết chỉ trong “4 - 5 phút của bài hát mà đã khóc tới 4 - 5 lần”. Ca khúc khiến nữ ca sĩ nhớ đến mẹ. Đặc biệt, câu hát “Má ơi con về mà giờ má đâu?” trở thành điểm chạm, thôi thúc Như Hảo trân trọng hơn những lần được trở về nhà, được nghe mẹ la, được ăn bữa cơm mẹ nấu - những điều giản dị nhưng ấm áp. “Khi xa quê, người tôi nghĩ đến đầu tiên là mẹ. Để không phải tiếc nuối điều gì, tôi tạo cơ hội cho bản thân được về quê nhiều lần trong một năm, để được thăm mẹ”, cô bày tỏ.

Trong khi đó, nghệ sĩ Đình Toàn cho rằng dù không phải là người xa xứ, anh vẫn cảm nhận rõ thông điệp mà tiết mục mang lại. Bởi nam giám khảo quan niệm “có những điều khi mất đi rồi mình mới thấy tiếc”. Anh đánh giá phần diễn xuất của Quỳnh Cầm là tròn vai, phù hợp với tinh thần bài hát. Đồng thời Đình Toàn khẳng định nữ thí sinh đã có một phần trình diễn giàu cảm xúc và giọng hát thuyết phục. Đình Toàn khẳng định gia đình là điều quan trọng nhất của cuộc đời anh, đồng thời nhắn nhủ khán giả hãy mạnh dạn nói lời yêu thương với cha mẹ khi còn có thể.

Quỳnh Cầm sinh năm 2004, là thí sinh nhỏ tuổi nhất Người kể chuyện tình mùa này. Trước đó, cô từng gặt hái được nhiều thành tích như quán quân Giọng hát vàng thành phố Phan Thiết, á quân Tiếng hát ngôi sao biển Bình Thuận. Bên cạnh các cuộc thi, Quỳnh Cầm nỗ lực phát triển sự nghiệp qua nhiều sản phẩm được đầu tư chỉn chu. Với bài thi này, Quỳnh Cầm dẫn đầu trong các thí sinh khi nhận điểm tuyệt đối từ phía 3 giám khảo.