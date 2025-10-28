Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thái Châu tiết lộ cuộc sống tuổi 74, nói về mối quan hệ với Ngọc Sơn

Thạch Anh
Thạch Anh
28/10/2025 12:54 GMT+7

Nghệ sĩ Thái Châu vừa có những chia sẻ quan điểm về nghề, đồng thời tiết lộ về mối quan hệ với ca sĩ Ngọc Sơn khi có dịp hội ngộ trong 'Người kể chuyện tình'.

Gắn bó cùng chương trình Người kể chuyện tình suốt 9 mùa phát sóng, danh ca Thái Châu không giấu được niềm xúc động khi trở lại trong vai trò giám khảo. Với ông, đây không chỉ là một chương trình, mà là nơi bản thân được sống trọn với tình yêu âm nhạc và chứng kiến thế hệ trẻ tiếp nối.

Khi được hỏi về tiêu chí chấm thi, nam nghệ sĩ cho rằng ông không đặt nặng chuyện “khó tính”, mà quan trọng là sự chân thành. Ông nói: “Tôi thông cảm cho các bạn trẻ, bởi tuổi nghề của các bạn mới chỉ vài năm. Những anh chị đã vào nghề trước nên truyền đạt lại cho các em những kinh nghiệm quý giá để các em có hành trang vững vàng trong nghề và ngày càng thăng tiến. Tôi nghĩ sự khắt khe là không cần thiết. Hãy khuyến khích và chia sẻ chân tình với các bạn, đó là điều cần có của mỗi giám khảo”.

Thái Châu tiết lộ cuộc sống tuổi 74, nói về mối quan hệ với Ngọc Sơn- Ảnh 1.

Danh ca Thái Châu ngồi ghế nóng Người kể chuyện tình, lên sóng ngày 30.10 trên THVL1

ẢNH: BTC

Ở mùa này, danh ca Thái Châu cũng có dịp gặp lại ca sĩ Ngọc Sơn - người đồng nghiệp mà ông dành nhiều tình cảm quý mến. Ông bày tỏ: “Tôi đã theo dõi và ủng hộ Ngọc Sơn từ lâu. Ngày đó, Sơn vừa hát vừa nhảy rất hay, rất điệu nghệ. Sau này, Sơn lại bộc lộ thêm tài sáng tác, những tác phẩm, tiếng hát của cậu ấy đã được khán giả trong và ngoài nước yêu mến”.

Theo danh ca Thái Châu, điều khiến ông luôn trân trọng Ngọc Sơn không chỉ là tài năng mà còn là tinh thần sống tích cực và sự tận tụy với nghề. “Mỗi lần gặp lại, hai anh em tay bắt mặt mừng, cùng nhắc lại những kỷ niệm đứng chung sân khấu. Ngọc Sơn lúc nào cũng khỏe mạnh, yêu đời và đặc biệt là yêu nghề. Đó là phẩm chất đáng quý của một người nghệ sĩ. Mỗi lần thấy Sơn khỏe mạnh, tôi cảm thấy rất vui”.

Cuộc sống kín tiếng của danh ca Thái Châu

Dù ở độ tuổi nào, danh ca Thái Châu vẫn giữ được phong độ, sự trẻ trung khi xuất hiện trên sân khấu. Ông cho biết bí quyết của mình nằm ở tình yêu với nghề và thái độ sống tích cực. “Lòng yêu nghề và tinh thần của mình giúp tôi vượt qua mọi chuyện. Âm nhạc giống như máu trong người, không nghe nhạc một ngày là thấy thiếu. Đó là năng lượng khiến tôi luôn muốn hát, cống hiến”, ông nhấn mạnh.

Thái Châu tiết lộ cuộc sống tuổi 74, nói về mối quan hệ với Ngọc Sơn- Ảnh 2.

Thái Châu hội ngộ Ngọc Sơn, Nhật Kim Anh trên hàng ghế giám khảo

ẢNH: BTC

Khi được hỏi về cuộc sống riêng, danh ca cho biết ông có một tổ ấm tràn đầy hạnh phúc. Sau nhiều năm làm nghề, điều khiến nam giám khảo trân trọng nhất chính là sự đồng hành và thấu hiểu từ người bạn đời. “Gia đình tôi vẫn hạnh phúc như mọi khi. Hạnh phúc là do cả hai người cùng vun đắp, chứ chỉ một người thôi thì rất khó”, ông nói.

Với đặc thù của nghề ca hát, thường xuyên đi diễn xa, lịch trình thất thường, Thái Châu cho rằng sự cảm thông là yếu tố quan trọng giúp gìn giữ hạnh phúc. “Nghề nghệ sĩ khác với công việc công sở, không thể đi về đúng giờ. Vì vậy, người bạn đời của mình phải hiểu và thông cảm cho công việc. Có được điều đó, hạnh phúc mới bền lâu”, ông bộc bạch.

Trước xu hướng ngày nay có nhiều người trẻ chọn lựa cuộc sống độc thân để theo đuổi tự do và sự nghiệp, Thái Châu cho rằng hạnh phúc có nhiều hình dạng, nhưng giá trị của mái ấm gia đình vẫn luôn là điều đáng trân trọng. “Tôi nghe nhiều người nói, thôi không lập gia đình, cứ ở độc thân cho tự do tự tại. Theo tôi thì không nên như vậy. Ai cũng cần có một mái nhà, có vợ có chồng rồi có con cái để xây dựng hạnh phúc”, nam danh ca chia sẻ.

Thái Châu cho rằng tình yêu và gia đình mang lại cho con người sự cân bằng và điểm tựa tinh thần giữa guồng quay của cuộc sống hiện đại. “Không lẽ bây giờ mình sống đơn độc một mình? Tôi nghĩ nên yêu nhau thật lòng, lập gia đình để cuộc sống thêm ý nghĩa. Khi đi làm về mệt mỏi mà có người bạn đời bên cạnh, nhìn con cái lớn từng ngày, đó là niềm hạnh phúc và động lực sống”, ông nói thêm. Dù vậy, Thái Châu vẫn tôn trọng với sự lựa chọn của thế hệ trẻ. Theo ông, quan trọng nhất vẫn là cảm giác bình yên và vui vẻ trong cuộc sống.

'Tôi vui vì lớp trẻ hiện nay rất tài năng, thông minh và sáng tạo, điều đó giúp nền âm nhạc Việt Nam phát triển và tôi cảm thấy vô cùng tự hào', danh ca Thái Châu bày tỏ.

Xem thêm bình luận