Cuộc sống nuôi heo, làm rẫy của Siu Black trước khi bệnh nặng
Video Giải trí

Cuộc sống nuôi heo, làm rẫy của Siu Black trước khi bệnh nặng

Hữu Tín
Hữu Tín
28/10/2025 05:00 GMT+7

Sáng 27.10, ca sĩ Siu Black nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai trong tình trạng sức khỏe rất yếu do suy thận mạn giai đoạn cuối và nhiều biến chứng nặng. Trước bạo bệnh, "Họa mi núi rừng" có cuộc sống viên mãn bên người chồng mới, tích cực làm nông, livestream bán hàng và miệt mài chạy show để trang trải cuộc sống sau biến cố vỡ nợ.

Thông tin từ bệnh viện xác nhận, nữ ca sĩ 58 tuổi đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc. Siu Black bị suy thận mạn giai đoạn cuối, đã biến chứng sang suy tim, tiểu đường và hiện đang viêm phổi nặng.

Bác sĩ Bùi Trường Giang, Phó giám đốc Y khoa Bệnh viện, cho biết nữ ca sĩ nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, phổi xấu và có nhiều bệnh nền. Hiện "Họa mi núi rừng" còn thở bằng ôxi nhưng đã tỉnh táo, không yếu như buổi sáng khi mới nhập viện. Chưa thể nói nhiều hơn với tình trạng bệnh của ca sĩ Siu Black vì bệnh nhân có nhiều bệnh nền”.

Cuộc sống nuôi heo, làm rẫy của Siu Black trước khi bệnh nặng - Ảnh 1.

Siu Black nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai trong tình trạng sức khỏe rất yếu

Ảnh: NVCC

Thông tin này khiến khán giả xót xa, bởi Siu Black đã trải qua quá nhiều biến cố thăng trầm trong sự nghiệp và cuộc đời. Lớn nhất là sự cố vỡ nợ vào năm 2013, ca sĩ Siu Black gần như rút lui khỏi showbiz và trở về quê nhà Kon Tum sinh sống. Đang là một ngôi sao ca nhạc, cô thay đổi hoàn toàn lối sống, quay về làm nông, hằng ngày trồng rau, nuôi heo để trang trải.

Cuộc sống nuôi heo, làm rẫy của Siu Black trước khi bệnh nặng

Siu Black chọn cho mình cuộc sống bình yên, giản dị sau ánh đèn sân khấu. Mỗi ngày, giọng ca phố núi dậy sớm tập thể dục, uống trà, chăm sóc nhà cửa, con cháu, không quan trọng tìm lại hào quang sân khấu như thời hoàng kim.

Cuộc sống của cô quây quần giản dị bên các con trai, con dâu và cháu nội. Trên trang Facebook cá nhân, Siu Black thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, hình ảnh chăm sóc vườn tược hoặc chơi đùa cùng các cháu. Để kiếm thêm thu nhập, "Họa mi núi rừng" cũng rất tích cực livestream. Cô thường xuyên lên mạng trò chuyện cùng khán giả và bán hàng online, chủ yếu là các mặt hàng đặc sản Tây Nguyên, quần áo.

Cuộc sống nuôi heo, làm rẫy của Siu Black trước khi bệnh nặng

Sau khi ly hôn vào năm 2009 và tái hợp vào năm 2019, ca sĩ Siu Black và chồng cũ là cựu vận động viên bóng chuyền Đức Hùng đã chính thức tổ chức lễ cưới tại một nhà thờ ở Kon Tum vào tháng 9.2023

Tận hưởng cuộc sống bình dị bên gia đình, “Họa mi núi rừng” cũng tích cực trở lại với nghệ thuật. Năm 2024, cô xuất hiện với tư cách giám khảo cuộc thi “Tiếng hát Việt toàn cầu”. Khán giả cũng liên tục thấy cô “cháy” hết mình với tư cách ca sĩ khách mời tại nhiều đêm nhạc và concert lớn như trong liveshow “Đóa hồng gai” của ca sĩ Phương Thanh tại Hà Nội (5.2024) hay tại "Concert Trẻ 6" ở TP.HCM (11.2024).

Sức khỏe của Siu Black sau biến chứng bệnh thận do tiểu đường

Sức khỏe của Siu Black sau biến chứng bệnh thận do tiểu đường

Siu Black cho biết ban đầu cô cảm thấy lo lắng khi chân bị phù do biến chứng bệnh tiểu đường nhưng nhờ có sự chăm sóc của bác sĩ nên hiện tại sức khỏe của nữ ca sĩ đã ổn định.

