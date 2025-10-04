Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Duyên Quỳnh làm rõ tin đồn tình cảm với nhạc sĩ 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình'

Thạch Anh
Thạch Anh
04/10/2025 13:22 GMT+7

Duyên Quỳnh vừa có buổi gặp gỡ truyền thông để chia sẻ về dự án âm nhạc mới, đồng thời làm rõ tin đồn tình cảm với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gây xôn xao thời gian qua.

Ca sĩ Duyên Quỳnh vừa công bố album Viết tiếp câu chuyện hòa bình vol.2 do mình chấp bút, đánh dấu bước ngoặt mới trong sự nghiệp âm nhạc. Sao nữ 9X chia sẻ cô không ngại đặt ra những thử thách để khám phá giới hạn bản thân. “Tôi muốn kể câu chuyện về hòa bình và tình yêu quê hương đất nước qua chính giai điệu do mình viết nên. Đó là một thử thách nhưng cũng là cách để tôi tri ân khán giả bằng tất cả sự chân thành”, cô nói.

Duyên Quỳnh làm rõ tin đồn tình cảm với nhạc sĩ 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình'- Ảnh 1.

Duyên Quỳnh tiếp tục hành trình lan tỏa nhạc quê hương đất nước sau Viết tiếp câu chuyện hòa bình

ẢNH: T.A

Về sự so sánh với những thành công trước đó, nữ ca sĩ quan niệm "không có áp lực và so sánh thì sẽ không có những ca khúc tiếp theo”. Duyên Quỳnh bày tỏ hy vọng tình yêu quê hương trong âm nhạc của mình có thể lay động thêm nhiều bạn trẻ. Cô xem những thử thách là cách rèn luyện bản thân có thêm tư duy đa chiều trong các dự án mới.

Nữ ca sĩ thừa nhận hát nhạc quê hương đất nước chưa bao giờ là lựa chọn dễ dàng, bởi nó đòi hỏi sự kiên nhẫn và niềm tin. Tuy nhiên, cô vẫn duy trì theo đuổi dòng nhạc này vì “đây là một sứ mệnh, là cách để góp phần nhỏ bé vào việc giữ gìn giá trị tinh thần, bồi đắp tình yêu Tổ quốc trong lòng thế hệ trẻ. Điều đó quý giá hơn bất cứ thước đo vật chất nào”.

Trước câu hỏi thường gặp về việc hát nhạc yêu nước có thể “sống được” hay không, nữ ca sĩ thẳng thắn: “Nếu để làm giàu nhanh chóng, có lẽ đây không phải là con đường. Nhưng thu nhập từ nghề đủ để tôi trang trải cuộc sống và tái đầu tư cho những sản phẩm tâm huyết. Tôi không giàu về vật chất, nhưng tôi thấy mình giàu về lý tưởng, về tình cảm mà khán giả dành cho”.

Duyên Quỳnh làm rõ tin đồn tình cảm với nhạc sĩ 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình'- Ảnh 2.
Duyên Quỳnh làm rõ tin đồn tình cảm với nhạc sĩ 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình'- Ảnh 3.

Duyên Quỳnh nói dù không giàu về vật chất nhưng bản thân vui khi được khán giả yêu thương, ủng hộ

ẢNH: T.A

Duyên Quỳnh bộc bạch sau cơn sốt Viết tiếp câu chuyện hòa bình, bản thân may mắn nhận được nhiều lời mời biểu diễn, từ đó có cơ hội quảng bá các sản phẩm âm nhạc về quê hương, đất nước đến mọi người. Giọng ca quê Đắk Lắk thừa nhận đời sống riêng cũng có sự thay đổi tích cực sau khi được chú ý hơn. “Tôi có thể chủ động hơn trong việc làm những sản phẩm tiếp theo và chuẩn bị được cho mình, cho gia đình điều kiện kinh tế ổn định hơn”, quán quân Người kể chuyện tình cho hay.

Duyên Quỳnh trải lòng khi Viết tiếp câu chuyện hòa bình được lan tỏa đến mọi người, cô không chủ động tăng cát sê quá nhiều. Lý giải về điều này, sao nữ quê Đắk Lắk cho biết bản thân chỉ cân đối chi phí biểu diễn để phù hợp với thời thế. Khi chọn trình diễn ca khúc về quê hương đất nước, bản thân nữ ca sĩ muốn cống hiến nhiều hơn việc đặt nặng về thù lao. 

“Ngày bé tôi ở vùng sâu, vùng xa nên hiểu nỗi khao khát của những đứa trẻ khi được xem các chương trình nghệ thuật. Khi đã có dấu ấn riêng, tôi cũng mong có thể mang lời ca tiếng hát đến các bạn nhỏ. Nếu có mức chi phí quá cao, thì chắc chắn tiếng hát của mình không thể đến với vùng xâu, vùng xa. Cho nên tôi ưu tiên việc lan tỏa những điều tích cực trong cuộc sống”, Duyên Quỳnh bộc bạch.

Duyên Quỳnh làm rõ tin đồn tình cảm với nhạc sĩ 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình'- Ảnh 4.
Duyên Quỳnh làm rõ tin đồn tình cảm với nhạc sĩ 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình'- Ảnh 5.

Duyên Quỳnh biết ơn khi nhận được sự hỗ trợ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong sự nghiệp

ẢNH: FBNV

Duyên Quỳnh nói về mối ơn với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Nữ ca sĩ cũng không quên bày tỏ sự biết ơn dành cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình vì nhờ đó, cô có cơ hội đến gần hơn với khán giả. Song việc cả hai liên tục đồng hành trong các sản phẩm âm nhạc khiến họ vướng tin đồn tình cảm. Về thông tin này, Duyên Quỳnh khẳng định hơn cả bạn bè, đồng nghiệp, Nguyễn Văn Chung còn là một người thầy của cô trong nghề.

Sao nữ 9X chia sẻ thêm: “Việc được gặp gỡ và nhận sự hỗ trợ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong âm nhạc là sự may mắn của người nghệ sĩ. Ngoài những sản phẩm cộng tác cùng nhau, có những dự án cá nhân tôi luôn hỏi ý kiến anh Chung để xem đã phù hợp hay chưa. Anh ấy luôn sẵn sàng chia sẻ với không riêng gì tôi mà nhiều nghệ sĩ trẻ khác. Tôi chỉ là một trong những người may mắn có thành tựu từ ca khúc của anh Chung nên mọi người nghĩ anh ấy ưu ái cho tôi, chứ thật ra không phải”.

