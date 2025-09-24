Ai là người ảnh hưởng đến sự nghiệp của nhạc sĩ ‘Viết tiếp câu chuyện hòa bình’?

Nhóm nhạc đến từ Na Uy và Ireland - Secret Garden xác nhận sẽ đến Việt Nam biểu diễn vào 18.10 tới tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội). Sau Kenny G và tứ tấu Bond, đây là lựa chọn tiếp theo của dự án âm nhạc quốc tế vì cộng đồng Good Morning Vietnam do Báo Nhân Dân và một doanh nghiệp trong lĩnh vực phát triển văn hóa nghệ thuật, sản xuất âm nhạc, giải trí và truyền thông khởi xướng. Thông tin này khiến những khán giả yêu mến Secret Garden quan tâm, trong đó có ca sĩ Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Secret Garden mong chờ gặp gỡ khán giả tại Hà Nội Ảnh: BTC

Tùng Dương, Nguyễn Văn Chung mê mẩn nhạc của Secret Garden

Tác giả Viết tiếp câu chuyện hòa bình cho biết anh thích nghe nhạc của nhóm, thậm chí nhiều bài để lại ấn tượng ngay từ lần đầu thưởng thức, điển hình là Song from A Secret Garden. “Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy âm nhạc thật kỳ diệu bởi những nốt nhạc có thể cho mình tưởng tượng ra nhiều hình ảnh, nhiều khung cảnh và chìm đắm trong những cảm xúc khác nhau", anh chia sẻ.

Nguyễn Văn Chung thích Secret Garden vì âm nhạc có giai điệu lãng mạn, dễ nghe và có tính chữa lành. Anh bộc bạch: "Nghe nhạc của nhóm có cảm giác như đang đi vào một không gian khác đầy sự yên bình, hoài niệm. Tôi tưởng tượng mình đang nằm trên bãi cỏ trong một buổi chiều và mình cảm nhận được mùi thơm của cây cỏ hay làn gió mát thổi qua gương mặt. Hoặc có bài hát nghe trong một đêm mưa bão và cảm thấy nơi mình sống thật bình yên. Tôi thấy được điều kỳ diệu của âm nhạc Secret Garden mang đến cho mình".

Nguyễn Văn Chung thừa nhận âm nhạc và cá tính sáng tác của mình bị ảnh hưởng từ nhóm Secret Garden. Bởi anh quan niệm khi sáng tác đầu tiên bài hát giai điệu phải hay, phải đẹp và có tính chữa lành trong đó. Nam nhạc sĩ rất háo hức thưởng thức đêm nhạc của nhóm tại Việt Nam vào tháng 10 nhưng rất tiếc vì lịch trình kẹt trước đó. "Nhưng dù có đến xem hay không tôi cũng dành tình yêu rất đặc biệt cho âm nhạc của nhóm Secret Garden", Nguyễn Văn Chung bày tỏ.

Nguyễn Văn Chung và Tùng Dương bày tỏ sự yêu mến dành cho nhóm nhạc Secret Garden Ảnh: FBNV

Còn với Tùng Dương, 2 album Song from A Secret Garden và White Stones đã luôn nằm trong danh mục ưa thích của anh và You raise me up là bài hát gắn liền với anh. Nam ca sĩ nhiều lần được yêu cầu hát ca khúc này trong các chương trình lớn vì ca từ ý nghĩa, giai điệu ấn tượng. Vì vậy, mỗi khi có cơ hội được hát trước bạn bè quốc tế Tùng Dương lại chọn bài hát này, gần nhất là dịp được diện kiến gia đình danh ca Andrea Bocelli tại Ý.

"Nhóm đã khéo léo dẫn dắt người nghe vào từng tình tiết của câu chuyện chỉ với 3 nhạc cụ: trống, piano và violin để tạo nên một thế giới của riêng. Bằng chính tài năng thực của 2 thành viên, với giai điệu các bài nhạc cũng rất dễ nghe và cuốn hút, đó là chìa khóa để Secret Garden thành công", Tùng Dương nói.

Dù bận rộn với lịch trình riêng, Tùng Dương nói vẫn sẽ thu xếp để có duyên tham dự, thưởng thức trọn vẹn âm nhạc của Secret Garden. "Âm nhạc của họ có tinh thần chữa lành thực sự. Khi nghe nhạc Secret Garden, ta như lạc vào thế giới mà họ dẫn dụ đầy mê hoặc. Tôi tin tưởng đạo diễn Phạm Hoàng Nam với những dàn dựng về sân khấu, ánh sáng thật huyền ảo để làm tôn lên được âm nhạc của Secret Garden. Theo tôi, đó là cuộc gặp gỡ thú vị đạo diễn Việt và nhóm nhạc thế giới", anh bộc bạch.