Tùng Dương: Nguyễn Văn Chung rất hiền, chiều tôi hơn chiều người yêu

Tối 14.8, ca sĩ Tùng Dương trình làng MV Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai, đánh dấu màn kết hợp cùng với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Đây là món quà bộ đôi nghệ sĩ muốn dành tặng khán giả nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Thông qua ca khúc mới, Tùng Dương và Nguyễn Văn Chung mong muốn lan tỏa hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động, đang chuyển mình mạnh mẽ.

Tùng Dương và Nguyễn Văn Chung tại sự kiện ra mắt MV Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai Ảnh: NVCC

Tùng Dương chia sẻ thời gian qua, anh bất ngờ trước tình cảm của khán giả dành cho dòng nhạc ca ngợi quê hương, đất nước. Đó là nguồn động lực để giọng ca 8X tham gia vào MV lần này. Theo Tùng Dương, Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai có những đoạn hùng hồn, hào sảng, phù hợp với chất giọng của mình. Song anh và nhạc sĩ cũng đã phải làm việc, chỉnh sửa để có bản hoàn chỉnh như hiện tại.

Chia sẻ về lần hợp tác này, Tùng Dương hài hước gọi Nguyễn Văn Chung là “nhạc sĩ hiền nhất quả đất”. Nhờ vậy, trong quá trình làm việc chung, cả hai chưa từng xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn vì nam ca sĩ được đồng nghiệp “chiều hơn người yêu”. “Như khi tôi muốn đổi chữ khác, Nguyễn Văn Chung rất mở lòng nhưng đến cuối cùng vẫn quyết định quay lại giữ những gì hay nhất. Không có sự tranh luận nào giữa cả hai, những màn xéo xắt trên mạng xã hội chủ yếu là cho vui thôi”, anh tâm sự.

Tùng Dương không đặt nặng vấn đề bản quyền ca khúc mới vì quan niệm càng nhiều người cover thì càng lan tỏa niềm tự hào quê hương, đất nước Ảnh: NVCC

Theo Tùng Dương, đây là lần đầu tiên anh “bắt tay” với Nguyễn Văn Chung. Nói về kỷ niệm của cả hai, nam ca sĩ kể cách đây 10 năm, trong chương trình Bài hát yêu thích có 2 đối thủ cạnh tranh là Chiếc khăn Piêu (Tùng Dương thể hiện) và Nhật ký của mẹ (Nguyễn Văn Chung sáng tác). Giọng ca 8X nói thêm thời điểm đó, bản thân anh cũng yêu thích tác phẩm của đồng nghiệp, có dự định cover nhưng sợ không đồng ý.

Nguyễn Văn Chung nói về màn kết hợp với Tùng Dương

Nguyễn Văn Chung kể anh viết Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai vào tháng 7.2025, thời điểm ghi nhận nhiều sự kiện trong đời sống xã hội. Sau khi hoàn thành, nam nhạc sĩ nghĩ ngay đến Tùng Dương và ngỏ ý giọng ca 8X thể hiện. Cả hai mất gần 2 tháng để hoàn thiện sản phẩm. Quá trình làm việc chung khiến bộ đôi nghệ sĩ hiểu nhau nhiều hơn.

Nguyễn Văn Chung chia sẻ: “Thú thật trước đó tôi không hiểu gì và nghĩ mình không hợp với nguồn năng lượng và tư tưởng âm nhạc của Tùng Dương. Nhưng hóa ra giữa chúng tôi có nhiều điểm chung trong âm nhạc và đặc biệt là cả hai luôn hướng tới sự cầu toàn”.

Nguyễn Văn Chung và Tùng Dương hiểu nhau hơn sau lần kết hợp này Ảnh: NVCC

Tác giả ca khúc nói thêm trong quá trình làm việc chung, anh nhiều lần phải “chiều ý” Tùng Dương. Song khi nhìn lại, Nguyễn Văn Chung thấy những thay đổi đó phù hợp với tổng thể bài hát. Anh chia sẻ: “Với tôi, khi viết bài hát nào cũng vậy, người hát không cảm thấy thỏa mãn thì làm sao hát được 100% năng lượng của họ để chạm đến khán giả. Nên tôi luôn đặt tiêu chí bài hát phải thỏa mãn được cả mình lẫn ca sĩ”.

Về lý do chọn sáng tác bài hát theo thể loại dance - remix, Nguyễn Văn Chung nói trong những năm vừa qua, nhiều concert được tổ chức, thu hút đông đảo khán giả trẻ tham gia. “Tôi cũng đi nghe và thấy âm nhạc ở đó rất khác với thể loại âm nhạc truyền thống. Và thấy để truyền tải thông điệp này với các bạn trẻ thì cần phải tiếp cận được với họ, tạo làn sóng, sự cuồng nhiệt, thích nghe và cảm nhận được. Tôi cho rằng đó cũng là nghĩa vụ của một công dân với đất nước”, anh cho hay.