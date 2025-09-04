Ca khúc về quê hương, đất nước của Nguyễn Văn Chung lan tỏa mạnh mẽ

Trong đó, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đóng góp nhiều nhạc phẩm như: Nguyện thề vì bình yên (Duyên Quỳnh thể hiện), Nỗi đau giữa hòa bình (Hòa Minzy thể hiện), Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai và Viết tiếp câu chuyện hòa bình (Tùng Dương thể hiện), Trái tim quả cảm (Quốc Thiên - Neko Lê thể hiện).

MV ca khúc Nỗi đau giữa hòa bình - Nguyễn Văn Chung sáng tác, Hòa Minzy thể hiện - đạt hơn 13 triệu lượt xem trên YouTube Ảnh: NVCC

Các ca khúc này nhận được sự quan tâm của khán giả, thu hút hàng trăm ngàn đến hàng chục triệu lượt xem, nghe trên các nền tảng. Có thể thấy, từ sau cơn sốt Viết tiếp câu chuyện hòa bình hồi tháng 4.2025, Nguyễn Văn Chung miệt mài sáng tác ở nhiều chủ đề khác nhau, từ khai thác nỗi lòng của những người mẹ, người vợ khi tiễn người thân lên đường kháng chiến, từ tri ân sự hy sinh của những chiến sĩ công an, đến niềm tin về một đất nước chuyển mình mạnh mẽ ở tương lai…

Với giai điệu, ca từ hay, các ca khúc được thể hiện qua giọng ca Tùng Dương, Hòa Minzy… đã lan tỏa mạnh mẽ đến khán giả. Việc đặt trong bối cảnh người dân cả nước hướng về đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 cũng góp phần tạo hiệu ứng cho các sáng tác của Nguyễn Văn Chung.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ: "Bây giờ khi tổng kết lại, tôi vẫn chưa thể tin chỉ trong 3 tháng qua mình đã làm được bao nhiêu đây sản phẩm. Tôi cũng không nhớ rằng mình đã viết các bài hát như thế nào, sức mạnh ở đâu đã giúp tôi vượt qua được những áp lực lớn đến như vậy với hàng chục công việc liên quan. Chỉ nhớ rằng thời gian đó dường như một ngày rất dài mà mỗi đêm chỉ là một cái chớp mắt vội vã, khi tỉnh dậy lại tiếp tục sắp xếp những giai điệu và con chữ bằng cảm xúc và sự tính toán của mình".

Với anh, đây cũng là cơ hội để bản thân thực hiện những điều mình từng ao ước. "Tôi đã ước rằng ngày nào đó mình có thể thắp lên ngọn lửa cho mảng âm nhạc đề tài quê hương đất nước, thắp lên tình yêu Tổ quốc trong lòng các bạn trẻ bằng những bài hát của mình. Tôi đã ước rằng ngày nào đó mình sẽ có được những bài hát khiến mọi người xúc động khi nhìn về quá khứ và hào hứng khi nghĩ đến tương lai", Nguyễn Văn Chung bộc bạch.