Niềm hạnh phúc của danh ca Thái Châu ở tuổi xế chiều

Không chỉ gây ấn tượng với những ca khúc trữ tình bolero, thời gian qua, danh ca Thái Châu còn gây chú ý khi cover nhạc trẻ. Chia sẻ về điều này, nam nghệ sĩ bày tỏ: “Cái gu âm nhạc của Thái Châu là tình ca. Sau khi đã thành danh trên dòng nhạc này, tôi mới bắt đầu thử sức với bolero, nhạc quê hương và gần đây là nhạc trẻ. Nhưng nền tảng vẫn là tình ca”. Cách đây hơn 10 năm, Thái Châu từng gây bất ngờ khi thể hiện ca khúc nhạc trẻ Bóng biển. Với ông, đó không phải sự phá cách mà là một “món ăn mới” để gửi tặng khán giả.

Danh ca Thái Châu ngồi ghế nóng Đấu trường ngôi sao, lên sóng trên THVL1 Ảnh: BTC

Năm 2023, Thái Châu gây bất ngờ khi cover Anh ơi ở lại. Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, phiên bản trình diễn của nam danh ca nhận được những phản hồi tích cực trên mạng xã hội, giúp ông tiếp cận được với khán giả trẻ. “Tôi thấy có nhiều ca khúc nhạc trẻ ngày nay có chiều sâu, ca từ giá trị và giai điệu tinh tế. Không phải nhạc trẻ bài nào cũng “dễ dãi” như nhiều người lầm tưởng. Cũng như nhạc xưa có bài hay, bài chưa hay thì nhạc trẻ cũng vậy”, ông nói.

Nam danh ca bật mí, nếu chọn được khoảng 10 ca khúc nhạc trẻ đủ cảm xúc và chất lượng, ông sẽ thực hiện một album với chủ đề Thái Châu và những tình khúc nhạc trẻ như một món quà đặc biệt tri ân khán giả trung thành và kết nối với thế hệ trẻ.

Dù đã ở độ tuổi xế chiều, danh ca Thái Châu vẫn luôn giữ được tinh thần lạc quan và nguồn năng lượng tích cực. Ông cho biết bí quyết đơn giản chỉ là yêu nghề, sống tử tế và gác lại muộn phiền. “Âm nhạc chính là liều thuốc tinh thần. Khi mình yêu âm nhạc, mình sẽ nhẹ nhàng vượt qua những nỗi buồn. Tôi luôn lắng nghe nhạc từ nhiều thế hệ, cả thời của mình lẫn các em trẻ bây giờ. Tôi vui vì lớp trẻ hiện nay rất tài năng, thông minh và sáng tạo, điều đó giúp nền âm nhạc Việt Nam phát triển và tôi cảm thấy vô cùng tự hào”, nam danh ca bày tỏ về niềm hạnh phúc hiện tại.

Danh ca Thái Châu “manh nha” ý định làm album nhạc trẻ sau khi cover hit của Chi Pu Ảnh: BTC

Bên cạnh ca hát, danh ca Thái Châu còn là giám khảo uy tín tại nhiều chương trình. Khi nhận xét các thí sinh, ông đặt yếu tố “cách hát phù hợp với nội dung bài hát” lên hàng đầu. Dù ngoại hình sáng sân khấu hay biểu diễn kỹ thuật đến đâu, nếu không truyền tải đúng cảm xúc bài hát thì cũng khó chạm đến trái tim người nghe.

Dành lời khuyên cho các bạn trẻ theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, danh ca Thái Châu nói đầy tâm huyết: “Ngày xưa, ca sĩ thường có công ty hỗ trợ, có người lăng xê, chọn bài, quay video. Còn nay, các em gần như phải ‘tự lực cánh sinh’. Điều đó khiến tôi rất thương. Nhưng thời đại nào thì sống theo thời đại đó. Nếu thật sự yêu nghề, có đam mê và quyết tâm, các em chắc chắn sẽ gặt hái được thành công”. Ông cũng nhắn nhủ rằng ngoài giọng hát, sự tử tế và nhân cách là nền tảng quan trọng để xây dựng sự nghiệp bền vững trong thế giới giải trí đầy biến động.

Thái Châu nói gì khi ngồi ghế nóng?

Mới đây, danh ca Thái Châu trở thành giám khảo của chung kết Đấu trường ngôi sao. Trên hàng ghế nóng, nam nghệ sĩ được theo dõi phần thi của các đội gồm Đoan Trang, Sỹ Luân và Quốc Đại. Giọng ca Bài thánh ca buồn bộc bạch: “Đây là đêm thi quan trọng để tìm ra người xứng đáng nhất. Tôi tin vào sự công tâm và tinh thần làm nghề của tất cả mọi người. Chúc các em giữ vững bản lĩnh, thể hiện thật tốt phần thi của mình để cống hiến một đêm nhạc đáng nhớ cho khán giả”.