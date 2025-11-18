Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nam ca sĩ có 3 bằng đại học, sống kín tiếng ở tuổi 40

Thạch Anh
Thạch Anh
18/11/2025 12:08 GMT+7

'Khi đứng trên bục giảng, tôi phải rũ bỏ tâm thế và hình ảnh nghệ sĩ để mang đến tri thức cho sinh viên, giúp cho các bạn có công việc sau khi rời ghế nhà trường', ca sĩ Nam Cường bộc bạch.

Nam Cường được khán giả yêu mến qua những ca khúc hit như Bay giữa ngân hà, Một lần thôi, Khó, Lời hứa… Với hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, anh được đánh giá là một trong những nghệ sĩ chăm chỉ của showbiz Việt. Không chỉ thành công trong ca hát, đóng phim và dẫn chương trình, anh còn dành nhiều tâm huyết cho công tác giảng dạy, định hướng nghề nghiệp cho thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Nam Cường trải lòng về vai trò giảng dạy

- Ảnh 1.

Nam Cường cho biết anh rũ bỏ hình ảnh nghệ sĩ khi làm công việc giảng dạy

Ảnh: NVCC

Ngoài hoạt động nghệ thuật, Nam Cường còn đảm nhận vai trò giảng dạy. Nam ca sĩ nói khi bắt đầu với công việc “đưa đò”, anh luôn nỗ lực học tập và hoàn thiện bản thân. Đến hiện tại, giọng ca Bay giữa ngân hà sở hữu 3 bằng đại học và đang trong giai đoạn hoàn tất tấm bằng thạc sĩ thứ 2. 

Chia sẻ về hành trình này, anh tâm sự với chúng tôi: “Mỗi người có một mục tiêu riêng. Tôi trở lại con đường học vấn từ năm 2020, vừa tích lũy kinh nghiệm vừa nuôi ước mơ trở thành giảng viên. Việc học giúp tôi trưởng thành hơn và có thể truyền đạt những giá trị thiết thực cho sinh viên”.

Đảm nhận cùng lúc nhiều vai trò khác nhau, Nam Cường luôn nỗ lực để hoàn thành. Từ sân khấu đến giảng đường, từ nghệ sĩ đến người thầy, Nam Cường đặt mục tiêu truyền cảm hứng bằng đam mê, kiến thức. “Là ca sĩ, tôi chinh phục khán giả bằng âm nhạc. Khi đứng trên bục giảng, tôi phải rũ bỏ tâm thế và hình ảnh nghệ sĩ để mang đến tri thức cho sinh viên, giúp cho các bạn có công việc sau khi rời ghế nhà trường. Đây là trọng trách, vai trò rất lớn, không đơn thuần như khi đi hát”.

Bên cạnh hình ảnh một người nghệ sĩ, người thầy mà mọi người vẫn thường biết đến, Nam Cường còn là người chồng người cha toàn vẹn cho gia đình. Ở tuổi 40, giọng ca 8X có cuộc sống bình yên, kín tiếng. Anh ít khi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân mà chọn tập trung vào công việc.

- Ảnh 2.

Nam Cường chọn cuộc sống kín tiếng, tập trung chăm lo công việc

Ảnh: NVCC

Ở vai trò phụ huynh, anh vẫn giữ tinh thần của một người thầy nhưng theo cách nhẹ nhàng và linh hoạt hơn. Nam Cường cho rằng phương pháp giáo dục phải phù hợp với thời đại: “Ngày trước thương cho roi cho vọt có thể hiệu quả, nhưng bây giờ trẻ em thông minh và nhạy cảm hơn. Tôi chọn cách trò chuyện, chia sẻ và kiên trì, như mưa dầm thấm lâu để các con thấu hiểu và trưởng thành”.

Gần đây, Nam Cường gây chú ý khi ngồi ghế nóng cuộc thi Người kể chuyện tình. Đây cũng là show âm nhạc anh từng giành chiến thắng vào năm 2017. Trở lại với vai trò mới, giọng ca Bay giữa ngân hà nói anh bất ngờ và vui. Dàn thí sinh năm nay được Nam Cường nhận xét là trẻ trung, sáng tạo và tràn đầy năng lượng. Anh cho rằng chính sự mới mẻ mà họ mang đến đã giúp chương trình bước sang mùa thứ 9 vẫn giữ được sự yêu mến của khán giả. “Tôi từng là thí sinh của chương trình, nên biết rõ chương trình đã đi một chặng đường rất dài, hiếm có chương trình nào bền bỉ và tạo nên nhiều tên tuổi như vậy”, anh nói.

Với kinh nghiệm của một cựu quán quân, Nam Cường dành lời khuyên cho các thí sinh: “Mỗi chương trình có đặc thù riêng. Người kể chuyện tình không chỉ yêu cầu thí sinh hát hay, mà quan trọng là cách dẫn dắt từ phần mở đầu nhỏ của tiết mục đến bài hát hoàn chỉnh, truyền tải câu chuyện mình muốn kể đến khán giả”. 

Về tiêu chí chấm điểm, Nam Cường khẳng định bản thân không quá khó tính nhưng cũng không dễ dãi. Anh cho rằng nếu dễ quá, các bạn sẽ khó tạo dấu ấn. “Tham gia bất kỳ chương trình nào cũng là cơ hội để tỏa sáng và thay đổi bản thân, để khi bước ra từ chương trình các bạn phải để lại một dấu ấn nào đó với khán giả”, nam ca sĩ dành lời khuyên.

