Nam Cường tiết lộ cuộc sống sau khi kết hôn

Nam Cường trở thành khách mời trong Chuyện tối cùng sao, dự kiến lên sóng ngày 27.11 trên THVL1 Ảnh: BTC

Nam Cường bộc bạch rằng anh luôn tin tưởng vào việc không giới hạn bản thân và không ngừng khám phá tiềm năng của mình. Giọng ca Bay giữa ngân hà cho hay: "Chúng ta không biết được giới hạn của mình ở đâu, nên phải liên tục trau dồi để nhận ra mình có thể làm được điều này, điều kia", anh chia sẻ. Dấn thân vào con đường nghệ thuật, anh từng bước khẳng định tài năng và đam mê của mình trong nhiều lĩnh vực. Từ âm nhạc đến phim ảnh, anh luôn đặt sự chân thành và nỗ lực vào từng dự án.

Vai diễn gần đây trong bộ phim Gieo nhân của đạo diễn Hồ Ngọc Xum giúp Nam Cường khám phá sâu sắc hơn những cảm xúc làm cha. Giọng ca 8X chia sẻ bản thân là người cha thương con khiến anh có thể hiểu được vấn đề sâu sắc hơn: "Những vai diễn về người cha, người chồng, nhất là những nhân vật phải bỏ con, bỏ vợ để theo đuổi tham vọng, khiến tôi diễn mà đau lòng", Nam Cường tâm sự.

Nam Cường ý thức trách nhiệm dành cho gia đình dù bận rộn công việc nghệ thuật Ảnh: BTC

Khi được hỏi về sự may mắn của bản thân trong sự nghiệp lẫn cuộc sống, nam ca sĩ chia sẻ may mắn hay không là tùy ở cảm nhận mỗi người, nhưng anh tự nhận mình rất may mắn khi có được gia đình như ngày hôm nay. Nam Cường tự hào kể về gia đình nhỏ của mình với hai “thiên thần” đáng yêu. Anh chia sẻ quyết định lập gia đình ở tuổi 32 xuất phát từ mong muốn có đủ sức khỏe để đồng hành và chăm sóc con cái. Những khoảnh khắc đón con chào đời vẫn là ký ức không thể nào quên đối với anh.

Lần đầu tiên đón bé Zino, anh đang biểu diễn ở Bà Rịa - Vũng Tàu, may mắn thay Nam Cường quay về kịp lúc để ở bên vợ giây phút “thiên thần” đầu tiên chào đời. Còn với bé thứ hai là khi anh đang ở An Giang, nghe tin vợ chuyển dạ liền xin ra diễn sớm để trở về: "Tôi vừa hoàn thành show diễn vừa lái xe xuyên đêm để kịp về bệnh viện. Cảm giác đó kỳ diệu lắm, như mình đang sống trong một bộ phim", anh nhớ lại.

Nam Cường 40 tuổi vẫn đi học để làm tấm gương sáng cho con Ảnh: BTC

Dù bận rộn với lịch trình diễn xuất, học tập và đạo diễn, Nam Cường luôn cố gắng cân bằng giữa công việc và gia đình. Anh bộc bạch: "Thời gian bên con là vô giá, nhưng tôi tin rằng nếu mình biết sắp xếp, mình vẫn có thể làm tốt cả hai vai trò". Nam Cường chia sẻ rằng sự bận rộn không làm giảm tình yêu và trách nhiệm anh dành cho gia đình. Những khoảnh khắc quý giá bên hai con và vợ luôn là động lực để anh phấn đấu hơn nữa trong nghệ thuật.

Anh cũng thừa nhận rằng thời gian dành cho gia đình đôi lúc bị hạn chế vì công việc và việc học tập nâng cao. Tuy nhiên, anh luôn cố gắng bù đắp bằng cách làm gương cho con về tinh thần học hỏi. Những bằng cấp anh đạt được không chỉ là cột mốc cá nhân mà còn là động lực anh truyền cho các con: "Nếu ba gần 40 tuổi mà vẫn cố gắng học, thì các con cũng phải cố gắng hơn nữa".

Nam Cường nhấn mạnh rằng, nghệ thuật không chỉ là diễn xuất bề ngoài mà cần sự hóa thân sâu sắc vào nhân vật. Anh chia sẻ với học trò của mình rằng: "Diễn là phải sống với nhân vật, chứ không chỉ hóa thân vào nhân vật". Sự chân thật trong cảm xúc là yếu tố giúp anh thuyết phục khán giả. "Khi tôi là nhân vật đó, khán giả sẽ tin. Nếu vẫn còn “lấn cấn”, khán giả sẽ nhận ra ngay và cảm thấy không thuyết phục", anh giải thích.