'Gánh hát cù lao' và 'Thi thơ' giành giải cao nhất nghệ thuật múa TPHCM 2025

Ông Lê Nguyên Hiều - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ múa TP.HCM chia sẻ với Thanh Niên: "Mỗi tác phẩm tại lễ trao giải và biểu diễn quảng bá các tác phẩm nghệ thuật múa của Hội Nghệ sĩ múa TP.HCM 2025 là thành quả lao động nghệ thuật nghiêm túc và cũng thể hiện tiếng nói tư duy, thông điệp nhân văn được gửi gắm qua ngôn ngữ hình thể giàu cảm xúc".

Ông Lê Nguyên Hiều - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ múa TP.HCM trao giải cho 2 biên đạo múa đạt giải cao nhất - giải A ẢNH: LỆ THỦY

Tác phẩm Gánh hát cù lao do Hà Thanh Hậu sáng tác và biên đạo, âm nhạc Triều Nguyên, với sự biểu diễn của Đinh Nữ Khánh Linh, Nguyễn Viết Huy Phong, Đỗ Yên Đan đã chạm đến trái tim người xem bằng câu chuyện về thân phận người nghệ sĩ cải lương trong xã hội hiện đại ẢNH: LỆ THỦY

Khi cải lương, tinh hoa sân khấu miền Nam đứng trước nguy cơ mai một, tác phẩm Gánh hát cù lao khắc họa hình ảnh những gánh hát rong dần tan rã, nghệ sĩ rời xa ánh đèn sân khấu để mưu sinh nơi phố thị. Trong vòng xoáy sinh tồn ấy, ranh giới giữa nghệ thuật và đời sống trở nên mong manh, đầy trăn trở. Tuy nhiên, ẩn sâu trong từng chuyển động múa vẫn là tình yêu nghề bền bỉ, nỗi nhớ sân khấu và khát vọng gìn giữ cải lương như một phần máu thịt.

Biên đạo Hà Thanh Hậu tự hào khi tác phẩm của mình đạt giải. Anh chia sẻ với Thanh Niên: "Gánh hát cù lao là tác phẩm tôi dành nhiều tâm huyết nhất từ trước đến nay". Xuất phát từ tình yêu sâu nặng với nghệ thuật cải lương, anh không giấu được nỗi trăn trở khi chứng kiến bộ môn từng gắn bó với đời sống Nam bộ ngày càng thưa vắng trên sân khấu lẫn trong sinh hoạt thường nhật. Chính sự day dứt ấy đã thôi thúc anh bắt tay vào viết kịch bản, với cách tiếp cận đặc biệt - “đo ni đóng giày” cho từng nghệ sĩ tham gia biểu diễn. Mỗi vai diễn được xây dựng dựa trên cá tính, khả năng và trải nghiệm riêng của từng người, đồng thời anh trực tiếp đồng hành, hướng dẫn họ từ diễn xuất, chuyển động hình thể đến cảm xúc nội tâm, để tác phẩm không chỉ kể một câu chuyện về gánh hát cải lương, mà còn chạm đến ký ức và tình yêu nghề của chính những người đứng trên sân khấu.

Trong khi đó, tác phẩm 'Thi thơ' của Phạm Thế Chung (tác giả kiêm biên đạo), âm nhạc Mạch Thái Sơn, do tập thể nam Trường Trung cấp Múa TP.HCM biểu diễn lại mở ra một không gian thẩm mỹ mang đậm hơi thở văn chương cổ Ảnh: Lệ Thủy

Từ mạch nguồn thi ca truyền thống, tác phẩm Thi thơ dẫn dắt người xem bước vào thế giới non xanh nước biếc, nơi những thi sĩ phong lưu gặp gỡ, lấy thơ làm tri kỷ. Sự giao thoa tinh tế giữa múa dân gian Việt Nam mềm mại và ballet thanh thoát khiến từng động tác trở thành “lời thơ không chữ”, phản chiếu chí khí, nhân nghĩa và chiều sâu văn hóa Việt.

'Thi thơ' chỉ sử dụng các nghệ sĩ nam xuất phát từ định hướng khai thác chất liệu múa đề thơ dành cho nam trong hệ thống múa dân tộc Việt, đồng thời kết hợp với các luật động phần thân dưới của ballet và múa hiện đại

Ảnh: Lệ Thủy

Tác giả cho biết anh đã chọn âm nhạc dân tộc làm nền tảng xuyên suốt tác phẩm. Chính sự kết hợp này đã tạo nên một tổng thể hài hòa, nơi vẻ mềm mại, uyển chuyển của múa dân gian Việt Nam giao thoa tinh tế với đường nét thanh thoát, chuẩn mực của ballet hiện đại, làm nên bản sắc riêng cho Thi thơ. Tác giả này Phạm Thế Chung ghi dấu lần thứ 8 đạt giải tại giải thưởng của Hội Nghệ sĩ múa TP.HCM, đồng thời là lần thứ 2 anh chạm đến giải thưởng cao nhất - giải A.