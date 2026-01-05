Những nhân tố tiềm năng của sân khấu cải lương

Trong đó, Quách Phú Thành đã giành quán quân Thử tài siêu nhí 2016, sau đó tiếp tục chiến thắng tại cuộc thi Học viện cải lương. Được gọi bằng danh xưng "hot boy cải lương" song với nam ca sĩ, vẻ ngoài là chưa đủ mà cần hoàn thiện phẩm chất bên trong như sự sẻ chia, lòng trắc ẩn.

Biện Thuy (trái), Tú Tri là những nhân tố được yêu mến bởi tài năng lẫn vẻ ngoài khả ái Ảnh: NVCC

Còn Tú Tri được yêu mến gọi là "hot girl ca cổ", hoạt động năng nổ ở lĩnh vực ca hát lẫn diễn xuất. Ghi điểm bởi nhan sắc xinh đẹp, giọng hát ngọt ngào, cô được kỳ vọng trở thành một trong những nhân tố tiềm năng cho sân khấu cải lương nếu được đào tạo bài bản. Giọng ca trẻ cho biết: "Khi chuyển hướng sang bộ môn nghệ thuật truyền thống này, bản thân tôi cũng đối diện không ít thách thức vì cách diễn xuất, cách hát trong tân nhạc cũng khác. Do đó, tôi đặt tâm thế học hỏi, không ngại hoàn thiện các kỹ năng qua từng ngày".

Giọng ca sinh năm 2001 Lương Vĩ cũng được khán giả khen ngợi bởi ngoại hình điển trai. Ngoài ra, anh còn thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật từ cha là NSƯT Chiêu Hùng. Thực tế, công việc biểu diễn còn ít cơ hội, khiến Lương Vĩ phải chạy xe công nghệ để có thêm thu nhập. Tuy nhiên, nam ca sĩ quyết không từ bỏ, vì với anh, có cơ hội đứng trên sân khấu giúp bản thân càng hiểu nghề nhiều hơn và để nối nghiệp đấng sinh thành, cũng là thần tượng của mình.

Khi được hỏi về thách thức của người trẻ khi đi theo cải lương, Biện Thuy (Biện Thị Kim Thuy - quán quân Học viện cải lương) chia sẻ đó là làm sao giữ được bản sắc truyền thống trong một môi trường nghệ thuật ngày càng hiện đại và thay đổi nhanh. Theo cô, cải lương đòi hỏi người nghệ sĩ phải có thời gian rèn luyện lâu dài, từ hơi ca, kỹ thuật biểu diễn đến vốn sống, chiều sâu cảm xúc…

"Bên cạnh đó việc tiếp cận khán giả trẻ cũng là thử thách không nhỏ. Điều này buộc mình phải luôn tìm cách tự làm mới, học hỏi thêm nhiều kỹ năng để cải lương đến gần hơn với công chúng, nhưng vẫn không đánh mất tinh thần cốt lõi. Tôi nghĩ đây là con đường khó nhưng rất xứng đáng để theo đuổi và tôi đã luôn xem, luôn cảm nhận điều này như một trách nhiệm, một sứ mệnh của bản thân khi luôn yêu và giữ gìn một loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống thiêng liêng của dân tộc", nữ ca sĩ nói.

Theo NSƯT Như Huỳnh, người trẻ có nhiều cơ hội, nhưng cũng đối diện nhiều áp lực khi theo đuổi cải lương. "Tôi tin rằng khi nghệ sĩ trẻ biết kết hợp trái tim truyền thống với tư duy hiện đại, cải lương sẽ tiếp tục sống, tiếp tục lan tỏa theo cách mạnh mẽ và gần gũi hơn xưa", cô tâm sự.

"Tôi luôn nhận thức ngoại hình chỉ là yếu tố bên ngoài, còn điều để khiến mình tồn tại lâu dài, giữ khán giả ở lại lâu hơn chính là tình yêu nghề, sự nghiêm túc, tài năng và cả con người của mình nữa", giọng ca trẻ Biện Thuy bộc bạch.