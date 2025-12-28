Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Thanh Hằng kể cột mốc ‘đổi đời’ ở sân khấu cải lương

Thạch Anh
Thạch Anh
28/12/2025 09:11 GMT+7

Trước khi trở thành giọng ca được yêu mến, nghệ sĩ Thanh Hằng từng trải qua quãng thời gian 'lăn lộn' ở nhiều sân khấu cải lương, thậm chí có lúc chỉ đảm nhận những vai quần chúng.

Thanh Hằng chia sẻ từ bé, cô đã bộc lộ đam mê nghệ thuật. Thời điểm đó, nữ nghệ sĩ nói bản thân thích hát nhưng chưa có định hướng gì rõ ràng. Đến năm 11 tuổi, giọng ca cải lương được theo học từ thầy Út Trong và 3 năm sau, bà tham gia đoàn nghệ thuật Thanh Minh - Thanh Nga. “Lúc đó tôi chưa được hát gì, chỉ vào làm diễn viên múa thôi, mà còn bị sai lên sai xuống chứ đâu được suôn sẻ”, nữ nghệ sĩ nhớ lại.

Thanh Hằng kể cột mốc ‘đổi đời’ ở sân khấu cải lương- Ảnh 1.

Nghệ sĩ Thanh Hằng là giọng ca được nhiều khán giả yêu mến ở sân khấu cải lương

Ảnh: TL

Từ năm 15 tuổi, nghệ sĩ Thanh Hằng bắt đầu tham gia các đoàn cải lương tại miền Tây. Đây cũng là mối duyên đưa bà gia nhập đoàn Sao ngàn phương. Thời điểm đó, bà chỉ đảm nhận những vai quần chúng không thoại nhưng bản thân không cảm thấy nản lòng.

“Thời điểm tôi theo đoàn Thanh Minh - Thanh Nga, tôi đã lén xem cô Thanh Nga biểu diễn, từ ánh mắt, bàn tay đến cách đi đứng. Còn ở Sao ngàn phương, thiếu vai gì tôi sẽ vào vai đó. Lúc đó tôi là con nhà nòi, niềm đam mê cứ thôi thúc tôi. Tôi không mắc cỡ hay ngại ngùng gì. Ra làm quân sĩ tôi cũng làm. Từ đó, tôi học hỏi nhiều hơn”, bà nhớ lại.

Nhắc đến cột mốc giúp sự nghiệp sang trang, Thanh Hằng kể đó là khi nghệ sĩ đảm nhận vai chính trong đoàn gặp vấn đề về sức khỏe. Sau khi cân nhắc, bà được đưa lên đảm nhận vai quan trọng này. 

“Tôi vừa thế vai là được chú ý liền. Đó là năm 1979, tôi đóng vai Lê Trinh. Tôi mê vai đó lắm, nhưng không biết làm sao để được hát nên cứ âm thầm học lén. Đến ngày nghệ sĩ đóng chính bị bệnh, ông bầu gọi tôi ra trao đổi. Có lẽ bên trong mình đã đam mê nghệ thuật sẵn rồi nên nói cái gì thì tôi chậm chứ nói đến hát là tôi nhanh lắm”, Thanh Hằng nhớ lại.

Đúc kết của Thanh Hằng sau nhiều năm làm nghề

Thanh Hằng kể cột mốc ‘đổi đời’ ở sân khấu cải lương- Ảnh 2.

Ngoài cải lương, thời gian qua nghệ sĩ Thanh Hằng còn thử sức ở lĩnh vực phim ảnh

Ảnh: TL

Nhìn lại hành trình hoạt động đó, nghệ sĩ Thanh Hằng cho rằng việc học tập là điều cần có để hiểu về bài bản cải lương. Các nhân vật thể hiện là dịp để nữ nghệ sĩ trau dồi, rèn luyện để mỗi lần cất giọng sẽ mang đến sự khác biệt, ghi điểm trước khán giả. “Nó là kết quả của sự nghiên cứu chứ không thể nói rằng mình cứ thuộc bài rồi ra hát cho xong”, bà bộc bạch.

Theo Thanh Hằng, trước đây mỗi vở diễn đòi hỏi người nghệ sĩ phải tập luyện cả tháng trời và biểu diễn ngày này qua ngày khác. Với bà, đây là một cơ hội vì càng hát nhiều, bà càng thấm thía về nhân vật. “Có thể hôm nay mình sơ suất đoạn này, nhưng buổi sau mình phải làm tốt hơn. Như vở Duyên kiếp tôi diễn nguyên một năm, nhưng mỗi ngày tác giả đều ra ngồi với ban nhạc để xem tôi hát. Khán giả là người đẩy cho người nghệ sĩ nguồn cảm hứng để có những phản ứng mới lạ hơn”, Thanh Hằng chia sẻ.

Nói về cải lương của hiện tại, Thanh Hằng cho rằng đây không chỉ là niềm trăn trở của riêng bà. Song khi quan sát, nữ nghệ sĩ nhận ra khán giả không quên lãng bộ môn nghệ thuật truyền thống này. Bà quan niệm: "Sông thì có lúc đầy lúc cạn. Nhưng qua quá trình làm giám khảo nhiều cuộc thi, tôi thấy thí sinh đăng ký không thể tưởng tượng được, mà chủ yếu là các bạn trẻ. Thật sự thì cải lương đâu mai một". Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ cho rằng người trẻ cần mang đến sự mới lạ để bộ môn nghệ thuật này chạm đến nhiều khán giả hơn.

Tin liên quan

Ngân Quỳnh sống tốt nhờ nghề, mừng khi Thanh Hằng, Thanh Ngân đều ổn định kinh tế

Ngân Quỳnh sống tốt nhờ nghề, mừng khi Thanh Hằng, Thanh Ngân đều ổn định kinh tế

Ở tuổi U.60, nghệ sĩ Ngân Quỳnh vẫn miệt mài với phim trường, hạnh phúc khi có một gia đình yên ấm và sự đồng hành của chồng. Với cô, niềm vui lớn còn đến từ việc thấy các chị em như Thanh Hằng, Thanh Ngân đều ổn định, gắn bó với nghệ thuật.

Khám phá thêm chủ đề

Thanh Hằng Nghệ sĩ Thanh Hằng cải lương nghệ sĩ cải lương
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận