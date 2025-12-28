Thanh Hằng kể cột mốc ‘đổi đời’ ở sân khấu cải lương

Thanh Hằng chia sẻ từ bé, cô đã bộc lộ đam mê nghệ thuật. Thời điểm đó, nữ nghệ sĩ nói bản thân thích hát nhưng chưa có định hướng gì rõ ràng. Đến năm 11 tuổi, giọng ca cải lương được theo học từ thầy Út Trong và 3 năm sau, bà tham gia đoàn nghệ thuật Thanh Minh - Thanh Nga. “Lúc đó tôi chưa được hát gì, chỉ vào làm diễn viên múa thôi, mà còn bị sai lên sai xuống chứ đâu được suôn sẻ”, nữ nghệ sĩ nhớ lại.

Nghệ sĩ Thanh Hằng là giọng ca được nhiều khán giả yêu mến ở sân khấu cải lương Ảnh: TL

Từ năm 15 tuổi, nghệ sĩ Thanh Hằng bắt đầu tham gia các đoàn cải lương tại miền Tây. Đây cũng là mối duyên đưa bà gia nhập đoàn Sao ngàn phương. Thời điểm đó, bà chỉ đảm nhận những vai quần chúng không thoại nhưng bản thân không cảm thấy nản lòng.

“Thời điểm tôi theo đoàn Thanh Minh - Thanh Nga, tôi đã lén xem cô Thanh Nga biểu diễn, từ ánh mắt, bàn tay đến cách đi đứng. Còn ở Sao ngàn phương, thiếu vai gì tôi sẽ vào vai đó. Lúc đó tôi là con nhà nòi, niềm đam mê cứ thôi thúc tôi. Tôi không mắc cỡ hay ngại ngùng gì. Ra làm quân sĩ tôi cũng làm. Từ đó, tôi học hỏi nhiều hơn”, bà nhớ lại.

Nhắc đến cột mốc giúp sự nghiệp sang trang, Thanh Hằng kể đó là khi nghệ sĩ đảm nhận vai chính trong đoàn gặp vấn đề về sức khỏe. Sau khi cân nhắc, bà được đưa lên đảm nhận vai quan trọng này.

“Tôi vừa thế vai là được chú ý liền. Đó là năm 1979, tôi đóng vai Lê Trinh. Tôi mê vai đó lắm, nhưng không biết làm sao để được hát nên cứ âm thầm học lén. Đến ngày nghệ sĩ đóng chính bị bệnh, ông bầu gọi tôi ra trao đổi. Có lẽ bên trong mình đã đam mê nghệ thuật sẵn rồi nên nói cái gì thì tôi chậm chứ nói đến hát là tôi nhanh lắm”, Thanh Hằng nhớ lại.

Đúc kết của Thanh Hằng sau nhiều năm làm nghề

Ngoài cải lương, thời gian qua nghệ sĩ Thanh Hằng còn thử sức ở lĩnh vực phim ảnh Ảnh: TL

Nhìn lại hành trình hoạt động đó, nghệ sĩ Thanh Hằng cho rằng việc học tập là điều cần có để hiểu về bài bản cải lương. Các nhân vật thể hiện là dịp để nữ nghệ sĩ trau dồi, rèn luyện để mỗi lần cất giọng sẽ mang đến sự khác biệt, ghi điểm trước khán giả. “Nó là kết quả của sự nghiên cứu chứ không thể nói rằng mình cứ thuộc bài rồi ra hát cho xong”, bà bộc bạch.

Theo Thanh Hằng, trước đây mỗi vở diễn đòi hỏi người nghệ sĩ phải tập luyện cả tháng trời và biểu diễn ngày này qua ngày khác. Với bà, đây là một cơ hội vì càng hát nhiều, bà càng thấm thía về nhân vật. “Có thể hôm nay mình sơ suất đoạn này, nhưng buổi sau mình phải làm tốt hơn. Như vở Duyên kiếp tôi diễn nguyên một năm, nhưng mỗi ngày tác giả đều ra ngồi với ban nhạc để xem tôi hát. Khán giả là người đẩy cho người nghệ sĩ nguồn cảm hứng để có những phản ứng mới lạ hơn”, Thanh Hằng chia sẻ.

Nói về cải lương của hiện tại, Thanh Hằng cho rằng đây không chỉ là niềm trăn trở của riêng bà. Song khi quan sát, nữ nghệ sĩ nhận ra khán giả không quên lãng bộ môn nghệ thuật truyền thống này. Bà quan niệm: "Sông thì có lúc đầy lúc cạn. Nhưng qua quá trình làm giám khảo nhiều cuộc thi, tôi thấy thí sinh đăng ký không thể tưởng tượng được, mà chủ yếu là các bạn trẻ. Thật sự thì cải lương đâu mai một". Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ cho rằng người trẻ cần mang đến sự mới lạ để bộ môn nghệ thuật này chạm đến nhiều khán giả hơn.