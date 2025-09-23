Ngân Quỳnh sống tốt nhờ nghề, mừng khi Thanh Hằng, Thanh Ngân đều ổn định kinh tế

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh được làm nghề thoải mái, không bị áp lực chuyện cơm áo gạo tiền Ảnh: FBNV

Ngân Quỳnh lo được cho gia đình nhờ nghề diễn

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, nghệ sĩ Ngân Quỳnh từng nuôi giấc mơ trở thành ngôi sao cải lương. Thế nhưng, hành trình theo đuổi bộ môn này lại đầy gian nan và không mang đến cho nữ nghệ sĩ ánh hào quang như mong đợi. Khi loại hình nghệ thuật này dần thoái trào, Ngân Quỳnh mạnh dạn rẽ hướng sang ca hát rồi diễn xuất. Và cũng từ đó, nữ nghệ sĩ tìm thấy con đường bền vững hơn để gắn bó với nghệ thuật.

Chia sẻ với Thanh Niên, nghệ sĩ Ngân Quỳnh cho rằng bản thân may mắn vì đến nay vẫn có thể sống được nhờ nghề diễn. Ở tuổi U.60, nữ nghệ sĩ đều đặn nhận lời mời đóng phim, tham gia gameshow. Có thời điểm, nữ diễn viên Về nhà đi con phải chạy cùng lúc 2-3 phim, tuy vất vả nhưng bù lại cô có nguồn thu nhập ổn định để lo cho gia đình.

"Nhờ nghề diễn, tôi có thể lo cho gia đình rất tốt, nhiều khi còn có chút dư dả. Tuy rằng cát sê phim truyền hình Việt Nam không quá cao, thậm chí 10 năm qua vẫn giữ nguyên mức đó, nhưng vẫn đủ sống được. Với độ tuổi của tôi, có được sự ổn định và thoải mái như vậy là quý rồi. Giờ tôi đi làm rất vui vẻ, không còn nặng nề tính toán chuyện tiền bạc nữa", nữ nghệ sĩ bày tỏ.

Ngân Quỳnh (bìa phải) cùng các chị em gái là nghệ sĩ Thanh Hằng, Thanh Ngọc và Thanh Ngân đều hoạt động nghệ thuật và có tiếng tăm trong nghề Ảnh: Chụp màn hình

Ngân Quỳnh cho biết không riêng cô mà các chị em trong gia đình như Thanh Hằng, Thanh Ngân, Thanh Ngọc cũng gắn bó với nghệ thuật và có cuộc sống ổn định. Theo nữ nghệ sĩ 6X, dù mỗi người một hoàn cảnh, song ai cũng vững vàng về kinh tế nên không phải lo cho nhau. Về phía mình, Ngân Quỳnh thấy may mắn khi có người chồng luôn thấu hiểu, đồng hành trong công việc. "Trong gia đình thì các chị, các em kém may mắn hơn vì những người chồng của họ không đồng hành, không hiểu được tính chất công việc của diễn viên nên đôi khi thiếu sự cảm thông. Còn về kinh tế thì các em chị đều ổn hết, rất là mừng", nữ diễn viên bộc bạch.

Trân quý đồng tiền, luôn đặt gia đình lên hàng đầu

Trải qua nhiều thăng trầm, nữ nghệ sĩ luôn tin rằng chỉ cần sống trọn với nghề, làm việc bằng cái tâm, đi đúng đường và chịu khó lao động thì nghệ thuật sẽ mang lại cuộc sống tương đối ổn định. Sau ánh đèn sân khấu, Ngân Quỳnh luôn ý thức trở về nhà đúng vai trò người phụ nữ của gia đình, tránh xa những thú vui phù phiếm.

"Đồng tiền với tôi rất quý, tôi chi tiêu tiết kiệm, chỉ mua sắm khi cần cho công việc thôi chứ không đổ tiền theo sở thích, ăn chơi. Từ nhỏ, mẹ và bà ngoại đã dạy chúng tôi rằng làm nghệ sĩ thì phải giữ tâm sạch, sống làm sao để đừng để bị chê cười. Đối với chúng tôi, gia đình là quan trọng. Chị Thanh Hằng, Thanh Ngân cũng như tôi, đều yêu thương con cái, lo cho gia đình", Ngân Quỳnh chia sẻ.

Nữ nghệ sĩ bày tỏ bản thân may mắn khi giữ được gia đình và sự nghiệp Ảnh: FBNV

Ở tuổi U.60, diễn viên Chị em khác mẹ mong mỏi nhất chỉ là sức khỏe để tiếp tục cống hiến, được làm nghề đàng hoàng và nhận được tình cảm của khán giả. Nữ nghệ sĩ kể, khi lập kênh TikTok chia sẻ những video ẩm thực dân dã, gợi nhớ hương vị quê nhà, bản thân cũng không nghĩ những clip nấu ăn của mình lại gây sốt, được nhiều bạn trẻ yêu mến, ủng hộ. Ngân Quỳnh cho biết cô rất thích làm TikTok nhưng ý thức rõ mình không còn phù hợp với các xu hướng nhảy nhót như giới trẻ. Thay vào đó, cô chọn nội dung ẩm thực vì gần gũi với hình ảnh và sở thích cá nhân.

"Nếu mình làm không khéo sẽ bị vô duyên, phản ứng ngược với khán giả. Tôi luôn nhắc nhở bản thân là một diễn viên, làm bất cứ điều gì cũng cần thận trọng. Vốn yêu thích nấu ăn, tôi mong muốn truyền cảm hứng tích cực đến khán giả, đồng thời gửi gắm thông điệp về sự gắn bó gia đình và niềm tự hào văn hóa Việt. Tôi muốn mọi người thấy rằng nghệ sĩ cũng biết nữ công gia chánh. Ngoài công việc quay phim, kênh TikTok cũng là một niềm vui nhỏ, nơi tôi lan tỏa sự tích cực đến khán giả", cô bày tỏ.