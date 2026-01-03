Nữ ca sĩ chuyên dòng nhạc quê hương, tiết lộ kỷ vật giúp 'đổi đời'

Nữ ca sĩ xem đây không chỉ là vật dụng cá nhân, mà còn là dấu mốc khi làm nghệ thuật. Theo Đông Đào, kể từ khi mua điện thoại mới và đổi số liên lạc, công việc của cô có nhiều khởi sắc hơn, số lượng show diễn tăng lên, thu nhập cũng cải thiện rõ rệt. Với cô, việc tự tay mua được món đồ giá trị bằng chính tiền lao động nghệ thuật là một niềm vui và sự tự hào.

Đông Đào xuất hiện trong chương trình Kỷ niệm thanh xuân, lên sóng ngày 4.1 trên VTV9 Ảnh: NSX

Khi được hỏi về việc đầu tư cho sự nghiệp, Đông Đào cho rằng với dòng nhạc quê hương mà cô theo đuổi, yếu tố quan trọng nhất không nằm ở chi phí sản xuất mà chính là giọng hát, làn hơi và khả năng truyền tải cảm xúc đến người nghe. Nữ ca sĩ nhấn mạnh, đầu tư cho bản thân đôi khi đơn giản là phục vụ tốt hơn cho công việc và giữ vững đam mê.

Quan điểm của Đông Đào

Nói về thế hệ trẻ, ca sĩ Đông Đào bày tỏ sự đồng tình trước cách các bạn tiếp cận âm nhạc truyền thống bằng tư duy sáng tạo. Theo cô, việc đổi mới cách thể hiện, nhấn nhá mạnh mẽ là cần thiết để đưa dòng nhạc quê hương đến gần hơn với khán giả trẻ, miễn không làm mất đi “cái hồn” của tác phẩm. Trước câu hỏi về cảm xúc khi con mình theo đuổi dòng nhạc quê hương theo một hướng khác, nữ ca sĩ cho biết chị hoàn toàn ủng hộ. Đông Đào cũng mong muốn thế hệ trẻ khai thác sâu hơn những ca khúc xưa, làm mới bằng tư duy hiện đại nhưng vẫn giữ được màu sắc và tinh thần cốt lõi.

Đông Đào nói thêm dòng nhạc quê hương cần phải có một làn hơi dài cũng như là cần phải có một sức khỏe tốt. Chia sẻ về vấn đề thị hiếu nghe, giọng ca 7X cho biết khán giả hiện nay cũng khá thích nhưng hãy sáng tạo thêm, phối lại và làm mới nó một cách hiện đại hơn phù hợp với thị hiếu âm nhạc hiện nay để dòng nhạc quê hương sẽ không bị mai một.

Đông Đào ủng hộ giới trẻ làm mới nhạc quê hương nhưng cần giữ tinh thần cốt lõi Ảnh: NSX

“Mình phải biết thay đổi cách hát, cách thể hiện cái tác phẩm đó và thông điệp mình muốn gửi tới mọi người thì sẽ mang đến những điều thú vị cho người nghe”, giọng ca 7X nhấn mạnh. Nữ ca sĩ cũng chia sẻ về cảm nhận của bản thân về những bạn trẻ hiện nay, cô cho biết các bạn trẻ ngày nay cũng rất thích những cái gốc, cốt lõi nhưng lại muốn sáng tạo mới để dễ hát hơn. Đông Đào cũng thẳng thắn thừa nhận các bạn trẻ có cách hát mạnh mẽ, nhấn nhá rất hay.

Trên cương vị giám khảo của nhiều cuộc thi âm nhạc, Đông Đào nhấn mạnh rằng sự sáng tạo là cần thiết nhưng không nên làm mất đi “cái gốc” của tác phẩm. Theo cô, mỗi ca khúc đều chứa đựng tư duy, thông điệp và hoài bão của nhạc sĩ muốn gửi gắm. Việc làm mới nên xuất phát từ nền tảng đó, có thể bổ sung thêm nhạc cụ, ca từ hiện đại hay các yếu tố như rap, nhưng vẫn phải tôn trọng giai điệu và tiết tấu ban đầu.

Chia sẻ về dự định sắp tới, ca sĩ Đông Đào cho biết cô đang chuẩn bị ra mắt một album nhạc truyền thống. Trưởng thành từ Đoàn Nghệ thuật Quân khu 7, dòng nhạc truyền thống đã gắn bó với cô trong suốt quá trình làm nghề và trở thành nền tảng âm nhạc quan trọng. Từ sự quen thuộc và kinh nghiệm biểu diễn lâu năm với thể loại này, nữ ca sĩ quyết định thực hiện một album chuyên về nhạc truyền thống trong thời gian gần nhất để gửi đến khán giả.