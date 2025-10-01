Tâm niệm của ca sĩ Đông Đào ở tuổi 54

Ở tuổi 54, ca sĩ Đông Đào vẫn miệt mài với các dự án nghệ thuật. Bên cạnh các dự án âm nhạc, cô còn ngồi ghế giám khảo các chương trình truyền hình, mang những kinh nghiệm có được trong chặng đường làm nghề để chia sẻ với thế hệ đàn em.

Đông Đào vẫn miệt mài với các dự án âm nhạc dù bận rộn chăm sóc gia đình Ảnh: BTC

Mới đây, giọng ca 7X gây chú ý khi góp mặt trong chương trình Đấu trường ngôi sao để truyền kinh nghiệm và đánh giá thí sinh. Trên ghế nóng, cô bộc bạch: “Các bạn trẻ bây giờ có nhiều cơ hội để tỏa sáng. Ngày trước, không có sân chơi hay truyền thông, nhiều tài năng bị lãng quên. Còn bây giờ, với những chương trình như thế này, các bạn được học hỏi, được rèn luyện, được truyền thông miễn phí. Đó là một món quà rất lớn cho hành trình làm nghề của các bạn”.

Đông Đào trải lòng về nghề

Theo ca sĩ Đông Đào, việc đứng trên sân khấu biểu diễn là một quá trình tích lũy bền bỉ của một người nghệ sĩ, từ kỹ năng, sự tự tin, cho đến tinh thần làm nghề nghiêm túc. Nữ ca sĩ 7X cho rằng ở những chương trình này, các bạn trẻ có cơ hội uốn nắn, sửa sai và trưởng thành nhờ những nhận xét từ ban giám khảo.

Khi được hỏi điều gì khiến Đông Đào tự hào nhất trong hành trình sự nghiệp, cô không ngần ngại chia sẻ: “Là những trải nghiệm, những lần đứng trên sân khấu được học hỏi từ người đi trước và truyền lại cho thế hệ sau. Tự hào nhất là mình được tin tưởng, được mời ngồi vào ghế giám khảo suốt mười năm qua. Đó là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ”.

Ca sĩ Đông Đào cho biết cô luôn nỗ lực giữ giọng để hát, giữ tâm để đi lâu với nghề Ảnh: BTC

Hơn 20 năm theo đuổi nghệ thuật, Đông Đào luôn chú ý việc giữ vững sự chuyên nghiệp mỗi lần xuất hiện, dù là trên sân khấu lớn hay ở những chương trình thiện nguyện vùng xa. “Tôi không bao giờ dám lơ là. Bởi càng được yêu thương, tôi lại càng sợ phụ lòng khán giả. Làm nghề không chỉ là giữ giọng hát mà còn phải giữ đạo đức, giữ cái tâm”, cô bày tỏ.

Với Đông Đào, hành trình làm nghề bền bỉ suốt nhiều năm qua được gói gọn trong bốn chữ thanh - sắc - tài - đức. Nữ ca sĩ luôn tâm niệm phải giữ gìn giọng hát, duy trì hình ảnh chỉn chu, không ngừng học hỏi để nâng cao kỹ năng. Theo cô, quan trọng nhất là phải sống tử tế với đồng nghiệp, với khán giả và chính bản thân mình. Đó là những điều đã giúp giọng ca 7X giữ được phong độ sau nhiều năm làm nghệ thuật.

Trước câu hỏi về quan điểm “nghe nhạc không nghe đời tư”, ca sĩ Đông Đào chia sẻ góc nhìn của mình: “Nghệ sĩ là người của công chúng, nhưng vẫn cần những góc riêng tư cho bản thân. Khi bước lên sân khấu là lúc họ sống với nghề. Còn khi bước xuống, họ cũng như bao người bình thường khác cần sự thấu hiểu và tôn trọng”.

Với Đông Đào, đời sống cá nhân không quyết định toàn bộ giá trị của một người nghệ sĩ. Tuy nhiên, cách sống, cách cư xử và sự chân thành lại chính là điều giúp nghệ sĩ được khán giả yêu thương ở không chỉ một thời, mà suốt cả hành trình làm nghề. Không chỉ đóng vai trò “cầm cân nảy mực” tại vòng bán kết của Đấu trường ngôi sao, ca sĩ Đông Đào còn mang đến món quà âm nhạc Yêu em dài lâu tặng khán giả. Chương trình dự kiến lên sóng ngày 2.10 trên THVL1.