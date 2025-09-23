Cuộc sống của ca sĩ Đông Đào ở tuổi 54

Trước khi có được sự tự tin trên sân khấu, Đông Đào cũng từng trải qua những khoảnh khắc rụt rè. Nhớ lại kỷ niệm đầu đời khi đi biểu diễn, nữ ca sĩ vui vẻ kể: “Lần đầu bước lên sân khấu, tôi mới có 6 tuổi thôi, đứng trước mấy ngàn khán giả ở quê mà run muốn khóc”.

Sau đó, Đông Đào nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của các chương trình văn nghệ tại địa phương. “Lúc học lớp 10, tôi gần như là người đại diện cho trường, đi hát hết các chương trình, tiết mục nào cũng có mặt”, cô tự hào nhớ lại.

Đông Đào để lại ấn tượng với khán giả qua nhiều ca khúc như: Bông bí vàng, Hương tóc mạ non, Còn thương rau đắng mọc sau hè, Ru chưa hết câu hò… ẢNH: NVCC

Chính những dấu ấn thời học sinh ấy đã khởi đầu cho hành trình nghệ thuật chuyên nghiệp của ca sĩ Đông Đào. Sau khi học xong cấp ba, cô thi đỗ vào Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và được mời về Đoàn Văn công Quân khu 7. Đông Đào mang tiếng hát đi khắp mọi miền, vun đắp nhiều kinh nghiệm và kỷ niệm đẹp. Năm nữ nghệ sĩ tốt nghiệp cũng là lúc cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM tổ chức mùa đầu tiên. Cô ghi danh tranh tài, giành giải nhất chung cuộc và bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp.

Mặc dù từng thử sức ở nhiều thể loại từ ca cổ, nhạc thiếu nhi, nhưng dân ca mới là dòng nhạc níu chân Đông Đào lâu nhất. Với chất giọng mộc mạc, nữ ca sĩ nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả. “Dân ca với tôi không chỉ là âm nhạc, mà còn là quê hương, là hình ảnh của ba mẹ, của mái nhà tranh ngày xưa. Mỗi bài hát dân ca tôi hát đều mang theo một phần ký ức”, Đông Đào xúc động chia sẻ.

Khi được hỏi về cột mốc khiến mình tự hào nhất, Đông Đào khẳng định: “Thời điểm nào tôi cũng tự hào. Vì ở mỗi giai đoạn, tôi đều được sống với nghề, từ lúc còn đi phục vụ ở đoàn Nghệ thuật Quân khu 7 cho đến khi chuyển sang dòng dân ca, bolero và đến bây giờ”.

Cuộc sống kín tiếng của Đông Đào

Đông Đào là khách mời trong Chuyện tối cùng sao, lên sóng trên THVL1 ẢNH: NSX

Sau hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, điều khiến khán giả yêu quý ở Đông Đào chính là tinh thần cầu thị. “Tôi chưa bao giờ thấy mình là đủ. Dù là ca sĩ, hay bây giờ làm cô giáo dạy hát, tôi vẫn luôn học hỏi mỗi ngày”, cô tâm sự. Đông Đào cho biết nếu không theo đuổi con đường nghệ thuật, cô từng mong muốn làm công việc giảng dạy. Giờ đây, nữ ca sĩ đã thực hiện được điều đó khi đảm nhận vai trò cô giáo thanh nhạc.

Đông Đào thừa nhận chính sự hồn nhiên, mộc mạc của các học trò nhỏ đã giúp cô nhận ra nhiều giá trị trong âm nhạc. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cũng không giấu được nỗi trăn trở: “Nhiều bạn có kỹ năng, học ở trường lớp hoặc từ các thầy cô, nhưng các bạn lại bị học vẹt, rập khuôn theo người đi trước. Điều quan trọng nhất là phải hiểu nội dung bài hát và tìm ra nét riêng của mình”.

Khi được hỏi về việc truyền nghề cho con, ca sĩ quê An Giang thừa nhận “bụt nhà không thiêng”. Mặc dù các con không theo đuổi nghệ thuật nhưng “thỉnh thoảng ba mẹ con tụ lại đàn hát, vui lắm”.

Hơn 30 năm gắn bó với nghệ thuật, Đông Đào vẫn nuôi dưỡng ngọn lửa nghề. Cô thường xuyên xuất hiện trên nhiều chương trình, mang đến những tiết mục hay những nhận xét, chia sẻ cho đàn em. Về những kế hoạch cá nhân, dù không đặt nặng những dự án lớn, Đông Đào vẫn âm thầm thu âm những ca khúc như một cách lưu giữ và truyền cảm hứng cho thế hệ sau.