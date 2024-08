Ca sĩ Đông Đào: Tôi từng sợ ‘ế’ vì có mũi hếch và đôi mắt sắc sảo

Ngoài nhan sắc rạng rỡ, Đông Đào còn có sự nghiệp và cuộc sống hôn nhân khiến nhiều người ngưỡng mộ BTC

Trong chương trình Đời nghệ sĩ, khi nhìn lại hình ảnh của năm 1988, lúc mới chập chững bước chân vào TP.HCM để theo học Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật, Đông Đào không khỏi xúc động. Cô tiết lộ từng tự ti vì ngoại hình không mặn mà, khi sở hữu chiếc mũi hỉnh cùng đôi mắt xếch. Thậm chí, vì điều đó mà nữ ca sĩ “lo rằng sau này ế, tức là cặp mắt sắc quá thì con trai sợ”.

Một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp là khi Đông Đào giành giải nhất Tiếng hát truyền hình TP.HCM 1991. Cũng trong giai đoạn này, cô bén duyên với nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang, từ đó xác định theo đuổi dòng nhạc trữ tình, quê hương. “Cô chú đưa tôi đi quay rất nhiều bài hát dân ca. Chính cô chú là người định hướng cho tôi hát nhạc quê hương, dân ca giữa làn sóng ca sĩ theo đuổi nhạc trẻ”, nữ ca sĩ 7X nhắc lại.

Nhắc về thời hoàng kim, Đông Đào kể kỷ niệm “vừa nằm vừa hát” trong chuyến lưu diễn Trường Sa vì bị say sóng. “Đêm đầu tiên đặt chân đến đảo, trời tối không được đi đâu nên tôi cùng những đồng nghiệp của mình mở bữa tiệc âm nhạc trên tàu, hát cho các chiến sĩ nghe. Nhưng vì mệt do bị say sóng nên chúng tôi vừa nằm vừa hát, mà lại hát rất máu lửa”, Đông Đào kể.

Đông Đào nhìn lại chặng đường làm nghề khi tham gia chương trình Đời nghệ sĩ, lên sóng ngày 18.8 trên VTV9 BTC

Đang thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, Đông Đào bất ngờ dừng lại vì chăm lo cho gia đình. Nữ ca sĩ tiết lộ thêm từng tự ti về ngoại hình sau sinh con đầu lòng: “Đang trong giai đoạn máu lửa, chạy show rất nhiều nhưng phải dừng lại 2 năm để lập gia đình và sinh bé trai đầu tiên. Tôi không dám đi hát lại vì mặc cảm, không còn tự tin vì ngoại hình của mình không như trước nữa. Người nghệ sĩ khi đã có gia đình, nhất là phụ nữ thì phải hy sinh một xíu về quá trình hoạt động nghệ thuật của mình để chăm lo cho tổ ấm”.

Thế nhưng vì nhớ ánh đèn sân khấu, giọng ca Ru lại câu hò nỗ lực luyện tập để lấy lại vóc dáng. Sau 2 năm, khi con trai đầu lòng cứng cáp, nữ ca sĩ có cơ hội quay trở lại sân khấu. Ngoài ra cô còn đảm nhận vai trò giám khảo của nhiều chương trình về âm nhạc. Ở tuổi ngoài 50, Đông Đào khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống viên mãn bên chồng và hai cậu con trai.

Cũng tại chương trình, Đông Đào hào hứng khi nhắc về con út - Hữu Tấn thừa hưởng tài năng ca hát từ mẹ. “Hữu Tấn có tố chất từ nhỏ, từ lúc 4 tuổi đã bắt đầu nghêu ngao hát và thích lên sân khấu biểu diễn cùng mẹ. Tôi cảm nhận rằng có một tố chất của người nghệ sĩ và hiện tại, dù chưa tốt nghiệp nhưng vừa hát, vừa có thể sáng tác. Thấy con có tố chất, tôi rất ủng hộ nhưng tôi cũng muốn con học hỏi, bổ sung kiến thức nhiều hơn nữa”, cô cho hay.