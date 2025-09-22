Ngôi chùa như 'bồng lai tiên cảnh' giữa núi rừng An Giang

Kiến trúc nguy nga, tráng lệ

Chùa Kim Tiên tọa lạc P.Tịnh Biên, An Giang (trước đây là xã An Phú, H.Tịnh Biên, An Giang). Chùa khởi lập từ năm 1930. Đến năm 2017, chính điện được khởi công xây dựng, tạo nên diện mạo khang trang, nhanh chóng trở thành điểm hành hương, tham quan và check-in lý tưởng, thu hút đông đảo phật tử.

Toàn cảnh chùa Kim Tiên ẢNH: DUY TÂN

Chùa mang vẻ đẹp cổ kính, trầm mặc nhưng không kém phần nguy nga. Ngay từ cổng chào, du khách không khỏi choáng ngợp bởi những hoa văn rồng uốn lượn thếp vàng, hai bên khắc thư pháp với ý nghĩa hướng đến điều thiện lành.

Chánh điện chùa Kim Tiên ẢNH: DUY TÂN

Điện thờ chính nổi bật với thiết kế hiện đại, tường ốp đá granite, cột và trần chạm khắc tinh xảo. Điểm nhấn đặc biệt nhất là tượng Phật A Di Đà cao 24 m đặt trên mái chùa, uy nghi giữa bầu trời.

Tượng Phật A Di Đà cao 24 m uy nghi trên mái chùa, biểu tượng tâm linh của vùng đất Tịnh Biên ẢNH: DUY TÂN

Không chỉ vậy, trong khuôn viên chùa còn có quần tượng Tam Thánh Tây Phương bên hồ sen thơ mộng. Mỗi chi tiết, từ mái chùa, lan can đến các bức tượng đều được chăm chút, tạo nên tổng thể vừa linh thiêng, vừa tráng lệ.

Chùa Kim Tiên có những quần thể tượng Phật đồ sộ ẢNH: DUY TÂN

Chùa Kim Tiên: "Phim trường cổ trang" giữa đời thực

Chùa Kim Tiên gợi nhớ đến khung cảnh "phim trường cổ trang" với sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và kiến trúc. Từ trên tầng cao của chùa, du khách có thể ngắm hoàng hôn đổ xuống núi rừng Tịnh Biên.

Mỗi chi tiết, từ mái chùa, lan can cho đến các bức tượng đều được chăm chút, tạo nên tổng thể vừa linh thiêng vừa tráng lệ ẢNH: DUY TÂN

Anh Phạm Thanh Tùng (35 tuổi, du khách đến từ Hà Nội) chia sẻ: "Tôi từng đi nhiều ngôi chùa ở miền Bắc, nhưng khi đến Kim Tiên, tôi thực sự bất ngờ. Kiến trúc vừa hiện đại, vừa cổ kính, đặc biệt tượng Phật A Di Đà trên đỉnh chùa rất ấn tượng".

Các chi tiết ở lan can được dát vàng ẢNH: DUY TÂN

Chị Nguyễn Ngọc Mai (27 tuổi, TP.HCM) cho biết: "Tôi đến đây cùng nhóm bạn để chụp ảnh. Không gian chùa đẹp, hoành tráng. Còn khung cảnh núi rừng bao quanh quá thơ mộng. Ảnh chụp ở đây không khác gì trong phim cổ trang".

Tượng được điêu khắc tinh xảo ẢNH: DUY TÂN

Chùa Kim Tiên là ngôi chùa có diện tích đất rộng và cảnh quan đẹp nhất An Giang hiện nay. Với không gian thanh tịnh, kiến trúc tráng lệ và nhiều tượng Phật uy nghiêm, nơi đây không chỉ là điểm chiêm bái linh thiêng mà còn là biểu tượng văn hóa - du lịch mới của An Giang.