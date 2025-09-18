Ngôi chùa đẹp nhất vịnh Vân Phong: 4 mặt hướng biển, tha hồ check-in lộng gió

Từ resort siêu sang chỉ mất 5 phút đi tàu, chùa hiện ra sừng sững trên ngọn đồi nhô ra biển, bốn bề sóng vỗ, gió thổi lồng lộng. Cảm giác đầu tiên khi đặt chân đến đây là sự choáng ngợp: Từ chính điện, du khách có thể phóng tầm mắt bao trọn làng bè nuôi tôm hùm tấp nập, xa xa là màu xanh ngọc của nước biển và dãy núi uốn lượn như vòng tay ôm trọn cả không gian.

Từ trên thuyền, khung cảnh chùa Thiên Ân dần hiện hữu ẢNH: LÊ NAM

Điều khiến chùa Thiên Ân khác biệt so với nhiều ngôi chùa ven biển khác là kiến trúc giao thoa Việt - Nhật. Giữa bốn bề biển cả, cổng trời đỏ nổi bật, hoa anh đào rực rỡ, tiểu cảnh tinh giản gợi nhớ đến một khu vườn thiền của xứ Phù Tang. Thế nhưng, xen lẫn vào đó là mái ngói cong, tường trắng tinh khôi của ngôi chùa Việt cổ truyền, tạo nên sự hòa hợp hiếm có. Dạo bước trong khuôn viên, tôi như được bước qua hai thế giới văn hóa mà vẫn thấy gần gũi và yên bình.

Kiến trúc của chùa Thiên Ân (vịnh Vân Phong, Khánh Hòa) ẢNH: LÊ NAM

Bãi cỏ xanh mướt dẫn lối xuống gác vọng hóng gió, nơi ban quản lý chùa dựng thêm nhiều góc check-in để khách dừng chân. Từ đây, chỉ cần đưa máy ảnh lên, mọi khung hình đều trở nên lung linh: Nền trời trong vắt, biển xanh ngát và chùa uy nghiêm giữa thiên nhiên.

Du khách thích thú dạo bước tại khuôn viên của chùa vào một ngày nắng đẹp ẢNH: LÊ NAM

Chùa Thiên Ân còn sở hữu một báu vật thiên nhiên là cây kơ nia trăm tuổi, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận năm 2021 là "Bách niên cổ mộc". Gốc cây xù xì, tán lá sum suê phủ mát cả một khoảng sân, trở thành nơi lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ.

Bách niên cổ mộc tại chùa Thiên Ân ẢNH: LÊ NAM

Đứng dưới bóng cây cổ thụ, nghe lá reo cùng gió biển, tiếng chuông chùa ngân vang hòa với tiếng sóng khiến người ta tạm quên đi những lo toan thường nhật. Một số du khách kể rằng, trong những lần ghé thăm, họ được thầy trụ trì mời dùng cơm chay ngay tại chùa.

Cảnh chùa dưới sắc mai anh đào ẢNH: LÊ NAM

Chùa nằm ở đất mũi nên tầm nhìn vô cùng độc đáo, mát mẻ, sạch sẽ, lại được trang trí nhiều tiểu cảnh phong cách Nhật Bản, từ đây có thể ngắm biển đảo hoang sơ cùng bè cá và tàu thuyền tấp nập.

Hóng gió mát, ngắm trọn đời sống làng chài nuôi tôm hùm trên vịnh Vân Phong ẢNH: LÊ NAM

Có người lại ấn tượng với con đường dẫn vào chùa với hai bên là cát trắng trải dài, cầu đỏ, hoa anh đào cho đến tầm nhìn hướng biển.

Thời điểm lý tưởng nhất để tham quan là sáng sớm để ngắm bình minh ẢNH: LÊ NAM

Du khách là có thể đến chùa theo hai hướng. Từ Nha Trang đi theo quốc lộ khoảng 100 km hoặc từ Tuy Hòa (Phú Yên) xuống chỉ chừng một tiếng đồng hồ, đường đi khá thuận lợi, hai bên là triền cát trắng và hàng phi lao xanh rì. Nếu nghỉ dưỡng tại các resort trong vịnh, bạn có thể chọn đi canô, chỉ vài phút là đến nơi. Thời điểm lý tưởng nhất để tham quan là sáng sớm để ngắm bình minh hoặc mùa xuân khi vào dịp Tết Nguyên đán; còn trang phục nên lịch sự, kín đáo vì đây là chốn linh thiêng.

Nhiều tiểu cảnh để du khách check-in ẢNH: LÊ NAM

Trong bức tranh phát triển du lịch của Khánh Hòa, chùa Thiên Ân trở thành một điểm nhấn văn hóa tâm linh kết hợp check-in độc đáo. Nơi đây không chỉ là chốn vãn cảnh, cầu an, mà còn là nơi giao hòa của thiên nhiên, kiến trúc và con người.

Khung cảnh mát lành, lộng gió từ góc nhìn chùa Thiên Ân ẢNH: LÊ NAM

Và khi đứng trên gác vọng hóng gió, nhìn về phía chân trời nơi sóng nước Vân Phong hòa cùng bầu trời, tôi chợt hiểu vì sao nhiều người gọi đây là ngôi chùa đẹp nhất vịnh biển này. Một điểm dừng chân xứng đáng để bất kỳ ai khi ghé Vân Phong đều nên trải nghiệm, để thấy rằng có những khoảnh khắc bình yên và lộng gió sẽ theo ta rất lâu sau khi rời bước.