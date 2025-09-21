Vì sao nhà thờ Tắc Sậy luôn tấp nập khách hành hương?

Thành lập năm 1925, thuộc xã Tân Phong, tỉnh Bạc Liêu (nay là xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau), thánh đường Tắc Sậy bao gồm 2 công trình chính là nhà thờ và lăng mộ cha Diệp.

Công trình mang phong cách kiến trúc hiện đại bản địa hóa - Ký họa của KTS Nguyễn Khánh Vũ

Nhiều nguồn cho rằng nhà thờ này mang phong cách Gothic (vì có cửa sổ kính màu) nhưng chưa chính xác vì không có những đặc trưng cốt lõi của phong cách này gồm: nhiều cửa sổ lớn, vòm nhọn có sống và cuốn bay (chia sẻ với cột tải trọng của vòm). Nhìn chung, nhà thờ mang dáng dấp kiến trúc hiện đại. Đường nét gãy gọn, mạnh mẽ. Bố cục 3 tầng theo công năng. Tầng 1 là nơi khách nghỉ ngơi, tầng 2 và 3 là nơi dâng thánh lễ. Hiên và tiền sảnh rất lớn giúp che mưa tạt, nắng hắt, có thể chứa rất nhiều người vào các dịp lễ lớn.

Lăng mộ cha Diệp với mái cong mũi hài, được lợp ngói đỏ mang nét Á Đông - Ký họa của KTS Duy Huỳnh

Lăng mộ cha Diệp nằm trong khuôn viên nhà thờ, mang đậm phong cách Á Đông. Điểm nhấn của công trình này là cấu trúc 3 nóc, mỗi nóc có 3 tầng mái ngói uốn cong (nóc giữa cao nhất) gợi nhớ đến mái đình, chùa truyền thống Việt Nam. Phần mộ của cha Diệp xây bằng đá cẩm thạch theo đúng truyền thống Công giáo. Nơi đây có nhiều tượng thánh và tượng cha Diệp bằng gỗ quý.

Nhà thờ Tắc Sậy trong mưa - Ký họa của KTS Trần Xuân Hồng

Thánh đường Tắc Sậy gồm 3 công trình chính là nhà thờ chính, lăng mộ cha Diệp và nhà mục vụ - Ký họa của KTS Thắng Ngô

Nhà thờ chính có bố cục 3 tầng theo công năng. Tầng 1 là nơi khách nghỉ ngơi, tầng 2 và 3 là nơi dâng thánh lễ - Ký họa của KTS Lam Yên

Phanxicô Trương Bửu Diệp (1897 - 1946, thường gọi là cha Diệp) là linh mục Công giáo, làm cha xứ nhà thờ Tắc Sậy từ năm 1930. Năm 1946, lúc chiến tranh, ông bị hành quyết khi đứng ra nhận hết trách nhiệm về mình và xin tha cho giáo dân. Sau đó, thân thể ông được tìm thấy trong tư thế chắp tay cầu nguyện.

Quả chuông gần 100 năm tuổi do cha Diệp đặt làm năm 1930, trên chuông có khắc tên cha Diệp - Ký họa của họa sĩ Trần Bình Minh

Mặt tiền nhà thờ - Ký họa của KTS Nguyễn Hoàng Quân

Lăng mộ cha Diệp có 3 nóc, mỗi nóc 3 tầng mái gợi nhớ đến mái đình, chùa Việt Nam - Ký họa của KTS Bùi Hoàng Bảo

Rất nhiều câu chuyện linh thiêng về cha Diệp được lưu truyền không chỉ đối với giáo dân Công giáo mà cả với người đạo khác hoặc không có đạo. Ông được dân chúng xem như một vị phúc thần che chở, cứu giúp người khốn khó, "cầu được ước thấy". Vì thế, hầu như lúc nào nơi đây cũng tấp nập đoàn xe hành hương đến để xin ơn và được ban ơn.