Khai mạc trưng bày về cuộc đời và sự nghiệp nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình

Tham dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Chủ tịch Quỹ Hòa bình và phát triển TP.HCM Tôn Nữ Thị Ninh; Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ VN TP.HCM Trương Thị Bích Hạnh… cùng đại diện gia đình nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.

Họa sĩ Lê Sa Long (phải) trao tặng bức chân dung nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình cho Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ VN Nguyễn Thị Tuyết ẢNH: QUỲNH TRÂN

Trưng bày khắc họa trọn vẹn hành trình đấu tranh bền bỉ vì hòa bình và thống nhất non sông, mang lại độc lập cho đất nước, tự do - hạnh phúc cho nhân dân và lý tưởng cao đẹp mà bà Nguyễn Thị Bình đã trọn đời cống hiến.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM Nguyễn Minh Nhựt khẳng định: "Trưng bày đặc biệt này không chỉ là hành trình nhìn lại những khoảnh khắc trong cuộc đời và sự nghiệp của bà Nguyễn Thị Bình qua tư liệu, hình ảnh mà còn lần giở lại từng trang của một cuốn biên niên sử sống động về một con người huyền thoại, lắng nghe những giọng nói, ký ức và cả những câu hỏi chưa bao giờ mất đi giá trị. Đặc biệt, mỗi chuyến gặp gỡ, công du của bà luôn trở thành cơ hội "đem bạn bè về cho dân tộc", biến cuộc đấu tranh chính nghĩa của VN thành tiếng nói chung của thế giới".

Tài liệu về Hiệp định Paris ẢNH: QUỲNH TRÂN

Trưng bày bố trí theo 4 phần trọng tâm: Từ truyền thống gia đình đến lý tưởng cách mạng khắc họa chân dung nữ sinh Trường Saint Coeur de Marie, cháu ngoại của chí sĩ Phan Châu Trinh, người đã sớm giác ngộ và dấn thân vào con đường đấu tranh giải phóng dân tộc; tiếp đó là Madame Bình - Trí tuệ, bản lĩnh ngoại giao VN tái hiện những khoảnh khắc lịch sử tại Hội nghị Paris về VN (1968 - 1973), nơi "người phụ nữ duy nhất đặt bút ký vào Hiệp định Paris" đã khiến cả thế giới nể phục bằng phong thái cương nghị nhưng luôn mềm dẻo, đối thoại và nhân ái.

Ở phần Tấm lòng với đất nước, các tài liệu, hiện vật nêu bật những đóng góp, cống hiến của bà Nguyễn Thị Bình cho nền giáo dục, ngoại giao và công tác y tế, văn hóa, xã hội trên cương vị Bộ trưởng Bộ Giáo dục (1976-1987), Phó trưởng ban Đối ngoại T.Ư kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội (1987-1992) và Phó chủ tịch nước từ 1992-2002. Tại không gian Dấu ấn còn mãi, các hiện vật đã góp phần khắc họa hình ảnh bà Nguyễn Thị Bình bình dị, nhân ái trong đời thường và vai trò sáng lập, dẫn dắt các quỹ hòa bình, văn hóa và giáo dục.

Dịp này, họa sĩ Lê Sa Long đã thực hiện bức tranh chân dung Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình tặng Bảo tàng Phụ nữ VN như một cách lưu giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp về người phụ nữ trí tuệ và bản lĩnh Nguyễn Thị Bình.

Trưng bày diễn ra tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh (P.Xuân Hòa, TP.HCM) từ 27.1 - 30.4.2026.