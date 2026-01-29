Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa Sách hay

'IR MAP - Bản đồ tới tự do': Tìm lối thoát cho chính mình

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
29/01/2026 15:09 GMT+7

Mới đây, tác giả Nicole Vu cùng các cộng sự thuộc ME&WE team chính thức ra mắt cuốn sách 'IR MAP - Bản đồ tới tự do'. Được đúc kết từ hơn 14 năm làm việc và đồng hành cùng con người trong lĩnh vực tâm lý, cuốn sách mang đến một góc nhìn khác biệt về tự do, không bắt đầu từ tài chính hay thành công bên ngoài, mà từ chính cách con người vận hành tâm trí của mình.

Cuốn sách được giới thiệu như một công cụ giúp giải mã cách con người tiếp nhận và xử lý thông tin, từ đó lý giải nguyên nhân gốc rễ của nhiều mâu thuẫn trong gia đình, công việc và các mối quan hệ xã hội.

'IR MAP ® - Bản đồ tới tự do': Cuốn sách tâm lý học ứng dụng - Ảnh 1.

Cuốn IR MAP - Bản đồ tới tự do của tác giả Nicole Vu cùng các cộng sự do NXB Thế giới phát hành

ẢNH: NVCC

Theo tác giả cuốn sách, con người không thể truyền đạt hay tiếp nhận thông tin một cách trọn vẹn 100%. Ngay cả khi cùng nói một ngôn ngữ, mỗi người vẫn "nghe - hiểu - cảm" rất khác nhau. Chính sự khác biệt này khiến nhiều mối quan hệ rơi vào trạng thái "truyền mà không thông", dẫn đến hiểu lầm, tổn thương và xung đột kéo dài.

Phần đầu cuốn sách gồm 13 câu chuyện có thật, phản ánh cuộc sống của những con người ở nhiều độ tuổi, nghề nghiệp và hoàn cảnh khác nhau. Họ đều từng mắc kẹt trong các mối quan hệ quen thuộc như gia đình, bạn bè, đồng nghiệp hay chính bản thân mình.

Thông qua từng câu chuyện, nhóm tác giả dẫn dắt người đọc nhận diện những rào cản tâm lý vô hình, tháo gỡ hiểu lầm và từng bước mở ra hành trình thay đổi từ bên trong.

Sang phần 2, cuốn sách giới thiệu chìa khóa IR MAP - một công cụ giúp con người hiểu cách não bộ ghi nhớ và xử lý thông tin. Điểm khác biệt của phương pháp này là tập trung nghiên cứu hành vi biểu hiện dựa trên 4 năng lực giác quan: thị giác, thính giác, cảm giác và logic.

Một đóng góp quan trọng của cuốn sách là cách nhìn lại những điều thường bị gắn nhãn là "vấn đề tâm lý". Tác giả cho rằng, nhiều hành vi hay biểu hiện bị xem là bất thường thực chất chỉ phản ánh sự khác biệt trong kênh cảm thụ và cách học tập, chứ không đồng nghĩa với khiếm khuyết. 

Góc nhìn này đặc biệt có ý nghĩa trong nuôi dạy con cái. Mỗi đứa trẻ có một cách ghi nhớ, tiếp nhận và phát triển riêng. Khi cha mẹ hiểu được "kênh IR" của con, áp lực học tập được giảm bớt, sự thấu hiểu được tăng lên, và mối quan hệ cha mẹ - con cái trở nên nhẹ nhàng, tích cực hơn.

Trong đời sống hôn nhân, IR MAP - Bản đồ tới tự do cũng chỉ ra rằng phần lớn các cặp vợ chồng đều là "trái dấu" về kênh cảm thụ. Khi hiểu được kênh IR của nhau, các cặp đôi có thể học cách giao tiếp phù hợp hơn, từ đó giảm xung đột và tăng sự gắn kết.

Với doanh nhân và người đi làm, cuốn sách mang đến một cách tiếp cận thực tế trong ra quyết định, quản trị cảm xúc và lãnh đạo đội nhóm. Việc hiểu rõ kênh IR ưu tiên của bản thân giúp mỗi người học nhanh hơn, ghi nhớ tốt hơn và làm việc đúng với thế mạnh tự nhiên của mình. Đồng thời, việc nhận diện kênh IR của người khác hỗ trợ hiệu quả trong tuyển dụng, phân công công việc và truyền đạt thông tin chính xác, hạn chế sai lệch và hiểu lầm trong tổ chức.

Cuốn sách nhấn mạnh rằng thành công không có một khuôn mẫu chung. Khi con người ngừng so sánh và thôi ép mình phải sống theo "kênh" của người khác, họ có thể tiến về phía trước theo cách phù hợp và bền vững hơn.

