Sách bản đẹp - Nghề chơi vẫn lắm công phu

Khi nghe tin Nhã Nam xuất bản ấn bản đặc biệt Kim Vân Kiều với bản dịch của Nguyễn Văn Vĩnh cùng bộ tranh Kiều chưa từng công bố của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm nhân kỷ niệm 260 năm ngày sinh đại thi hào Nguyễn Du, chị Lê Thị Xuân Hà (Hà Nội) đã đặt mua 10 cuốn nhưng vẫn chậm chân do hầu hết đã được đặt trước.

Truyện Kiều tái xuất - "So bề tài sắc lại là phần hơn"

999 bản hạn chế của ấn phẩm đặc biệt này đã nhanh chóng về tay các nhà sưu tập sách và các đại lý lớn chỉ sau 3-5 ngày ra mắt, buộc chị Hà phải gom từ nhiều đại lý mới có đủ số sách mình cần. "Giữa thời buổi văn hóa đọc càng lúc càng bị văn hóa nghe nhìn xô lấn, thì tặng nhau một cuốn sách đẹp và quý lúc xuân về tết đến, với tôi, là một món quà tinh tế nhã nhặn, bày tỏ sự quý trọng nhau một cách chân tình, thuần khiết", chị Hà cho biết lý do lựa chọn món quà.

Kim Vân Kiều, ấn bản đặc biệt vừa được Nhã Nam ấn hành với bộ tranh Kiều chưa từng công bố của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm Ảnh: Nhà sách cung cấp

Bản đặc biệt này được in trên giấy mỹ thuật, bìa cứng bồi giấy Buckram Wibalin, kèm jacket bìa in UV và ép kim, đựng trong hộp carton Hàn Quốc nhập khẩu, bụng sách được phủ nhũ vàng sang trọng… Và trên hết là giá trị tư liệu riêng có của nó. Một không gian thẩm mỹ hội tụ từ ba di sản lớn: di sản văn chương của Nguyễn Du, di sản quốc ngữ của Nguyễn Văn Vĩnh và di sản hội họa của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm.

Cùng thời điểm, Thái Hà Books cũng ấn hành một tựa sách đặc biệt khác với tên gọi Truyện Kiều hội bản - bản Nôm của Hoàng gia triều Nguyễn. "Theo thống kê của các nhà nghiên cứu về Truyện Kiều cho biết đến nay, chúng ta đã sưu tập được 63 văn bản Truyện Kiều cổ khác nhau. Trong bộ sưu tập các văn bản Truyện Kiều cổ đó, cần phải nói đến bản Kim Vân Kiều tân truyện, tức Truyện Kiều hội bản hiện đang được lưu trữ tại Thư viện Anh quốc", thông tin từ Thái Hà Books cho hay. Bản đặc biệt này có lượng bản in hạn chế: chỉ gồm 260 ấn bản đặc biệt, dưới hai hình thức, gồm 160 ấn bản bìa sơn mài lấy cảm hứng từ bức họa về tiết thanh minh, trong dịp hội Đạp Thanh và 100 ấn bản bìa vải gấm thêu họa tiết rồng bay…

Đấu giá sách đẹp

Sân chơi đặc biệt này không thể không kể đến Đông A - một thương hiệu sách đi đầu trong phân khúc sách bản đẹp. Mới nhất, Đông A vừa có một phiên đấu giá thành công 4 ấn bản S100 (lượng bản in đặc biệt chỉ gồm 100 cuốn). Đây là những ấn phẩm có quy cách kỹ thuật cao nhất trong cùng tựa sách, có giá trị sưu tầm và lưu giữ lâu dài, gồm: Hồ Chí Minh - Tiểu sử bằng hình, Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, Người hát thơ mình - Ca khúc & những câu chuyện, Bách khoa toàn thư biểu tượng và hoa văn Mật Tạng. Trong đó, cuốn Hồ Chí Minh - Tiểu sử bằng hình, ấn bản chữ A được thực hiện với quy cách kỹ thuật hết sức đặc biệt. Bìa sách bọc da dê màu đỏ sậm Maroon 25 của hãng Harmatan (Anh) - nhà thuộc da uy tín chuyên cung cấp da cho dòng sách thủ công cao cấp. Ở vị trí trung tâm bìa trước là chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trên nền phủ vàng lá. Hai bức sơn mài được khảm trên da dê theo phong cách Cosway Binding, thể hiện sự kết hợp giữa kỹ thuật chế tác sách phương Tây và mỹ thuật truyền thống phương Đông. Bề mặt bìa được ép nhũ, ba cạnh sách mạ nhũ vàng…

Hồ Chí Minh - Tiểu sử bằng hình, ấn bản S100 do Đông A ấn hành với quy cách kỹ thuật đặc biệt

Với giá khởi điểm 0 đồng và bước giá 100.000 đồng, nhiều cuốn trong số đó đã chốt được giá hơn 10 triệu đồng. Bán đấu giá sách đẹp mấy năm nay đã là một hoạt động thường niên vào mỗi dịp đầu năm của Đông A với hoạt động trưng bày các ấn bản chữ A - S100, như cột mốc đánh dấu chặng đường nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện kỹ nghệ làm sách.

Người chơi càng lúc càng kỹ tính

"Tại VN, thú chơi sách và sách đặc biệt từng phát triển mạnh trước năm 1975 ở cả hai miền, tiêu biểu là học giả, nhà sưu tầm Vương Hồng Sển. Sau năm 1975, thú chơi sách dần lắng xuống, có lúc tưởng như đứt đoạn. Đến năm 2005, khi Đông A khởi động lại bằng cuốn S100 Văn mới năm năm đầu thế kỷ, một tinh thần chơi sách đẹp mới bắt đầu trở lại. Năm 2020, thị trường chứng kiến một cơn sốt sách đặc biệt, phát triển nhanh và nóng với sự tham gia đông đảo của những người chơi mới…", họa sĩ Trần Đại Thắng, Giám đốc Công ty cổ phần văn hóa Đông A, nhớ lại.

Rừng Na Uy, ấn bản đặc biệt thuộc bộ sách phiên bản giới hạn, nhân 20 năm thành lập Nhã Nam

Có lúc lắng xuống nhưng chưa bao giờ thật sự đứt đoạn, thú sưu tầm sách đặc biệt ở VN, theo ông Vũ Hoàng Giang, Phó tổng giám đốc Công ty Văn hóa và truyền thông Nhã Nam, "không hẳn là một trào lưu nhất thời". "Theo tôi, thú chơi sách đẹp, sách phiên bản giới hạn... của bạn đọc hay giới sưu tầm luôn có nhu cầu nhất định, có đặc thù riêng, có thị trường riêng và minh chứng là những bản sách này trước giờ của Nhã Nam luôn được đón nhận tích cực", ông nói.

Họa sĩ Trần Đại Thắng cũng đưa ra nhận định: "Đến nay, thú chơi sách đã dần định hình và chắc chắn hơn. Người chơi sách ngày càng thông minh và kỹ lưỡng. Họ không chỉ quan tâm đến độ hiếm mà còn xem xét giá trị lưu giữ. Họ không chỉ mua sách một cách dễ dãi, mà còn tìm hiểu quá trình làm ra cuốn sách đó".