Giải trí Đời nghệ sĩ

Vì sao cặp đôi của phim giờ vàng vướng tin đồn ‘phim giả tình thật’?

Thu Thủy
Thu Thủy
30/01/2026 12:53 GMT+7

Sau khi 'Cách em 1 milimet' kết thúc, hai diễn viên trong phim là Quỳnh Châu - Lê Hải trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội với nghi án 'phim giả tình thật'.

Tin đồn "phim giả tình thật" bắt nguồn từ sự ăn ý của Quỳnh Châu - Lê Hải trên màn ảnh, cộng hưởng với những tương tác thân mật ngoài đời của cặp đôi khiến người xem có cảm giác cảm xúc ấy không chỉ tồn tại trong kịch bản.

Vì sao cặp đôi mới của phim giờ vàng vướng tin đồn ‘phim giả tình thật’? - Ảnh 1.

Hậu trường thân thiết khiến cặp đôi Lê Hải - Quỳnh Châu vướng tin đồn "phim giả tình thật"

ẢNH: FBNV

Trong Cách em 1 milimet, Quỳnh Châu vào vai Tú - nhân vật nữ có nội tâm phức tạp, đòi hỏi diễn viên phải tiết chế để không rơi vào bi lụy. Lê Hải đảm nhận vai Hiếu - kiểu nhân vật dễ gây tranh cãi vì nhiều mảng sáng - tối trộn lẫn, một "trai hư" chính hiệu nhưng cũng rất ấm áp khi dành tình cảm chân thành cho Tú và có những màn "thả thính" cực chất. 

Khi đặt hai nhân vật này cạnh nhau, điểm cộng lớn nhất nằm ở nhịp tương tác: ánh mắt, phản xạ, khoảng dừng cảm xúc đều vừa vặn, tạo cảm giác tự nhiên, đời thường. Chính sự "không gồng" ấy khiến khán giả dễ tin vào mối quan hệ của họ hơn nhiều cặp đôi được xây dựng theo lối lãng mạn hóa quen thuộc.

Vì sao cặp đôi mới của phim giờ vàng vướng tin đồn ‘phim giả tình thật’? - Ảnh 2.

Cả hai có những tương tác ăn ý trên phim

ẢNH: FBNV

Sau khi phim kết thúc, Quỳnh Châu và Lê Hải liên tục bị gọi tên khi xuất hiện cùng nhau ở một số sự kiện và cả những clip mà cả hai đăng lên trang cá nhân để tương tác với khán giả. Những khoảnh khắc đứng cạnh, trò chuyện thoải mái hay tương tác gần gũi nhanh chóng được chia sẻ trên các fanpage, kéo theo làn sóng "đẩy thuyền". Khán giả gọi họ là "cặp đôi vàng", "cặp đôi má lúm có tướng phu thê", bởi từ ngoại hình đến thần thái khi đứng cạnh đều tạo cảm giác hài hòa. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cả hai vẫn giữ im lặng trước tin đồn "phim giả tình thật".

Sức hút của cặp đôi này còn đến từ chính hành trình nghề nghiệp của từng người. Quỳnh Châu không phải gương mặt nhạt nhòa của phim giờ vàng. Trước Cách em 1 milimet, cô từng ghi dấu ấn qua nhiều vai phụ và vai chính trên phim truyền hình, dần xây dựng hình ảnh diễn viên có diễn xuất chắc tay, cảm xúc mềm nhưng không nhạt. Với vai Tú, Quỳnh Châu được đánh giá đã có bước tiến rõ rệt, cho thấy khả năng gánh vai dài hơi và tạo chiều sâu cho nhân vật.

Vì sao cặp đôi mới của phim giờ vàng vướng tin đồn ‘phim giả tình thật’? - Ảnh 3.

Đây là lần đầu tiên Quỳnh Châu vướng tin đồn "phim giả tình thật" với bạn diễn

ẢNH: FBNV

Trong khi đó, Lê Hải lại là trường hợp được khán giả chú ý nhờ vai diễn Hiếu. Ngoại hình sáng, nụ cười má lúm cùng lối diễn có chiều sâu giúp anh tạo được thiện cảm dù nhân vật không hẳn dễ yêu. Trước đó, Lê Hải từng xuất hiện ở một số dự án truyền hình nhưng chưa tạo được cú bật lớn. Cách em 1 milimet được xem là dấu mốc giúp anh bước ra khỏi vùng an toàn, khẳng định khả năng đảm nhận những vai có nhiều chuyển biến tâm lý.

Chính nền tảng đó khiến câu chuyện "phim giả tình thật" của Quỳnh Châu - Lê Hải nhận được sự quan tâm theo hướng tích cực. Phần đông khán giả không đào sâu đời tư, mà bày tỏ mong muốn được tiếp tục thấy họ tái hợp trong một dự án khác. Trên các diễn đàn và fanpage, nhiều ý kiến cho rằng dù tin đồn đúng hay không, sự kết hợp này vẫn là thành công của bộ phim khi tạo được một cặp đôi khiến người xem nhớ lâu sau khi phim kết thúc.

