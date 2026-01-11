‘Mưa đỏ’ đại thắng, Steven Nguyễn - Lê Hạ Anh gây chú ý tại Ngôi sao xanh

Mưa đỏ đại thắng Ngôi sao xanh

Mưa đỏ đã xuất sắc mang về 6 chiếc cúp danh giá cho cá nhân và ê-kíp. Trong đó, hai giải thưởng danh giá nhất do Hội đồng nghệ thuật bình chọn là Phim điện ảnh xuất sắc nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất (dành cho Thượng tá, NSƯT Đặng Thái Huyền) đều thuộc về tác phẩm này.

Không chỉ chinh phục giới chuyên môn, phim còn thắng lớn ở các hạng mục do khán giả bình chọn. Steven Nguyễn được vinh danh là Nam diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất, đồng thời cùng bạn diễn Lê Hạ Anh nhận giải Cặp đôi điện ảnh được yêu thích nhất. Ngoài ra, giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thuộc về Phương Nam (vai Tạ) và giải Sáng tạo xuất sắc nhất được trao cho Vũ Việt Hưng (thiết kế mỹ thuật phim Mưa đỏ).

33 hạng mục đề cử, “Mưa đỏ” vinh dự đem về 6 chiến thắng Ảnh: HỮU TÍN

Trên sân khấu nhận giải, đạo diễn - NSƯT Đặng Thái Huyền không giấu được sự xúc động. Chị cho biết Mưa đỏ không đơn thuần là một bộ phim, mà là hành trình tri ân đầy máu và nước mắt của tập thể hàng nghìn con người thuộc Điện ảnh Quân đội Nhân dân.

"Nếu không có ê-kíp, tôi đã không thể vượt qua 81 ngày đêm ở Quảng Trị để hoàn thành tác phẩm. Tôi xin biết ơn và tri ân đến tất cả", nữ đạo diễn chia sẻ.

Được biết, để tái hiện chân thực sự khốc liệt của "mùa hè đỏ lửa" năm 1972, đoàn phim đã phải dàn dựng bối cảnh quy mô lớn ngay tại địa điểm lịch sử, huy động nhân lực và khí tài quân sự hỗ trợ để mang lại những thước phim mãn nhãn nhưng đầy ám ảnh. Tên phim Mưa đỏ mang ý nghĩa ẩn dụ về sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, khi máu hòa vào mưa, thấm đẫm từng tấc đất Thành cổ (Quảng Trị).

Lê Hạ Anh gây sốt với màn tái hợp Steven Nguyễn

Trên sân khấu trao giải, khoảnh khắc Lê Hạ Anh và Steven Nguyễn tái hiện hình ảnh nhân vật Quang và Hồng đã khiến khán phòng bùng nổ. Sự tương tác ăn ý cùng ngoại hình "xứng đôi vừa lứa" của cả hai nhanh chóng gây bão mạng xã hội, thu về hàng trăm ngàn lượt xem và bình luận tích cực chỉ sau vài giờ.

Chia sẻ cảm xúc khi nhận giải, "chàng Quang" Steven Nguyễn chia sẻ: "Hai nhân vật này trên phim thực tế không có quá nhiều sự kết nối, chỉ gặp nhau ở một vài phân cảnh ngắn ngủi. Chính tình yêu thương và sự 'đẩy thuyền' nhiệt tình của khán giả đã giúp chúng tôi có cơ hội tái hợp trên sân khấu hôm nay".

‘Mưa đỏ’ đại thắng, Steven Nguyễn - Lê Hạ Anh gây chú ý tại Ngôi sao xanh

Lê Hạ Anh cũng gửi lời tri ân sâu sắc đến đạo diễn - NSƯT Đặng Thái Huyền, người đã "mang chất thơ và cảm xúc trọn vẹn vào từng khung hình chung", giúp mối tình thời chiến của Quang và Hồng dù ngắn ngủi nhưng vẫn khắc khoải trong lòng người xem.

Trước đó, khi ra rạp vào tháng 8.2025, bộ phim đã tạo nên một hiện tượng phòng vé chưa từng có đối với dòng phim do Nhà nước đặt hàng. Với doanh thu kỷ lục 714 tỉ đồng, Mưa đỏ chính thức xô đổ mọi kỷ lục trước đó, khẳng định vị thế của phim lịch sử Việt Nam trong lòng khán giả nội địa.

Đại diện ê-kíp chia sẻ, những giải thưởng từ Liên hoan phim Việt Nam hay Ngôi sao xanh là sự khích lệ to lớn để những người làm điện ảnh quân đội tiếp tục dấn thân, tạo ra những tác phẩm xứng tầm với lịch sử hào hùng của dân tộc.