Steven Nguyễn, Đỗ Nhật Hoàng bất ngờ hát nhạc phim 'Mưa đỏ', Hòa Minzy chỉ còn là cái tên?

Đáp ứng yêu cầu của khán giả, Steven Nguyễn trổ tài hát chay Nỗi đau giữa hòa bình (Nguyễn Văn Chung) với phần múa minh họa của Đỗ Nhật Hoàng và trợ diễn của Đình Khang và Lương Gia Huy. Tuy nhiên, cả bốn người đều khiến khán giả cười nghiêng ngả vì biến một tiết mục cảm động thành câu chuyện hài hước.

Đỗ Nhật Hoàng khiến Steven Nguyễn 'khó chịu vô cùng' vì màn chế tiểu phẩm Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, việc Hòa Minzy thể hiện ca khúc đã khiến người hâm mộ vô cùng yêu mến. Nhưng giờ đây, với sự "lấn sân" đầy bất ngờ của hai nam thần, câu hỏi "Liệu Hòa Minzy có bị "cướp job"?" được fan hài hước bình luận. Thậm chí, một fan còn hài hước viết: "Chị Hòa giờ chỉ còn là cái tên".

