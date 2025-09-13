Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Steven Nguyễn, Đỗ Nhật Hoàng bất ngờ hát nhạc phim 'Mưa đỏ', Hòa Minzy chỉ còn là cái tên?
Video Giải trí

Steven Nguyễn, Đỗ Nhật Hoàng bất ngờ hát nhạc phim 'Mưa đỏ', Hòa Minzy chỉ còn là cái tên?

Minh Hy - Diệu Tú
13/09/2025 20:00 GMT+7

Khán giả phim "Mưa đỏ" vừa chứng kiến một pha "quay xe" cực gắt, khi hai diễn viên chính Steven Nguyễn và Đỗ Nhật Hoàng bất ngờ thể hiện ca khúc chủ đề.

Đáp ứng yêu cầu của khán giả, Steven Nguyễn trổ tài hát chay Nỗi đau giữa hòa bình (Nguyễn Văn Chung) với phần múa minh họa của Đỗ Nhật Hoàng và trợ diễn của Đình Khang và Lương Gia Huy. Tuy nhiên, cả bốn người đều khiến khán giả cười nghiêng ngả vì biến một tiết mục cảm động thành câu chuyện hài hước.

Steven Nguyễn, Đỗ Nhật Hoàng bất ngờ hát nhạc phim 'Mưa đỏ' - Ảnh 1.

Đỗ Nhật Hoàng khiến Steven Nguyễn 'khó chịu vô cùng' vì màn chế tiểu phẩm

Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, việc Hòa Minzy thể hiện ca khúc đã khiến người hâm mộ vô cùng yêu mến. Nhưng giờ đây, với sự "lấn sân" đầy bất ngờ của hai nam thần, câu hỏi "Liệu Hòa Minzy có bị "cướp job"?" được fan hài hước bình luận. Thậm chí, một fan còn hài hước viết: "Chị Hòa giờ chỉ còn là cái tên".

Để xem thêm khoảnh khắc hài hước của dàn sao Mưa đỏ, mời quý vị khán giả đón xem chương trình On Trending trên các nền tảng thanhnien.vn, kênh YouTube - Fanpage Báo Thanh Niên và YouTube, TikTok iHay TV.

Dàn sao Mưa đỏ "đổ bộ" ON TRENDING, sáng tác ngoại truyện gây cười không lối thoát 

ON TRENDING: Dàn sao Mưa đỏ 'đổ bộ' Báo Thanh Niên, 'khui sít rịt' tại trường quay

Trong chương trình 'On Trending' của Báo Thanh Niên chiều 10.9, khán giả sẽ được giao lưu trực tuyến với các diễn viên phim 'Mưa đỏ' gồm Đỗ Nhật Hoàng (vai Cường), Đình Khang (vai Tú), Steven Nguyễn (vai Quang), Lương Gia Huy (vai Hoàng) và một nhân vật bí ẩn.

