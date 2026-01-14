'Không giới hạn' - lát cắt mới về người lính cứu hộ, cứu nạn trong thời bình

Bộ phim đi sâu vào những "mặt trận không tiếng súng", nơi các chiến sĩ cứu hộ - cứu nạn đối diện hiểm nguy mỗi ngày để bảo vệ tính mạng và sự an toàn của người dân.

Không giới hạn do đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu thực hiện, khai thác công việc thầm lặng nhưng đầy áp lực của lực lượng cứu hộ: từ sập đổ công trình, cháy nổ, tai nạn nghiêm trọng đến thiên tai, bão lũ... Mỗi nhiệm vụ là một cuộc chạy đua với thời gian, nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết vô cùng mong manh.

Cảnh trong phim Không giới hạn ẢNH: VFC

Phim không lý tưởng hóa hình ảnh người lính mà lựa chọn cách kể chân thực, gần gũi, đặt các nhân vật vào những tình huống sinh tử buộc họ phải đưa ra quyết định nhanh chóng, đôi khi đánh đổi cả an toàn cá nhân.

Nhân vật trung tâm của phim là trung tá Đào Minh Kiên - Phó trưởng phòng Phá dỡ, cháy nổ và cứu sập công trình - do Steven Nguyễn (được biết đến từ phim điện ảnh Mưa đỏ) đảm nhận. Đây là hình ảnh người chỉ huy bản lĩnh, dày dạn kinh nghiệm, nhưng phía sau là những áp lực tâm lý, ám ảnh nghề nghiệp và trách nhiệm nặng nề với đồng đội cũng như gia đình. Phim còn quy tụ dàn diễn viên tên tuổi gồm NSND Quốc Trị, NSƯT Thanh Quý, NSƯT Linh Huệ cùng nhiều gương mặt trẻ.