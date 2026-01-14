Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Phim

'Không giới hạn' - lát cắt mới về người lính cứu hộ, cứu nạn trong thời bình

Thu Thủy
Thu Thủy
14/01/2026 11:15 GMT+7

Không giới hạn - bộ phim truyền hình mới dự kiến lên sóng VTV1 lúc 21 giờ từ ngày 15.1 - mang đến một lát cắt mới mẻ và giàu cảm xúc về hình ảnh người lính Quân đội nhân dân VN trong thời bình.

Bộ phim đi sâu vào những "mặt trận không tiếng súng", nơi các chiến sĩ cứu hộ - cứu nạn đối diện hiểm nguy mỗi ngày để bảo vệ tính mạng và sự an toàn của người dân.

Không giới hạn do đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu thực hiện, khai thác công việc thầm lặng nhưng đầy áp lực của lực lượng cứu hộ: từ sập đổ công trình, cháy nổ, tai nạn nghiêm trọng đến thiên tai, bão lũ... Mỗi nhiệm vụ là một cuộc chạy đua với thời gian, nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết vô cùng mong manh.

Phim Không giới hạn: Hình ảnh mới về người lính cứu hộ trong thời bình - Ảnh 1.

Cảnh trong phim Không giới hạn

ẢNH: VFC

Phim không lý tưởng hóa hình ảnh người lính mà lựa chọn cách kể chân thực, gần gũi, đặt các nhân vật vào những tình huống sinh tử buộc họ phải đưa ra quyết định nhanh chóng, đôi khi đánh đổi cả an toàn cá nhân.

Nhân vật trung tâm của phim là trung tá Đào Minh Kiên - Phó trưởng phòng Phá dỡ, cháy nổ và cứu sập công trình - do Steven Nguyễn (được biết đến từ phim điện ảnh Mưa đỏ) đảm nhận. Đây là hình ảnh người chỉ huy bản lĩnh, dày dạn kinh nghiệm, nhưng phía sau là những áp lực tâm lý, ám ảnh nghề nghiệp và trách nhiệm nặng nề với đồng đội cũng như gia đình. Phim còn quy tụ dàn diễn viên tên tuổi gồm NSND Quốc Trị, NSƯT Thanh Quý, NSƯT Linh Huệ cùng nhiều gương mặt trẻ.

Tin liên quan

Đạo diễn Đinh Thái Thụy làm phim truyền hình cổ trang

Đạo diễn Đinh Thái Thụy làm phim truyền hình cổ trang

Bộ phim cổ trang 'Huyền tích' của đạo diễn Thái Thụy dự kiến lên sóng trong năm 2026.

Phim truyền hình chính luận trở lại hút khán giả

Đánh thức phim truyền hình dành cho thiếu nhi

Khám phá thêm chủ đề

Không giới hạn lính cứu hộ phim truyền hình Steven Nguyễn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận