Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa
Sổ tay

Phim truyền hình chính luận trở lại hút khán giả

Thu Thủy
Thu Thủy
07/01/2026 06:46 GMT+7

Lấy bối cảnh hư cấu tỉnh Việt Đông trong giai đoạn tinh gọn, sáp nhập bộ máy hành chính, phim Lằn ranh phát sóng trên VTV1 đang chứng tỏ sức hút trở lại của dòng phim chính luận.

Nội dung phim đặt các nhân vật vào một thời điểm đặc biệt nhạy cảm: đằng sau các cuộc họp tưởng chừng rất "hành chính", phim mở rộng câu chuyện sang những đường dây thao túng, sự cấu kết giữa doanh nghiệp với một bộ phận cán bộ biến chất, khiến người xem có cảm giác đang theo dõi một vụ việc xã hội được bóc tách từng lớp.

Phim truyền hình chính luận trở lại hút khán giả - Ảnh 1.

Cảnh trong phim Lằn ranh

ẢNH: VFC

Điểm đáng chú ý là Lằn ranh đặt con người vào những tình huống mà ở đó, lựa chọn đạo đức không còn đơn giản. Nhân vật có thể bắt đầu bằng sự chuẩn mực, lý trí, nhưng dần trượt dài trước sức ép quyền lực, lợi ích và dư luận. Chính cách tiếp cận này khiến bộ phim tạo được cảm giác quen thuộc, bởi nhiều tình huống gợi nhắc trực tiếp đến những vụ việc từng gây xôn xao ngoài đời thực.

Góp phần quan trọng tạo nên sức nặng cho bộ phim là dàn diễn viên giàu kinh nghiệm và có độ tin cậy cao với khán giả truyền hình, như NSND Trung Anh gây chú ý mạnh với vai phó bí thư Lê Đình Sách - một nhân vật đa chiều, ban đầu tạo cảm giác điềm đạm, chuẩn mực, nhưng càng về sau càng bộc lộ những góc khuất đáng sợ của quyền lực. NSND Trọng Trinh, NSƯT Phạm Cường, Mạnh Trường, Huyền Sâm cùng nhiều gương mặt quen thuộc khác tạo nên một hệ thống nhân vật dày, nhiều tuyến, giúp câu chuyện chính luận không bị đơn điệu hay giáo điều, mà luôn giữ được nhịp căng cần thiết.

Trên mạng xã hội, Lằn ranh nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận. Nhiều khán giả chia sẻ trích đoạn phim, khen diễn xuất chắc tay, không khí căng thẳng và cách kể chuyện "chính luận nhưng không khô". Bên cạnh những lời khen, cũng có khán giả soi kỹ chi tiết nghiệp vụ, so sánh bộ phim với các dự án chính luận trước đó như Sinh tử, Đấu trí. Tuy nhiên, chính những tranh luận này cho thấy phim đủ sức khiến người xem theo dõi kỹ, quan tâm và đòi hỏi cao hơn.

Trước đó truyền hình Việt từng ghi dấu với nhiều phim chính luận tạo hiệu ứng mạnh như Sinh tử với đề tài chống tham nhũng; Đấu trí khai thác các vụ án kinh tế - y tế, hay xa hơn là các phim chính trị - xã hội như Ma làng, Gió làng Kình. Điểm chung của những tác phẩm này là bám sát đời sống, lấy chất liệu từ các vấn đề xã hội có thật, nên khi được kể bằng kịch bản chắc tay đã dễ dàng chạm đến mối quan tâm của công chúng.

Sở dĩ phim chính luận luôn có sức hút bền bỉ bởi đây là thể loại đánh trúng nhu cầu rất thật của khán giả: được nhìn thấy những vấn đề gai góc của xã hội đặt lên màn ảnh, được theo dõi hành trình của công lý, và được chứng kiến cái giá phải trả cho sự tha hóa quyền lực. Tuy nhiên, để dòng phim này không rơi vào khô cứng hay giáo điều, nhà làm phim phải làm nhiều hơn việc "chuyển thể" tin tức. Kịch bản cần chắc tay, có chiều sâu tâm lý; đặc biệt là sự chuẩn xác về nghiệp vụ, pháp lý - yếu tố sống còn để tạo niềm tin cho người xem.

Khi nhà làm phim dám đi thẳng vào các "điểm nóng" bằng cách kể gần gũi, đời sống và nhân văn, khán giả không chỉ xem để giải trí, mà còn xem để suy ngẫm. Đôi khi thứ giữ người xem ở lại không chỉ là diễn biến kịch tính, mà là cảm giác họ nhìn thấy chính xã hội mình đang sống, để từ đó có trách nhiệm hơn và không vô cảm.

Tin liên quan

Đánh thức phim truyền hình dành cho thiếu nhi

Đánh thức phim truyền hình dành cho thiếu nhi

Trong bức tranh phong phú của phim truyền hình Việt hiện nay, dễ dàng nhận thấy dòng phim dành cho người lớn chiếm ưu thế. Việc phát triển mảng phim truyền hình dành cho trẻ em là nhu cầu cần thiết nhưng vẫn đang bị bỏ ngỏ.

Khám phá thêm chủ đề

phim truyền hình khán giả phim chính luận
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận