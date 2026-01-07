Phim truyền hình chính luận trở lại hút khán giả

Nội dung phim đặt các nhân vật vào một thời điểm đặc biệt nhạy cảm: đằng sau các cuộc họp tưởng chừng rất "hành chính", phim mở rộng câu chuyện sang những đường dây thao túng, sự cấu kết giữa doanh nghiệp với một bộ phận cán bộ biến chất, khiến người xem có cảm giác đang theo dõi một vụ việc xã hội được bóc tách từng lớp.

Cảnh trong phim Lằn ranh ẢNH: VFC

Điểm đáng chú ý là Lằn ranh đặt con người vào những tình huống mà ở đó, lựa chọn đạo đức không còn đơn giản. Nhân vật có thể bắt đầu bằng sự chuẩn mực, lý trí, nhưng dần trượt dài trước sức ép quyền lực, lợi ích và dư luận. Chính cách tiếp cận này khiến bộ phim tạo được cảm giác quen thuộc, bởi nhiều tình huống gợi nhắc trực tiếp đến những vụ việc từng gây xôn xao ngoài đời thực.

Góp phần quan trọng tạo nên sức nặng cho bộ phim là dàn diễn viên giàu kinh nghiệm và có độ tin cậy cao với khán giả truyền hình, như NSND Trung Anh gây chú ý mạnh với vai phó bí thư Lê Đình Sách - một nhân vật đa chiều, ban đầu tạo cảm giác điềm đạm, chuẩn mực, nhưng càng về sau càng bộc lộ những góc khuất đáng sợ của quyền lực. NSND Trọng Trinh, NSƯT Phạm Cường, Mạnh Trường, Huyền Sâm cùng nhiều gương mặt quen thuộc khác tạo nên một hệ thống nhân vật dày, nhiều tuyến, giúp câu chuyện chính luận không bị đơn điệu hay giáo điều, mà luôn giữ được nhịp căng cần thiết.

Trên mạng xã hội, Lằn ranh nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận. Nhiều khán giả chia sẻ trích đoạn phim, khen diễn xuất chắc tay, không khí căng thẳng và cách kể chuyện "chính luận nhưng không khô". Bên cạnh những lời khen, cũng có khán giả soi kỹ chi tiết nghiệp vụ, so sánh bộ phim với các dự án chính luận trước đó như Sinh tử, Đấu trí. Tuy nhiên, chính những tranh luận này cho thấy phim đủ sức khiến người xem theo dõi kỹ, quan tâm và đòi hỏi cao hơn.

Trước đó truyền hình Việt từng ghi dấu với nhiều phim chính luận tạo hiệu ứng mạnh như Sinh tử với đề tài chống tham nhũng; Đấu trí khai thác các vụ án kinh tế - y tế, hay xa hơn là các phim chính trị - xã hội như Ma làng, Gió làng Kình. Điểm chung của những tác phẩm này là bám sát đời sống, lấy chất liệu từ các vấn đề xã hội có thật, nên khi được kể bằng kịch bản chắc tay đã dễ dàng chạm đến mối quan tâm của công chúng.

Sở dĩ phim chính luận luôn có sức hút bền bỉ bởi đây là thể loại đánh trúng nhu cầu rất thật của khán giả: được nhìn thấy những vấn đề gai góc của xã hội đặt lên màn ảnh, được theo dõi hành trình của công lý, và được chứng kiến cái giá phải trả cho sự tha hóa quyền lực. Tuy nhiên, để dòng phim này không rơi vào khô cứng hay giáo điều, nhà làm phim phải làm nhiều hơn việc "chuyển thể" tin tức. Kịch bản cần chắc tay, có chiều sâu tâm lý; đặc biệt là sự chuẩn xác về nghiệp vụ, pháp lý - yếu tố sống còn để tạo niềm tin cho người xem.

Khi nhà làm phim dám đi thẳng vào các "điểm nóng" bằng cách kể gần gũi, đời sống và nhân văn, khán giả không chỉ xem để giải trí, mà còn xem để suy ngẫm. Đôi khi thứ giữ người xem ở lại không chỉ là diễn biến kịch tính, mà là cảm giác họ nhìn thấy chính xã hội mình đang sống, để từ đó có trách nhiệm hơn và không vô cảm.