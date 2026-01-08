Đạo diễn Đinh Thái Thụy làm phim truyền hình cổ trang

Chia sẻ với Thanh Niên, đạo diễn Đinh Thái Thụy cho biết bộ phim lấy cảm hứng từ nhiều câu chuyện cổ tích, truyền thuyết trong văn hóa dân gian VN, tạo thành những câu chuyện tổng hợp, như: Giấc mộng Nam Kha, Ăn khế trả vàng, Bò gầy bò béo, Cây tre trăm đốt, Mai An Tiêm, Tiên Dung - Chử Đồng Tử…

Phim có sự tham gia của các diễn viên phim truyền hình phía nam và nghệ sĩ sân khấu kịch khá hùng hậu như: Lãnh Thanh, Châu Hà Yến Nhi, Đình Toàn, Hiếu Hiền, Xuân Trang, Thạch Kim Long, Châu Thế Tâm, Nguyễn Sơn, Thanh Ngọc, Phúc Zelo, Việt Thi, Thoại My, Quách Tĩnh, Quách Hữu Lộc, Phạm Hy, Minh Đăng, Châu Diệp Anh, Thế Phương, bé Shin, Bảo Trí, Kim Tuyết, Hữu Thạch, Đại Ngọc Trâm, Thành Khôn...

Poster phim ẢNH: ĐẠO DIỄN CUNG CẤP

"Chúng tôi muốn tạo ra một cấu trúc không giới hạn về số lượng tập. Ở đó yếu tố hư cấu, phóng tác dựa vào tích, lồng vào chỉnh thể câu chuyện. Mục đích cuối cùng là chuyển tải những câu chuyện dân gian VN, các nghề truyền thống, ẩm thực Việt… Có tuyến nhân vật chính và phụ xuyên suốt từ đầu đến cuối. Đây là cấu trúc làm phim mới và mạo hiểm của nhà đầu tư, nhưng cũng là hướng thú vị", đạo diễn nói thêm và chia sẻ bộ phim cần đầu tư nhiều về mặt kỹ xảo và bối cảnh.

Đinh Thái Thụy là đạo diễn nhiều phim truyền hình chính luận - hình sự khá ấn tượng, tiêu biểu có Bão ngầm gây sốt trên sóng giờ vàng năm 2022, Đường Hồ Chí Minh trên biển, Về đất Thăng Long…