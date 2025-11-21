Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Lý do phim có Liên Bỉnh Phát đóng chính bất ngờ rút khỏi rạp

Thu Thủy
Thu Thủy
21/11/2025 11:14 GMT+7

Chỉ ít giờ trước thời điểm ra mắt ngày 21.11, phim 'Bẫy tiền' có 'Thị đế' Liên Bỉnh Phát đóng chính bất ngờ thông báo rút khỏi rạp dù phim đã mở bán vé sớm.

Theo thông báo từ ê kíp sản xuất vào tối 20.11, phim Bẫy tiền có Liên Bỉnh Phát đóng chính phải dời lịch chiếu vì "một số lý do khách quan", đồng thời phía nhà sản xuất nhấn mạnh việc hoãn chiếu nhằm "đảm bảo mang đến cho khán giả trải nghiệm điện ảnh trọn vẹn nhất". Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể không được công bố. Khán giả đã mua vé được khuyến nghị liên hệ hệ thống rạp để nhận hỗ trợ theo hướng dẫn từ nhà phát hành. Phía ê kíp khẳng định lịch chiếu mới sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất.

Đạo diễn nói lý do phim có Liên Bỉnh Phát đóng chính bất ngờ rút khỏi rạp - Ảnh 1.

Liên Bỉnh Phát trong Bẫy tiền

ẢNH: ĐPCC

Bẫy tiền là dự án của đạo diễn Oscar Dương, thuộc dòng phim 16+, xoay quanh nhân vật Đăng Thức do Liên Bỉnh Phát thủ vai. Anh là chuyên viên làm việc trong lĩnh vực tài chính, vô tình dính vào một ứng dụng chuyển tiền qua điện thoại và nhanh chóng rơi vào bẫy lừa đảo tinh vi. Từ một giao dịch tưởng chừng đơn giản, Thức bị cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm, phải liên tục chạy trốn, đối mặt với những tình huống sinh tử để truy tìm kẻ đứng sau...

Vai Đăng Thức trong Bẫy tiền đòi hỏi tốc độ diễn xuất nhanh, nhiều cảnh hành động và tâm lý căng thẳng – yếu tố được xem là phù hợp với hình ảnh mạnh mẽ, gai góc nhưng giàu chiều sâu của Liên Bỉnh Phát. 

Và việc bộ phim đột ngột hoãn chiếu khiến nhiều khán giả bất ngờ. 

Đạo diễn nói lý do phim có Liên Bỉnh Phát đóng chính bất ngờ rút khỏi rạp - Ảnh 2.

Liên Bỉnh Phát và Lê Tam Triều Dâng trong Bẫy tiền

ẢNH: ĐPCC

Bên cạnh Liên Bỉnh Phát, phim còn quy tụ một số gương mặt trẻ như Lê Tam Triều Dâng, Kiều Oanh, Lê Hải, Thừa Tuấn Anh và nhiều diễn viên khách mời. Mạch phim được quảng bá mang màu sắc giật gân, khai thác nạn lừa đảo trực tuyến - chủ đề thời sự đang được xã hội quan tâm.

Trả lời Thanh Niên về lý do rút khỏi rạp đột ngột, đạo diễn Oscar Dương cho biết: "Do những ngày qua, tình hình thiên tai – ngập lụt ở miền Trung được cập nhật liên tục với nhiều thông tin quá xót xa... Trong lúc này, chiếu phim phải có nhiều hoạt động quảng bá nên ê kịp thấy không phù hợp. Vì vậy chúng tôi quyết định sẽ tạm rút phim khỏi rạp và sẽ chính thức có thông báo trở lại rạp trong thời gian sớm nhất".

Khám phá thêm chủ đề

Liên Bỉnh Phát đạo diễn chiếu phim
