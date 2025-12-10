Hà Anh Tuấn đề nghị đạo diễn 'Chân trời rực rỡ' đừng bận tâm về doanh thu

Hà Anh Tuấn chia sẻ về dự án phim Chân trời rực rỡ tại buổi công chiếu Ảnh: Viet Vision

Tối 9.12, sự kiện ra mắt bộ phim tài liệu âm nhạc Chân trời rực rỡ của Hà Anh Tuấn diễn ra tại TP.HCM. Các thành viên trong ê kíp như đạo diễn Lan Nguyên, giám đốc sáng tạo Cao Trung Hiếu, giám đốc sản xuất Võ Đỗ Minh Hoàng... cùng nhiều nghệ sĩ, khán giả đã có mặt để chúc mừng nam ca sĩ.

Phim tài liệu Chân trời rực rỡ dẫn khán giả bước vào một câu chuyện về tình yêu quê hướng, đất nước, khởi nguồn từ concert cùng tên của Hà Anh Tuấn tại Ninh Bình năm 2023. Dù xuất phát từ một dự án ghi lại dấu ấn nghệ thuật của Hà Anh Tuấn, bộ phim không chỉ là một phim cá nhân, mà là quá trình khám phá chân dung và trở thành một câu chuyện tự chủ về hành trình tìm lại nguồn cội.

Bộ phim khắc họa bức tranh quê hương Ninh Bình qua các địa danh nổi tiếng. Bên cạnh đó, nghệ thuật hát xẩm và dấu ấn của chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly cũng hiện diện như một mối cảm xúc quan trọng trong dự án.

Nghệ thuật hát xẩm được nam ca sĩ và ê kíp cài cắm vào phim Ảnh: BTC

Hà Anh Tuấn: Phim của tôi sẽ vào top những phim có doanh thu thê thảm nhất năm

Chia sẻ tại buổi ra mắt, Hà Anh Tuấn cho biết đây là lần thứ hai anh xem phim. Trong quá trình thực hiện dự án, anh để đạo diễn toàn quyền quyết định, không can thiệp vào nội dung. Với vai trò trong phim, nam ca sĩ tự nhận chỉ là khán giả với cảm xúc xúc động khi xem tác phẩm hoàn chỉnh.

Ê kíp cũng cho biết, toàn bộ doanh thu bán vé phim tài liệu sẽ dành tặng cho chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly. Khi nhận được câu hỏi về doanh thu, Hà Anh Tuấn chia sẻ: "Tôi nghĩ nó sẽ vào top những bộ phim có doanh thu thê thảm nhất trong năm".

Hà Anh Tuấn dùng doanh thu bán vé phim tài liệu dành tặng cho chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly Ảnh: L.X

Vì nghĩ như vậy, nam ca sĩ đề nghị đạo diễn Lan Nguyên và ê kíp sản xuất không nên bận tâm về doanh thu. Anh cho rằng trong điện ảnh sẽ có những bộ phim chỉ đơn giản nhìn thấy, cảm nhận và kể lại. Sẽ có người thích nghe câu chuyện và có người không. Điều đó không đánh giá được phim hay hoặc dở. "Nếu phim này thê thảm quá, ê kíp chúng ta góp tiền tặng cho chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly và sẽ nói... dối với mọi người rằng phim bán được rất nhiều vé. Rất nhiều cách để tạo niềm vui, việc gì cũng có cách cả", Hà Anh Tuấn chia sẻ.

Phim tài liệu Chân trời rực rỡ khởi chiếu toàn quốc từ 12.12 - 21.12. Trước đó, phim được trao giải thưởng của Ban giám khảo ở hạng mục phim tài liệu và nằm trong danh sách đề cử Bông Sen cho phim tài liệu xuất sắc và Thiết kế âm thanh xuất sắc.







