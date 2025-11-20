Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Hà Anh Tuấn công bố concert 'The Rose' tại Đà Lạt

Thủy Lê
Thủy Lê
20/11/2025 05:45 GMT+7

Hành trình Sketch A Rose của ca sĩ Hà Anh Tuấn sẽ có phiên bản đặc biệt mang tên The Rose, dự kiến diễn ra vào ngày 17.1.2026 tại Đà Lạt.

Dự án âm nhạc Sketch A Rose được ví như cuộc viễn du giàu cảm hứng, mang dấu ấn tiên phong trong hành trình nghệ thuật của Hà Anh Tuấn. Chuỗi chương trình đã đi qua Singapore, Úc, Việt Nam và Mỹ, qua đó nam ca sĩ gửi gắm thông điệp về việc trân trọng vẻ đẹp nguyên bản của mỗi con người.

Hà Anh Tuấn công bố concert 'The Rose' tại Đà Lạt- Ảnh 1.

Poster tiết lộ concert The Rose của Hà Anh Tuấn

ẢNH: VIET VISION

Trên trang Facebook cá nhân, Hà Anh Tuấn chia sẻ poster kèm dòng trạng thái: "Mai ta sẽ về thăm núi đồi. Sẽ mang theo hương đêm ngày cũ... Quý vị theo tôi không?", đồng thời giới thiệu Đà Lạt là điểm đến tiếp theo của hành trình này. 

Những hình ảnh đầu tiên giới thiệu về đêm nhạc này đã thu hút sự quan tâm lớn, cho thấy sự mong chờ của khán giả cho một đêm nhạc giàu cảm xúc. Hiện ban tổ chức vẫn chưa công bố địa điểm cụ thể cũng như giá vé của đêm diễn.

Nói về lý do chọn Đà Lạt để tổ chức concert The Rose, Hà Anh Tuấn cho biết nơi đây từ lâu đã giữ vị trí đặc biệt trong sự nghiệp của anh. Đà Lạt từng chứng kiến những cột mốc đáng nhớ của nam ca sĩ, từ See Sing Share dưới tháp chuông cổ kính, nơi khán giả lần đầu nghe Xuân thì vang lên, đến Veston Concert - đêm nhạc mà anh có dịp đứng chung sân khấu với danh ca Tuấn Ngọc.


Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
