Khi khán giả… nằm nghe nhạc

Và Sound Healing, một liệu pháp âm thanh cổ truyền, đang được xem như chiếc "chìa khóa rung động" giúp con người tái lập cân bằng từ bên trong.

ẢNH: BTC CUNG CẤP

Các chương trình hòa nhạc mang hơi thở Sound Healing, như Journey to Silence hay Sound Healing Concert với sự tham gia của Ani Choying Drolma, giọng thiền ca hàng đầu thế giới, và nghệ sĩ chuông xoay quốc tế Master Santa Ratna Shakya, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn… diễn ra hồi tháng 9 tại TP.HCM đã thu hút đông đảo công chúng. Vào 20 giờ ngày 29.11 tại La Scala Ballroom - Times Square Saigon (TP.HCM) sẽ diễn ra chương trình 6 Senses - Sự kỳ diệu của giác quan, với sự góp mặt của các nghệ sĩ Salil Subedi (Nepal) - nghệ sĩ đa nhạc cụ, nổi tiếng với khả năng biến âm thanh vocal thành "sóng âm trị liệu"; Alberto (người Ý) - nghệ sĩ trống handpan, trống thổ dân và gong (cồng), một công cụ trị liệu âm thanh phổ biến trên thế giới hiện nay; nghệ sĩ chuông xoay Tây Tạng Santa Ratna Shakya (ảnh) và VN. Điều đặc biệt là lần này ở phần trải nghiệm, khán giả sẽ được… nằm xuống, nhắm mắt, để âm thanh đi qua thân thể.

"Với vai trò giám đốc âm nhạc, tôi tâm niệm concert này như một phiên trải nghiệm, một cuộc trò chuyện giữa âm thanh và âm nhạc, giữa sóng âm và thang âm, hơn là một buổi biểu diễn. Mỗi nhạc cụ, mỗi khoảng lặng đều có vai trò dẫn dắt cảm xúc - không chỉ dàn dựng dựa trên nhạc lý, mà còn theo câu chuyện, năng lượng của các nghệ sĩ và những người thực hành liệu pháp âm thanh. Vì vậy, tôi không làm kịch bản âm nhạc như thường lệ mà thiết kế một hành trình trải nghiệm, nơi người nghe đi từ rung động cơ thể đến sự yên bình trong tâm trí", ca sĩ/nhạc sĩ Cao Bá Hưng cho biết.