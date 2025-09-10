Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Vì sao concert chị đẹp, em xinh ít thu hút?

Tuấn Duy
Tuấn Duy
10/09/2025 06:47 GMT+7

Trong lúc các anh trai, anh tài từ hai chương trình Anh trai say hiAnh trai vượt ngàn chông gai tổ chức đến concert thứ 8, sold-out vé nhanh chóng, thì Chị đẹp đạp gió Em xinh say hi sắp sửa diễn ra lại không đạt được thành tích tương tự.

Dự kiến diễn ra vào ngày 13.9 tới tại Khu đô thị Vạn Phúc (TP.HCM), tính cho đến nay, concert đầu tiên của Em xinh say hi vẫn còn 2 hạng vé chưa được bán hết. Trước đó, phải sau 3 ngày thì 4 hạng vé có giá thấp nhất mới sold-out, cho thấy tình cảnh trái ngược với chương trình "song sinh" là Anh trai say hi. Đây là điều khiến khán giả bất ngờ bởi trong suốt thời gian diễn ra, chương trình đã nhận được nhiều thảo luận, có tuần trở thành cái tên được quan tâm nhiều nhất, vượt xa các tên tuổi lên sóng cùng thời điểm như Gia đình Haha, Đấu trường gia tốc, Hai ngày một đêm, Chiến sĩ quả cảm...

Vì sao concert chị đẹp, em xinh ít thu hút?- Ảnh 1.

Có đến 48 nữ nghệ sĩ cùng xuất hiện nhưng ít ai ngờ Chị đẹp concert vẫn bán vé chậm

ẢNH: BTC

Trước đó Chị đẹp concert diễn ra vào ngày 12.4 cũng khá "chật vật" trong khâu bán vé khi gần đến "giờ G" thì ban tổ chức mới thông báo hết vé. Điều này cũng gây hoang mang khi chương trình có lợi thế là tập hợp được 48 nữ nghệ sĩ từ cả 2 mùa, hứa hẹn sẽ mang đến một đêm biểu diễn đa dạng, đặc sắc. Với tình hình bán vé chậm trong khi chi phí bỏ ra khá lớn, không quá khó hiểu vì sao ban tổ chức lại công bố concert dừng lại ngay đêm đầu tiên. So với 8 đêm của phiên bản nam, có thể thấy được khoảng cách rất lớn.

Lý giải cho điều này, nguyên nhân lớn nhất không quá khó thấy là sự chênh lệch về tệp fan giữa hai chương trình. Không thể phủ nhận, cũng như K-Pop, các nghệ sĩ nam dường như luôn nhận được sự chú ý và quan tâm nhiều hơn từ các fangirl hay người hâm mộ nữ. Đây cũng là lượng khán giả chính tham gia chương trình, quyết định tình hình bán vé. Trong khi chương trình của các nữ nghệ sĩ thì lực lượng này không quá đông đảo, dẫn đến sự quan tâm cũng bị giảm sút.

Vì sao concert chị đẹp, em xinh ít thu hút?- Ảnh 2.

Vì sao concert chị đẹp, em xinh ít thu hút?- Ảnh 3.

Bên cạnh đó, xét về mặt chất lượng, nhiều ý kiến cũng cho rằng âm nhạc của các show chị đẹp, em xinh không bắt tai và thu hút bằng 2 show còn lại. Điều này có thể nhìn thấy qua số lượng bản hit, số lượt view và lượt streaming của các tiết mục nổi bật. Và rõ ràng các show anh trai vẫn đang nhỉnh hơn.

Ngoài ra, thời điểm diễn ra cũng là một lý do khác. Với sức hút mạnh mẽ của Anh trai say hi Anh trai vượt ngàn chông gai, việc concert của các nữ nghệ sĩ diễn ra tương đối cận kề với hai cái tên trên là một bất lợi lớn khi khán giả chưa có "khoảng nghỉ" về cả sức lực cũng như chi phí. Chẳng hạn Chị đẹp concert diễn ra chỉ sau 3 tuần kể từ đêm 3 và 4 của Anh trai vượt ngàn chông gai, trong khi thông tin mở bán vé của Em xinh say hi vào ngày 11.8 lại bị lu mờ trước việc công bố 30 anh trai cho mùa 2 của Anh trai say hi, khiến sự chú ý ít nhiều bị giảm sút. Điều này còn chưa nói đến tệp fan giao thoa của 2 chương trình, khi 2 đêm cuối của Anh trai vượt ngàn chông gai cũng vừa diễn ra vào cuối tuần qua, cận sát đêm đầu tiên của concert em xinh.

Tin liên quan

Sổ tay: Miễn là có lòng, ai làm từ thiện cũng được!

Sổ tay: Miễn là có lòng, ai làm từ thiện cũng được!

Nghệ sĩ làm từ thiện thời nay không dễ khi gặp nhiều khó khăn hơn vì bị “soi”, nhận rất nhiều bình luận trái chiều. Như danh hài Việt Hương mới đây “chịu không nổi” đã phải rơi nước mắt trần tình vì bị “chửi” quá nhiều.

'Trẩy hội non sông' cùng concert: Được mùa concert

Concert Việt hướng đến thị trường nước ngoài

Khám phá thêm chủ đề

Anh trai say hi Anh trai vượt ngàn chông gai Chị đẹp concert Em xinh say hi
