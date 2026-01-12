Phim truyền hình đề tài siêu thực lên sóng

Phim Đồng hồ đếm ngược gây chú ý khi lựa chọn cách kể pha trộn giữa đời sống đô thị đương đại và yếu tố siêu thực - giả tưởng, hướng tiếp cận còn khá hiếm trong dòng phim truyền hình giờ vàng. Nhân vật trung tâm của phim là Thành (do Thanh Sơn thủ vai), một chàng trai tỉnh lẻ lên thành phố mưu sinh, làm công việc shipper với cuộc sống nhiều áp lực và bấp bênh. Một biến cố bất ngờ đã đẩy Thành vào chuỗi sự kiện kỳ lạ liên quan đến chiếc đồng hồ bí ẩn - nơi thời gian không còn vận hành theo quy luật thông thường, buộc anh phải đối diện với những lựa chọn mang tính quyết định số phận.

Cảnh phim Đồng hồ đếm ngược ẢNH: ĐPCC

Dù mang màu sắc siêu thực, bộ phim vẫn đặt trọng tâm vào những vấn đề rất "đời": giá trị của thời gian, sự đánh đổi trong cuộc sống hiện đại, tình thân - tình người khi con người bị cuốn vào vòng xoáy của những biến cố không thể kiểm soát. Theo đạo diễn Bùi Tiến Huy, thách thức lớn nhất của Đồng hồ đếm ngược nằm ở việc xây dựng nhịp kể chặt chẽ, giữ logic cho câu chuyện trong khi vẫn tạo được kịch tính và cảm xúc cho khán giả đại chúng.

Phim quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ: Thanh Sơn đảm nhận vai nam chính, đóng cặp cùng anh là Hoàng Hà, bên cạnh sự góp mặt của NSƯT Quách Thu Phương, NSƯT Linh Huệ, Bình An, Yến My…