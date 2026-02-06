Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Người sống quanh ta

Lan tỏa trên mạng xã hội: 'Bánh mì sẻ chia' ở TP.HCM

Cao An Biên
Cao An Biên
06/02/2026 06:45 GMT+7

"Ai cần xin mời nhận. Ai có lòng, xin mời treo thêm", câu chuyện về tiệm bánh mì chay ở TP.HCM đang được mạng xã hội lan tỏa, giúp nhiều người ấm lòng những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đi ngang đường Lý Thường Kiệt (P.Minh Phụng, TP.HCM), nhiều người để ý tấm bảng với dòng chữ dễ thương "Bánh mì sẻ chia" được đặt phía trước tiệm bánh mì chay của anh Lê Hiếu Nghĩa (35 tuổi).

SẺ CHIA NƯỚC UỐNG, BÁNH MÌ CHAY

Chỉ vào tấm bảng phía trước quán với dòng cập nhật mới nhất: "Hôm nay có 6 bánh mì, 2 xôi", anh Nghĩa cho biết anh mở tiệm bánh mì chay cuối năm 2022, đến giữa năm 2025, anh quyết định hiện thực hóa ý tưởng về "bánh mì sẻ chia".

"Tiệm bánh mì của mình rất vui khi được làm cầu nối giữa khách hàng, nhà hảo tâm đến với những người lao động khó khăn cần bánh mì, xôi ăn chắc bụng. "Bánh mì sẻ chia" hoạt động giống những tiệm bún treo, cơm treo… ở TP.HCM và trên khắp mọi miền đất nước. Ai có lòng có thể nhờ tiệm treo thêm, ai cần cứ đến nhận. Tại tiệm cũng có nước uống miễn phí", anh Nghĩa kể.

Lan tỏa trên mạng xã hội: 'Bánh mì sẻ chia' ở TP.HCM - Ảnh 1.

Tấm bảng với dòng chữ dễ thương “Bánh mì sẻ chia” đặt trước tiệm của anh Nghĩa

ẢNH: CAO AN BIÊN

Lan tỏa trên mạng xã hội: 'Bánh mì sẻ chia' ở TP.HCM - Ảnh 2.

Nhiều người hưởng ứng ý tưởng tặng bánh mì chay miễn phí

ẢNH: CAO AN BIÊN

Có 9 tiệm bánh mì tại TP.HCM, anh Nghĩa cho biết mô hình "bánh mì sẻ chia" đang được thực hiện ở 7 tiệm. Nhiều khách đến ăn bánh mì, xôi chay thấy mô hình ý nghĩa nên đã nhờ anh chủ cũng như nhân viên tại các chi nhánh giúp gửi thêm phần ăn đến người cần.

Theo anh Nghĩa, trung bình mỗi ngày các chi nhánh hỗ trợ khoảng 50 phần bánh mì và xôi chay cho người nhặt ve chai, bán vé số, người khuyết tật, tài xế công nghệ… "Nhìn mọi người nhận và thưởng thức những phần "bánh mì sẻ chia" ngon lành, gửi lời cảm ơn tới tiệm, tới những người tốt bụng, bản thân mình cảm thấy vui và hạnh phúc. Tất nhiên, những phần bánh mì đặc biệt này cũng được làm với chất lượng như những ổ bánh mì mà tiệm bán cho khách", anh chủ bày tỏ.

NO BỤNG, ẤM LÒNG!

Tiệm bánh mì chay của anh Nghĩa hoạt động từ 6 - 21 giờ mỗi ngày với mỗi phần bánh mì giá 20.000 đồng, xôi giá 24.000 đồng. Anh cho biết điều tự hào nhất trong mỗi ổ bánh mì ở tiệm chính là chất lượng nguyên liệu và hương vị. Trong mỗi ổ bánh mì chay ở đây có phần bì chay lạ miệng được làm từ miến dong Cao Bằng, chả chay, sườn chay, chà bông chay do tiệm tự làm ăn kèm các loại rau, dưa leo và đồ chua tạo nên hương vị hài hòa.

Chị Lê Thu Thảo (34 tuổi, vợ anh Nghĩa) hết lòng ủng hộ ý tưởng tặng bánh mì của chồng. Chị thường xuyên có mặt ở tiệm, tự tay chuẩn bị những phần bánh mì chay hấp dẫn gửi đến các thực khách đặc biệt.

Lan tỏa trên mạng xã hội: 'Bánh mì sẻ chia' ở TP.HCM - Ảnh 3.

Anh Nghĩa hiện đang điều hành 9 chi nhánh bánh mì tại TP.HCM

ẢNH: CAO AN BIÊN

Nhiều lần ăn "bánh mì sẻ chia", anh T.P (37 tuổi, lao động tự do ở TP.HCM) cho biết bánh mì rất ngon, không chỉ giúp anh cảm thấy no bụng mà còn ấm lòng. "Tôi nhận bánh mì ở đây nhiều lần rồi, vì làm việc cũng gần đây. Mỗi phần ăn như vậy là mình đỡ được một bữa ăn, tiết kiệm được thêm tiền để ăn tết. Cảm ơn chủ quán, những nhà hảo tâm đã san sẻ với người lao động như chúng tôi!", anh bày tỏ.

Ông Bình (57 tuổi, shipper) thường hay đi qua đoạn đường Lý Thường Kiệt này cũng cho biết mỗi lần thấy tấm bảng "bánh mì sẻ chia" là ông lại cảm thấy ấm lòng vì nghĩa tình của người dân TP.HCM. Dù chưa một lần nhận bánh mì vì "còn sức lao động, tự nuôi thân được", ông Bình bày tỏ biết ơn chủ quán và những người tốt bụng đã lan tỏa điều tốt đẹp.

Trong sự hối hả, tất bật của những ngày cận tết, những phần bánh mì nghĩa tình của tiệm anh Nghĩa đã tiếp thêm sức cho những người đang phải khó khăn mưu sinh.

Lan tỏa trên mạng xã hội: 'Bánh mì sẻ chia' ở TP.HCM - Ảnh 4.

