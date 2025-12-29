Tình yêu Việt Nam của anh Tây bán bánh mì

Lan tỏa hương vị đặc trưng

Nghe tiếng rao, không ít người tò mò dừng lại nhìn anh Tây đứng mời khách bên xe bánh mì. Dòng chữ "Bánh mì gan cháy" trên bảng hiệu càng thu hút sự chú ý của người đi đường.

Xe bánh mì gan cháy của anh Peker và chị Thủy trên đường Song Hành, P.Bình Trưng, TP.HCM ẢNH: NGỌC NGỌC

Chủ nhân xe bánh mì là anh Peker Huseyin (33 tuổi, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) cùng bạn gái là chị Ngô Thụy Thanh Thủy (33 tuổi). Khi chị Thủy nảy ra ý tưởng khởi nghiệp với món bánh mì gan cháy, anh Peker thử và không giấu được sự thích thú. "Hương vị đặc biệt này khiến tôi muốn đồng hành cùng cô ấy để lan tỏa món ăn nhiều hơn", anh Tây bán bánh mì nói.

Theo chị Thủy, bánh mì gan cháy được làm từ công thức gia truyền của gia đình. Từ dưa muối, ớt rim, nước sốt đến gan cháy béo mịn, chả và thịt khìa đều được chế biến thủ công.

Có công việc chính là giáo viên tiếng Anh, nhưng cứ đến 16 giờ mỗi ngày, anh Peker lại tất bật ra quầy phụ giúp bạn gái. Anh mời chào khách, nhận đơn, đóng gói bánh mì và cùng chị Thủy quay video giới thiệu món ăn trên mạng xã hội để tiếp cận giới trẻ. Với anh, đó không chỉ là cách san sẻ công việc mà còn là mong muốn góp phần lan tỏa hương vị bánh mì truyền thống.

Không chỉ vậy, anh Peker còn là chỗ dựa tinh thần cho chị Thủy trong những giai đoạn khó khăn. "Thời gian đầu khởi nghiệp, tôi rất sợ thất bại nhưng anh luôn động viên cứ làm, vì anh cũng mong hương vị bánh mì này được nhiều người biết đến. Nhờ vậy, tôi tự tin hơn và kiên trì đến bây giờ", chị Thủy chia sẻ.

Ban đầu, nhiều người ghé quán vì tò mò câu chuyện anh Tây bán bánh mì. Sau khi nếm thử, chính hương vị riêng biệt của món ăn đã khiến họ quay lại nhiều lần. Chị Mỹ Huyền (34 tuổi) kể mình biết đến quán qua mạng xã hội, thử một lần rồi trở thành khách quen. "Chủ quán dễ thương, thân thiện. Bánh mì thì hương vị đặc biệt, nước sốt đậm đà, dễ ăn nên mình hay mua cho cả gia đình", chị Huyền nói.

Cứ đến 16 giờ hằng ngày, anh Peker có mặt tại quầy để phụ bán bánh mì ẢNH: NGỌC NGỌC

Phụ việc tại quầy bánh mì được 6 tháng, chị Mai Linh (25 tuổi) cho biết ban đầu cảm thấy hơi lạ vì hình ảnh người Tây bán bánh mì. "Anh chị rất nhiệt tình chỉ mình làm bánh mì. Anh Peker cũng biết tiếng Việt một chút nên khi giao tiếp, mình không cảm thấy xa lạ", chị Linh nói.

"Việt Nam là quê hương thứ hai của tôi !"

Anh Peker gắn bó với Việt Nam gần 9 năm nay. Ban đầu, anh dự định đến Hà Nội du lịch, tìm một công việc tạm thời và chỉ ở vài tháng. Thế nhưng, sau khi trở về Thổ Nhĩ Kỳ, cảm giác nhung nhớ Việt Nam đã khiến anh quay lại.

"Khi đó tôi nghĩ mình sẽ ở Việt Nam thêm một năm nữa thôi, vì vẫn còn nhiều nơi chưa khám phá", anh kể. Nhưng rồi, Việt Nam dần trở thành ngôi nhà thứ hai của anh. Mỗi lần về thăm gia đình ở Thổ Nhĩ Kỳ, anh chỉ ở tối đa một tháng rồi lại quay trở lại Việt Nam. "Gia đình tôi dần chấp nhận, vì họ thấy tôi ở Việt Nam rất vui và hạnh phúc", anh tâm sự.

Trước khi sang Việt Nam, anh từng tốt nghiệp ngành hàng hải tại một trường đại học uy tín ở Thổ Nhĩ Kỳ. Với thành tích học tập tốt, nhiều người kỳ vọng anh sẽ vào công ty lớn hoặc tự kinh doanh. Thế nhưng, Việt Nam đã thay đổi mọi dự định. "Giờ tôi bán bánh mì thấy vui hơn. Có lẽ đó là số phận của tôi rồi", anh Peker cười.

Năm 2019, anh chuyển vào TP.HCM sinh sống và dự định lập nghiệp lâu dài. Cuộc sống của anh cũng trở nên đặc biệt hơn từ khi gặp chị Thủy. "Cô ấy thông minh, chủ động, có chí tiến thủ và luôn động viên tôi thử những điều mới. Trước đây tôi chỉ dạy học, rảnh thì đọc sách, còn bây giờ tôi dám thử sức với việc quay video chia sẻ trên mạng xã hội", anh chia sẻ.

Từ tình yêu dành cho Việt Nam, anh Peker dành nhiều thời gian đọc sách, tìm hiểu lịch sử và văn hóa. "Lý trí bảo tôi nên về, nhưng cảm xúc thì không muốn. Và đến giờ, cảm xúc vẫn thắng", anh bộc bạch.