Đời sống

Hà Nội hết cảnh 'dí' còi khi dừng đèn đỏ

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
17/12/2025 09:50 GMT+7

Kể từ khi hệ thống camera AI (camera tích hợp trí tuệ nhân tạo) tại Hà Nội chính thức đi vào vận hành, anh Nguyễn Anh Đạt (sinh viên mới ra trường; quê Bắc Giang) cảm nhận không khí giao thông dường như có phần thay đổi.

Theo quan sát, anh Đạt nhận thấy sự thay đổi thể hiện rõ nét hơn trong khung giờ cao điểm, tại các nút giao, nơi dòng xe ken đặc đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, được trang bị hệ thống "mắt thần" camera AI.

"Tôi ít phải nghe những tiếng còi thúc giục dồn dập khi đèn tín hiệu chỉ còn vài giây sẽ chuyển sang màu xanh. Thay vào đó, mọi người kiên nhẫn chờ đợi hơn", anh Đạt kể.

Hà Nội triển khai camera AI, người đi đường ít bị 'thúc' khi đèn đỏ còn vài giây- Ảnh 1.

Người dân dừng chờ đèn đỏ tại nút giao trên đường Láng

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo anh Đạt, trước kia, việc bị người đằng sau "dí" còi khi đèn đỏ vẫn còn vài giây thường khiến anh khó chịu, thậm chí có lúc đang bực bội điều gì thì hành động này còn khiến anh "sôi máu". Đôi lúc, khi không kiểm soát được cảm xúc, anh sẽ quay lại lườm người bóp còi vô ý thức phía sau. Cũng có khi, anh cố tình không di chuyển ngay khi đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh để "tỏ thái độ".

"Những lúc tỏ thái độ xong, bản thân mình cũng cảm thấy không nên. Nhưng giờ đây, khi tham gia giao thông, tôi không gặp phải tình trạng này nữa", anh Đạt nói.

Còn với anh Nguyễn Văn Hùng (28 tuổi, nhân viên văn phòng ở Cầu Giấy), việc triển khai camera AI khiến anh "luyện" được thói quen di chuyển chậm lại khi qua ngã tư, thay vì cố tăng tốc để "thoát" một lượt đèn đỏ.

"Trước đây, nhiều lúc tôi bị cuốn theo nhịp đèn đang đếm ngược. Giờ có camera AI, biết rằng mọi hành vi đều được ghi nhận, tự nhiên tôi ứng xử bình tĩnh hơn, không còn nôn nóng vượt đèn đỏ nữa. Cũng không cảm thấy "thiệt thòi" khi chấp hành đúng luật hơn người khác", anh Hùng nói.

Hà Nội triển khai camera AI, người đi đường ít bị 'thúc' khi đèn đỏ còn vài giây- Ảnh 2.

Hệ thống camera AI đi vào hoạt động đang làm thay đổi ý thức của người dân khi tham gia giao thông

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Động thái Công an TP.Hà Nội triển khai camera AI cũng giúp anh Nguyễn Văn Thành (sinh viên năm thứ hai một trường đại học ở P.Thanh Xuân) dần từ bỏ được thói quen đi xe máy một tay, tay còn lại sử dụng điện thoại.

Ngoài ra, chủ đề này cũng thường xuyên xuất hiện trong những lần anh Thành ngồi bàn tán cùng bạn bè. Nhiều người bắt đầu tìm hiểu lại các quy định của luật giao thông mà trước đây chỉ nhớ "mang máng".

"Còn thắc mắc điều gì thì mình sẽ lên mạng để đọc lại luật, ví dụ như xem kỹ di chuyển thế nào khi đèn chuẩn bị chuyển màu vàng. Thế nào là dừng đúng vạch. Hóa ra trước giờ có nhiều hành động mà mình hiểu chưa đúng. 

Bây giờ, mọi sự thiếu hiểu biết đều phải trả giá bằng… tiền mặt vì có camera AI. Nhưng đôi khi, những hành vi vi phạm giao thông còn có thể gây nguy hiểm cho bản thân mình và người khác. Khi đó, hậu quả sẽ rất đáng tiếc, thậm chí không lấy lại được", anh Thành chia sẻ.

Trước đó, ngày 13.12, Công an TP.Hà Nội chính thức vận hành hệ thống camera AI. Theo trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, với việc trang bị, lắp đặt hệ thống 1.837 mắt camera AI tại 195 nút giao thông trọng điểm, Trung tâm điều khiển giao thông thông minh sẽ là "bộ não" giám sát tình hình giao thông và trật tự đô thị theo thời gian thực.

Từ đây, lực lượng công an có thể theo dõi hình ảnh trên các tuyến đường, nút giao trọng điểm, đồng thời kịp thời phát hiện ùn tắc, các hành vi vi phạm như dừng đỗ sai quy định, đi sai làn…

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho hay, trung tâm điều khiển và hệ thống camera AI đi vào hoạt động sẽ làm thay đổi cơ bản ý thức của người dân khi tham gia giao thông, từ đó góp phần đảm bảo trật tự, văn minh đô thị; đồng thời sẽ mang lại hiệu quả tích cực trong việc giải quyết ùn tắc giao thông.

