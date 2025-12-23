102 người nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì tại phường Phú Mỹ, TP.HCM

Ngày 23.12, Sở Y tế TP.HCM cho biết, tính đến 10 giờ cùng ngày, 6 cơ sở y tế trên địa bàn TP.HCM đã tiếp nhận và điều trị cho 102 bệnh nhân có các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm. Tất cả bệnh nhân đều ăn bánh mì mua tại tiệm bánh mì N.H (964 Độc Lập, khu phố Ngọc Hà, phường Phú Mỹ).

Tiệm bánh mì chưa có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm

Theo báo cáo từ các cơ sở y tế, các bệnh nhân sau khi ăn bánh mì tại tiệm nói trên đã nhập viện rải rác từ ngày 20.12 đến nay.

Cụ thể, Bệnh viện đa khoa Bà Rịa tiếp nhận 49 người (trong đó có một số trường hợp chuyển đến từ các phòng khám). Phòng khám đa khoa Đại Tòng Lâm tiếp nhận 21 người. Trung tâm y tế Phú Mỹ tiếp nhận 12 người. Phòng khám đa khoa Asia tiếp nhận 9 người. Phòng khám đa khoa Vạn Thành Sài Gòn tiếp nhận 19 người. Phòng khám Tâm An - Tân Thành tiếp nhận 1 người.

Bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì nhập viện tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa

ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo Sở Y tế, đa số người bệnh có chung các triệu chứng như đau bụng quặn, tiêu chảy, sốt nhẹ… phù hợp với biểu hiện ngộ độc thực phẩm đường tiêu hóa. Tình trạng sức khỏe các ca bệnh hiện diễn tiến ổn định, chưa ghi nhận trường hợp nào có biến chứng nặng.

Có 61 người phải nhập viện để điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa (49 người) và Trung tâm y tế Phú Mỹ (12 người). Các cơ sở y tế đang tiếp tục theo dõi, điều trị.

Ngay sau khi nhận được báo cáo, Sở Y tế TP.HCM đã thông tin đến Sở An toàn thực phẩm để điều tra, xác minh vụ việc. Đồng thời, chỉ đạo các bệnh viện bảo đảm tiếp nhận, phân loại, xử trí theo phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm đã ban hành và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.

Sở Y tế yêu cầu mọi diễn biến liên quan đến số ca nặng hoặc biến chứng (nếu có) phải được báo cáo khẩn cấp để kịp thời có phương án xử lý.

Theo UBND phường Phú Mỹ, tiệm bánh mì N.H được cấp giấy phép hộ kinh doanh năm 2023, với 2 địa điểm bán bánh mì. Tuy nhiên, cơ sở chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, cũng như giấy khám sức khỏe của chủ cơ sở và nhân viên.

Khi nhận được thông tin có người ăn bánh mì xuất hiện các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm, chủ cơ sở đã tự nguyện đóng cửa vào lúc 11 giờ ngày 21.12 và đến bệnh viện thăm hỏi các trường hợp đang điều trị.

Liên tục nhiều vụ ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì

Tại TP.HCM, trước đó, từ ngày 7 - 13.11, có 316 người có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm nhập viện sau khi ăn bánh mì của cơ sở bánh mì cóc cô Bích (112A Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông, TP.HCM). Sở An toàn thực phẩm kết luận: đây là vụ ngộ độc thực phẩm do cơ sở bánh mì cóc cô Bích gây ra. Thức ăn nguyên nhân là bánh mì. Căn nguyên gây ngộ độc là vi khuẩn Salmonella.

Bệnh nhân ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì cóc cô Bích vào tháng 11.2025 tại TP.HCM ẢNH: D.T

Tại Quảng Ngãi, từ ngày 13 -16.12, Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi cùng một số cơ sở y tế trên địa bàn đã tiếp nhận tổng cộng 203 ca ngộ độc thực phẩm với điểm chung là trước đó có ăn bánh mì Hồng Vân.

Theo kết luận của các cơ quan chức Quảng Ngãi, nhiều thành phần làm nhân bánh mì bị nhiễm khuẩn (Salmonella spp và Bacillus cereus), là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ ngộ độc thực phẩm.

Từ giữa tháng 12.2025, tại phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) cũng ghi nhận có 80 người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại tiệm bánh mì thịt nguội B., trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phan Thiết.