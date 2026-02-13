Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa Xem - Nghe

Bộ 3 trong 'Táo quân' trở lại trong 'Tết hội ngộ - Xuân yêu thương 2026'

Thu Thủy
Thu Thủy
13/02/2026 11:15 GMT+7

Trong chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Tết hội ngộ – Xuân yêu thương 2026', phát sóng đêm giao thừa Tết Bính Ngọ năm nay, điểm nhấn đặc biệt chính là sự xuất hiện trở lại của bộ 3 thiên đình Ngọc Hoàng – Nam Tào – Bắc Đẩu.

Nhưng trong Tết hội ngộ – Xuân yêu thương năm nay, bộ 3 Ngọc Hoàng – Nam Tào – Bắc Đẩu trở lại nhưng được đặt trong bối cảnh "Thiên đình số" – một không gian mới phản ánh nhịp sống hiện đại, nơi công nghệ và cảm xúc con người cùng tồn tại.

Bộ 3 trong 'Táo quân' trở lại trong 'Tết hội ngộ - Xuân yêu thương 2026'- Ảnh 1.

Bộ 3 thiên đình trong Táo quân trở lại trong Tết hội ngộ - Xuân yêu thương

ẢNH: HTV

Vẫn giữ chất hài hước duyên dáng, bộ 3 không chỉ mang đến tiếng cười ngày tết mà còn mở ra những lát cắt suy ngẫm về đời sống hôm nay: tốc độ phát triển của công nghệ, cách con người kết nối trong thời đại số và điều gì thực sự làm nên một cái tết trọn vẹn. Đặc biệt, lần đầu tiên hình ảnh trợ lý ảo AI của thiên đình xuất hiện như một nhân vật mới, đại diện cho tương lai; hỗ trợ, gợi mở nhưng không thay thế cảm xúc con người. Thông điệp xuyên suốt được gửi gắm rõ ràng; công nghệ chỉ có ý nghĩa khi phục vụ con người và nuôi dưỡng yêu thương.

Bộ 3 trong 'Táo quân' trở lại trong 'Tết hội ngộ - Xuân yêu thương 2026'- Ảnh 2.

Chương trình Tết hội ngộ - Xuân yêu thương 2026

ẢNH: HTV

Bên cạnh phần kịch mang màu sắc "thiên đình", chương trình còn giới thiệu chuỗi clip du xuân Việt Nam – Trung Quốc, ghi lại những khoảnh khắc giao thoa văn hóa tết Á Đông. Từ không khí đón xuân tại Hồ Nam đến hành trình khám phá tết Việt qua góc nhìn bạn bè quốc tế. Chương trình mở rộng không gian tết vượt khỏi biên giới, cho thấy tết không chỉ là phong tục truyền thống mà còn là nhịp sống chung của nhiều nền văn hóa.

Tết hội ngộ – Xuân yêu thương 2026 quy tụ đông đảo văn nghệ sĩ tên tuổi với các tiết mục ca múa nhạc, cải lương, hài kịch được dàn dựng công phu. Chương trình kết hợp hài hòa giữa chất liệu dân gian và hơi thở đương đại, tạo nên một tổng thể đa sắc. Sân khấu được thiết kế với hệ thống màn hình LED bao quanh, tạo nên không gian mở, nơi hình ảnh - âm nhạc - ánh sáng liên tục chuyển động, dẫn dắt cảm xúc người xem từ rộn ràng sum họp đến những khoảng lặng của tết xa quê, trước khi bùng nổ trong khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng.

Không chỉ là một chương trình giải trí, Tết hội ngộ – Xuân yêu thương 2026 mong muốn lan tỏa thông điệp: Tết là sum họp, là hội tụ, là dịp để mỗi người dừng lại, nhìn lại hành trình đã qua, trân trọng gia đình và quê hương, cùng nhau bước vào năm mới với niềm tin và hy vọng. Chương trình được phát sóng lúc 21 giờ 30 giao thừa Tết Nguyên đán (16.2.2026) trên HTV9 và đồng thời livestream trên các nền tảng số của HTV.

Xem thêm bình luận