Phim chiếu tết của Trấn Thành, Trường Giang ra sao khi mở suất chiếu sớm?

Cuộc đua phim Tết Bính Ngọ 2026 giữa Trấn Thành và Trường Giang khởi động theo cách không thể kịch tính hơn, khi chỉ trong vòng 24 giờ mở bán suất chiếu sớm, bảng xếp hạng doanh thu đã liên tục thay đổi. Ban đầu, theo số liệu ghi nhận sau một ngày mở bán, Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang tạm dẫn với hơn 50 triệu đồng, trong khi Thỏ Ơi!! của Trấn Thành chỉ được thống kê hơn 1,7 triệu đồng, tạo nên không ít bàn tán về việc "ông hoàng phòng vé" có dấu hiệu hụt hơi.

Liệu phim của Trấn Thành có tiếp tục duy trì "cơn sốt" về doanh thu phim chiếu tết? ẢNH: NSX

Tuy nhiên, ngay sau đó Trấn Thành đã lên tiếng cho biết con số vài triệu đồng là do hệ thống cập nhật chưa đầy đủ dữ liệu từ các cụm rạp. Thực tế, tính đến sáng 11.2, doanh thu vé sớm của Thỏ Ơi!! đã được điều chỉnh lên khoảng 349 triệu đồng. Theo cập nhật mới nhất trên Box Office Vietnam cùng thời điểm, bộ phim này đang ghi nhận 352.654.910 đồng doanh thu vé sớm. Trong khi đó, Nhà ba tôi một phòng đạt 74.812.317 đồng. Sự chênh lệch này cho thấy bức tranh phòng vé tết năm nay không hề đơn giản và việc đọc số liệu ở giai đoạn mở bán sớm cần được nhìn nhận thận trọng, bởi dữ liệu thường được đồng bộ theo từng đợt từ các hệ thống rạp.

Trường Giang tham gia đường đua phim chiếu tết năm nay với Nhà ba tôi một phòng và trở thành đối thủ khá đáng gờm của Trấn Thành ẢNH: NSX

Về nội dung, Thỏ Ơi!! đánh dấu một hướng đi có phần khác biệt của Trấn Thành khi nghiêng về màu sắc tâm lý, khai thác những góc khuất trong tình yêu và hôn nhân thay vì thuần chất hài - gia đình như nhiều dự án trước đó. Phim được giới thiệu là câu chuyện về những mối quan hệ tưởng như bền chặt nhưng ẩn chứa nhiều lớp "mặt nạ". Trấn Thành tiếp tục đảm nhận vai trò đạo diễn, đồng thời tham gia diễn xuất, cho thấy tham vọng duy trì vị thế sau chuỗi thành công phòng vé những mùa tết gần đây.

Trong khi đó, Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang lựa chọn đề tài gần gũi hơn với không khí sum vầy ngày đầu năm: câu chuyện cha - con trong không gian sống chật hẹp, từ mâu thuẫn thế hệ đến hành trình thấu hiểu và hàn gắn. Màu sắc gia đình, cảm xúc và yếu tố chữa lành được xem là lợi thế của phim khi hướng đến nhóm khán giả đại chúng - đặc biệt là các gia đình đi xem phim rạp dịp tết.

Dù mới ở giai đoạn suất chiếu sớm, cuộc cạnh tranh giữa hai cái tên lớn nhất làng hài - điện ảnh Việt đã cho thấy sức nóng đáng kể. Trấn Thành vẫn chứng minh được lực kéo truyền thông mạnh mẽ, còn Trường Giang cho thấy sự ổn định với đề tài "đúng gu tết".

Liệu mùa phim năm nay có tạo nên một cú bùng nổ phòng vé hay không còn phụ thuộc vào hiệu ứng truyền miệng khi phim chính thức ra rạp? Nhưng chỉ riêng việc doanh thu vé sớm liên tục được cập nhật và so sánh cũng đủ để thấy Tết Bính Ngọ 2026 đang có một đường đua phòng vé thực sự đáng chờ đợi.