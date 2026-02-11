Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa Xem - Nghe

Phim chiếu tết của Trấn Thành, Trường Giang ra sao khi mở suất chiếu sớm?

Thu Thủy
Thu Thủy
11/02/2026 14:23 GMT+7

Đường đua phim chiếu Tết Bính Ngọ 2026 đang bước vào đợt cạnh tranh mạnh khi phim của Trấn Thành, Trường Giang đã mở suất chiếu sớm nhưng doanh thu chưa thực sự 'đột biến'.

Cuộc đua phim Tết Bính Ngọ 2026 giữa Trấn Thành và Trường Giang khởi động theo cách không thể kịch tính hơn, khi chỉ trong vòng 24 giờ mở bán suất chiếu sớm, bảng xếp hạng doanh thu đã liên tục thay đổi. Ban đầu, theo số liệu ghi nhận sau một ngày mở bán, Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang tạm dẫn với hơn 50 triệu đồng, trong khi Thỏ Ơi!! của Trấn Thành chỉ được thống kê hơn 1,7 triệu đồng, tạo nên không ít bàn tán về việc "ông hoàng phòng vé" có dấu hiệu hụt hơi.

Phim chiếu tết của Trấn Thành, Trường Giang ra sao khi mở suất chiếu sớm?- Ảnh 1.

Liệu phim của Trấn Thành có tiếp tục duy trì "cơn sốt" về doanh thu phim chiếu tết?

ẢNH: NSX

Tuy nhiên, ngay sau đó Trấn Thành đã lên tiếng cho biết con số vài triệu đồng là do hệ thống cập nhật chưa đầy đủ dữ liệu từ các cụm rạp. Thực tế, tính đến sáng 11.2, doanh thu vé sớm của Thỏ Ơi!! đã được điều chỉnh lên khoảng 349 triệu đồng. Theo cập nhật mới nhất trên Box Office Vietnam cùng thời điểm, bộ phim này đang ghi nhận 352.654.910 đồng doanh thu vé sớm. Trong khi đó, Nhà ba tôi một phòng đạt 74.812.317 đồng. Sự chênh lệch này cho thấy bức tranh phòng vé tết năm nay không hề đơn giản và việc đọc số liệu ở giai đoạn mở bán sớm cần được nhìn nhận thận trọng, bởi dữ liệu thường được đồng bộ theo từng đợt từ các hệ thống rạp.

Phim chiếu tết của Trấn Thành, Trường Giang ra sao khi mở suất chiếu sớm?- Ảnh 2.

Trường Giang tham gia đường đua phim chiếu tết năm nay với Nhà ba tôi một phòng và trở thành đối thủ khá đáng gờm của Trấn Thành

ẢNH: NSX

Về nội dung, Thỏ Ơi!! đánh dấu một hướng đi có phần khác biệt của Trấn Thành khi nghiêng về màu sắc tâm lý, khai thác những góc khuất trong tình yêu và hôn nhân thay vì thuần chất hài - gia đình như nhiều dự án trước đó. Phim được giới thiệu là câu chuyện về những mối quan hệ tưởng như bền chặt nhưng ẩn chứa nhiều lớp "mặt nạ". Trấn Thành tiếp tục đảm nhận vai trò đạo diễn, đồng thời tham gia diễn xuất, cho thấy tham vọng duy trì vị thế sau chuỗi thành công phòng vé những mùa tết gần đây.

Trong khi đó, Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang lựa chọn đề tài gần gũi hơn với không khí sum vầy ngày đầu năm: câu chuyện cha - con trong không gian sống chật hẹp, từ mâu thuẫn thế hệ đến hành trình thấu hiểu và hàn gắn. Màu sắc gia đình, cảm xúc và yếu tố chữa lành được xem là lợi thế của phim khi hướng đến nhóm khán giả đại chúng - đặc biệt là các gia đình đi xem phim rạp dịp tết.

Dù mới ở giai đoạn suất chiếu sớm, cuộc cạnh tranh giữa hai cái tên lớn nhất làng hài - điện ảnh Việt đã cho thấy sức nóng đáng kể. Trấn Thành vẫn chứng minh được lực kéo truyền thông mạnh mẽ, còn Trường Giang cho thấy sự ổn định với đề tài "đúng gu tết". 

Liệu mùa phim năm nay có tạo nên một cú bùng nổ phòng vé hay không còn phụ thuộc vào hiệu ứng truyền miệng khi phim chính thức ra rạp? Nhưng chỉ riêng việc doanh thu vé sớm liên tục được cập nhật và so sánh cũng đủ để thấy Tết Bính Ngọ 2026 đang có một đường đua phòng vé thực sự đáng chờ đợi.

Tin liên quan

NSND Hồng Vân tham gia phim chiếu Tết Bính Ngọ

NSND Hồng Vân tham gia phim chiếu Tết Bính Ngọ

Mùa phim Tết Bính Ngọ 2026 tại các cụm rạp Việt hứa hẹn sẽ là "bữa tiệc điện ảnh" phong phú và đa dạng về đề tài cũng như phong cách kể chuyện, với sự xuất hiện thêm phim mới có sự tham gia của NSND Hồng Vân.

Khám phá thêm chủ đề

Trấn Thành Trường Giang phim chiếu tết doanh thu Phim chiếu rạp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận