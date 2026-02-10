Phòng vé Việt mùa tết 2026 liệu có bùng nổ?

R ỘN RÀNG MÙA PHIM TẾT

Tết Nguyên đán 2026 tiếp tục là một mùa phim sôi động với tâm điểm gồm 4 phim Việt đồng loạt khởi chiếu vào mùng 1 (ngày 17.2).

"Vua hài đất Bắc" Xuân Hinh trong phim Mùi phở ẢNH: ĐPCC

Trấn Thành - "ngựa chiến" của đường đua phim tết những năm gần đây - trở lại cùng Thỏ ơi, bộ phim xoay quanh mối quan hệ độc hại, thao túng tâm lý. Trường Giang, Lê Thanh Sơn khiến đường đua trở nên sôi nổi hơn với câu chuyện gia đình của Nhà ba tôi một phòng và Báu vật trời cho. Đáng chú ý, đường đua có sự tham gia của đạo diễn mới Minh Beta với Mùi phở - tác phẩm khai thác chiều sâu văn hóa truyền thống, đời sống gia đình đa thế hệ. Sự song hành giữa tên tuổi "bảo chứng doanh thu" và những thử nghiệm mới tạo nên một mùa phim tết rộn ràng, đa sắc.

Cùng với đó, mùa phim tết 2026 không chỉ gói gọn ở 3 ngày đầu năm mới mà còn kéo dài trong giai đoạn trước và sau tết. Một số tác phẩm chọn ra mắt màn ảnh rộng ngày tết như Huyền tình Dạ Trạch (khởi chiếu 10.2), hay dời ra những ngày sau đó: Nhà mình đi thôi (dự kiến khởi chiếu 26.2), Cảm ơn người đã thức cùng tôi (dự kiến 27.2)… Sự phân bổ thời gian ra rạp nhằm giảm áp lực cạnh tranh trực diện, liên tục làm mới thị trường, từ đó khai thác tốt hơn nhu cầu xem phim của công chúng trong suốt mùa lễ hội.

Màn ảnh rộng dịp tết cũng cho thấy sự cân bằng giữa những tên tuổi nghệ sĩ quen thuộc trên màn ảnh với loạt gương mặt mới. Đó là màn trở lại của những ngôi sao đã gặt hái thành công ở những mùa phim trước: Trấn Thành, Thu Trang, Phương Anh Đào, Tuấn Trần… cùng nhiều nghệ sĩ gạo cội: NSƯT Xuân Hinh, NSND Hồng Vân, NSND Kim Xuân… Họ là những cái tên bảo chứng về bản lĩnh diễn xuất, góp phần quan trọng trong định hình hình cảm xúc người xem và đã tạo được thương hiệu riêng trong lòng khán giả. Bên cạnh đó, loạt tác phẩm chiếu tết năm nay còn chứng kiến sự xuất hiện của nhiều TikToker, ca sĩ, rapper, người mẫu… đảm nhận những vai diễn từ tuyến chính đến phụ.

Tâm lý phòng thủ của thị trường

Nhắc đến việc lựa chọn hàng loạt cái tên nghiệp dư vào Thỏ ơi, Trấn Thành không cho rằng đây là sự mạo hiểm. Anh khẳng định, khi đã hiểu rõ từng nhân vật trong phim của mình thì bản thân có những sự lựa chọn phù hợp nhất. "Họ là những người mới, nhưng họ lấy được vai diễn về bằng chính năng lực của bản thân", anh chia sẻ thêm.

Ca sĩ Văn Mai Hương và LyLy trong phim Thỏ ơi ẢNH: ĐPCC

Trong khi đó, chuyên gia truyền thông Hồng Quang Minh cho rằng đây không đơn thuần là xu hướng nghệ sĩ lấn sân, mà là dấu hiệu rất rõ cho thấy các nhà sản xuất đang dịch chuyển tư duy từ "làm phim cho rạp" sang "làm phim cho hệ sinh thái truyền thông".

Dự đoán về thị trường phim tết 2026, chuyên gia truyền thông Hồng Quang Minh nhận định, năm nay phim tết sẽ có doanh thu tốt về tổng thể, nhưng mức độ phân hóa rất cao giữa các phim. Những phim làm tốt bài toán cảm xúc gia đình, dễ xem, ít gây tranh cãi, có dàn diễn viên quen mặt với đại chúng vẫn sẽ chiếm ưu thế. Tuy nhiên, anh không kỳ vọng sẽ có nhiều cú bứt phá về chất lượng nghệ thuật.

"Nhìn tổng thể, tôi cho rằng mùa phim tết năm nay phản ánh khá rõ tâm lý phòng thủ của thị trường: ưu tiên an toàn doanh thu, tận dụng sức ảnh hưởng mạng xã hội và các gương mặt quen thuộc để giảm rủi ro truyền thông", chuyên gia Hồng Quang Minh chia sẻ.

Sẽ có kỷ lục phòng vé mới ?

Trong khi đó, ông Nguyễn Khánh Dương - nhà sáng lập đơn vị quan sát phòng vé độc lập Box Office Vietnam - đánh giá thị trường phim tết 2026 tiếp tục là sân chơi của các nhà làm phim nội địa như mọi năm. Theo ông, Trường Giang là một cái tên lớn, với rất nhiều khán giả hâm mộ, nên bộ phim Nhà ba tôi một phòng vẫn sẽ nhận được sự ưu ái. Câu chuyện tương tự với Mùi phở, chủ đề an toàn nhưng nghệ sĩ Xuân Hinh vẫn là một cái tên được khán giả yêu mến. "Chúng ta hãy chờ xem", ông Khánh Dương nói.

Tuấn Trần và Phương Anh Đào cùng nhau trở lại mùa phim tết trong Báu vật trời cho ẢNH: ĐPCC

Ông Dương cũng nhắc đến hai tác phẩm còn lại: "Báu vật trời cho sẽ là phép thử cho sức hút của Phương Anh Đào và Tuấn Trần, khi họ là hai tên tuổi gây chú ý nhất trong dàn diễn viên của bộ phim. Thỏ ơi có chủ đề khá thú vị, cho thấy Trấn Thành có thử tìm tòi một vài ý tưởng mới".

Với kinh nghiệm quan sát diễn biến phòng vé Việt qua nhiều năm, nhà sáng lập Box Office Vietnam nhận định: "Với 4 bộ phim cùng ra mắt, chắc chắn sẽ có tác phẩm không đạt được kỳ vọng. Không có chuyện doanh thu "chia đều" hay "ai cũng có phần"". Cùng với đó, ông cho biết bản thân không kỳ vọng tết năm nay sẽ có kỷ lục phòng vé mới được tạo ra.