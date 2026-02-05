Hộ kinh doanh cho thuê phòng trọ doanh thu trên 500 triệu đồng nộp thuế ra sao?

Mới đây, một cá nhân gửi ý kiến đến Bộ Tài chính đề xuất hướng dẫn cách tính thuế đối với cho thuê phòng trọ. Cụ thể, cá nhân này cho biết mình là hộ kinh doanh cho thuê phòng trọ cho công nhân ở để làm việc tại khu công nghiệp, doanh thu trên 500 triệu đồng/năm, thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng. Nhưng hiện tại, hộ kinh doanh này chưa xác định được cho thuê phòng trọ là dịch vụ lưu trú hay là cho thuê tài sản để biết tỷ lệ phần trăm thuế phải nộp là bao nhiêu? Vì thế, nhờ Bộ Tài chính hướng dẫn tỷ lệ thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân mà hộ kinh doanh phải nộp.

Hộ kinh doanh cho thuê phòng trọ trên 500 triệu đồng/năm phải nộp thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng ẢNH: TNO

Trả lời thắc mắc trên, Thuế cơ sở 5 tỉnh Đồng Nai cho biết: Căn cứ khoản 1 điều 9 Thông tư 40/2021 ngày 1.6.2021 của Bộ Tài chính về phương pháp tính thuế đối với một số trường hợp đặc thù. Cụ thể, cá nhân cho thuê tài sản là cá nhân có phát sinh doanh thu từ cho thuê tài sản bao gồm: cho thuê nhà, mặt bằng, cửa hàng, nhà xưởng, kho bãi không bao gồm dịch vụ lưu trú; cho thuê phương tiện vận tải, máy móc thiết bị không kèm theo người điều khiển; cho thuê tài sản khác không kèm theo dịch vụ. Dịch vụ lưu trú không tính vào hoạt động cho thuê tài sản theo hướng dẫn tại khoản này gồm: cung cấp cơ sở lưu trú ngắn hạn cho khách du lịch, khách vãng lai khác; cung cấp cơ sở lưu trú ngắn hạn cho khách du lịch, khách vãng lai khác; cung cấp cơ sở lưu trú dài hạn không phải là căn hộ cho sinh viên, công nhân và những đối tượng tương tự; cung cấp cơ sở lưu trú cùng dịch vụ ăn uống hoặc các phương tiện giải trí. Đồng thời, căn cứ Phụ lục I, danh mục ngành nghề kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 36/2025 ngày 29.9.2025 của Thủ tướng Chính phủ, trường hợp hộ kinh doanh nêu trên thuộc nhóm ngành dịch vụ lưu trú.

Về thuế suất dịch vụ lưu trú, kỳ tính thuế từ ngày 1.1.2026, tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng là 5%. Đối với thuế thu nhập cá nhân, nếu cá nhân có thu nhập từ kinh doanh trên mức quy định (trên 500 triệu đồng/năm) thì được xác định bằng thu nhập tính thuế x thuế suất. Trong đó, trường hợp hộ kinh doanh xác định được chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh thì thu nhập tính thuế được xác định bằng doanh thu - chi phí liên quan x thuế suất 15% nếu doanh thu năm trên mức quy định đến 3 tỉ đồng; áp dụng thuế suất 17% nếu doanh thu năm trên 3 tỉ đồng đến 50 tỉ đồng; thuế suất 20% nếu doanh thu năm trên 50 tỉ đồng. Trường hợp hộ kinh doanh không xác định được chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh thì thuế thu nhập cá nhân phải nộp thuế suất 2% (đối với dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên phụ liệu) nhân với phần doanh thu vượt mức quy định.

Như vậy, trong trường hợp hộ kinh doanh nói trên, giả sử doanh thu cho thuê phòng trọ là 600 triệu đồng/năm và không xác định được chi phí liên quan thì thuế thu nhập cá nhân sẽ được tính trên doanh thu vượt mức quy định (600 triệu đồng - 500 triệu đồng) x 2% = 2 triệu đồng. Trong khi đó, thuế giá giá trị tăng được tính trên doanh thu x 5%, tương ứng 600 triệu đồng x 5% = 30 triệu đồng. Tổng cộng nếu hộ kinh doanh cho thuê phòng trọ có doanh thu 600 triệu đồng/năm sẽ nộp hai loại thuế là 32 triệu đồng.