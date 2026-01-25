Hộ kinh doanh chưa xuất hóa đơn điện tử trong tháng 12.2025 sẽ kê khai thế nào?

Mới đây, một hộ kinh doanh tại tỉnh Tuyên Quang gửi câu hỏi đến Bộ tài chính một số nội dung liên quan đến việc kê khai thuế quý 4/2025. Cụ thể, hộ kinh doanh này chuyển từ phương pháp khoán sang phương pháp kê khai từ tháng 11.2025 và được bên bán phần mềm đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, được cơ quan thuế chấp nhận trong tháng 12.2025.

Tuy nhiên, trong tháng 12.2025, do hộ kinh doanh mới chuyển từ phương pháp khoán sang kê khai, chưa nắm rõ quy định về hóa đơn điện tử nên chưa phát hành hóa đơn điện tử. Vậy khi lập phụ lục bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ, tại cột “Hàng hóa xuất trong kỳ”, hộ kinh doanh phải kê khai như thế nào? Trường hợp chưa phát hành hóa đơn điện tử thì có kê khai cột này bằng 0 hay không? Song song, nếu hộ kinh doanh muốn thay đổi địa chỉ email nhận thông báo đã đăng ký khi thực hiện thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thì cần thực hiện theo trình tự, thủ tục nào? Trong kỳ, hộ kinh doanh có nhập hàng hóa phục vụ hoạt động kinh doanh nhưng không có hóa đơn, chứng từ. Vậy các hàng hóa này có được kê khai vào cột “Hàng hóa nhập trong kỳ” trong phụ lục bảng kê hay không?

Hộ kinh doanh phải xuất hóa đơn điện tử khi bán hàng, cung cấp dịch vụ ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Một vấn đề khác, hộ kinh doanh có ghi chép tay theo dõi hàng hóa bán ra trong ngày. Vậy có được kê khai "hàng hóa đã xuất trong kỳ" căn cứ theo ghi chép này hay không, và nếu được thì thực hiện theo hình thức, thủ tục nào? Trường hợp hộ kinh doanh kê khai “Hàng hóa xuất trong kỳ” bằng 0 đối với quý 4/2025 do chưa phát hành hóa đơn điện tử trong kỳ. Vậy có được phát hành bù hóa đơn điện tử cho các giao dịch phát sinh trong tháng 12.2025 vào quý 1/2026 hay không?

Trả lời những câu hỏi trên, Thuế cơ sở 2 tỉnh Tuyên Quang trích dẫn: Tại khoản 3 điều 1 Nghị định 70/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/1020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ quy định: Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; dùng để cho, biếu tặng...). Đồng thời, tại khoản 6 điều 1 Nghị định 70/2025 nêu: Thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Đối với việc cung cấp dịch vụ, thời điểm lập hóa đơn là lúc hoàn thành việc cung cấp dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.... Căn cứ vào các quy định trên, Thuế cơ sở 2 tỉnh Tuyên Quang nêu rõ người nộp thuế (hộ kinh doanh) phải xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ tại thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, sử dụng, hoàn thành việc cung cấp dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ nhưng không xuất hóa đơn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Đối với hàng hóa là nông lâm thủy, hải sản do người dân nuôi trồng và bán trực tiếp cho hộ kinh doanh thì được làm bảng kê mua hàng không có hóa đơn, còn đối với các hàng hóa đã qua sản xuất, chế biến phải có hóa đơn đầu vào để chứng minh xuất xứ, nguồn gốc hàng hóa và kê khai vào mục "Nhập trong kỳ" tại Phụ lục Bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (Mẫu số 01-2/BK-HĐKD ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021). Tại mục "Xuất trong kỳ", người nộp thuế ghi đầy đủ số lượng hàng hóa đã bán ra trong kỳ.

Đối với trường hợp hộ kinh doanh muốn thay đổi địa chỉ email nhận thông báo đã đăng ký khi thực hiện thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thì cần thực hiện theo quy định tại khoản 11 điều 1 Nghị định 70/2025. Cụ thể, trường hợp người nộp thuế thay đổi thông tin về địa chỉ email thì thực hiện thay đổi thông tin theo Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT Phụ lục IA qua Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.