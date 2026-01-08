Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Hộ kinh doanh không thuộc diện nộp thuế sẽ được cấp hóa đơn điện tử như nào?

Mai Phương
Mai Phương
08/01/2026 09:15 GMT+7

Hộ kinh doanh không thuộc diện nộp thuế vẫn cần sử dụng hóa đơn điện tử để cung cấp cho khách hàng.

Một hộ kinh doanh mới đây gửi câu hỏi liên quan về hóa đơn đến Bộ Tài chính. Cụ thể, bà Lê Thị Minh Hiền là hộ kinh doanh tại xã Mai Sơn tỉnh Sơn La cho biết hàng năm luôn chấp hành nộp thuế đầy đủ. Thực hiện quy định từ tháng 1.2026, doanh thu bán hàng của cửa hàng bà khả năng dưới 500 triệu đồng, là doanh thu dưới ngưỡng quản lý thuế. Bà hỏi có thuộc đối tượng được được cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh (hóa đơn lẻ) của cơ quan thuế không?

Hộ kinh doanh không thuộc diện nộp thuế sẽ được cấp hóa đơn điện tử như nào?- Ảnh 1.

Hộ kinh doanh không thuộc diện nộp thuế sẽ được cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh khi có nhu cầu

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trả lời câu hỏi này, Thuế cơ sở 2 tỉnh Sơn La cho biết theo quy định, từ ngày 1.1.2026 mức doanh thu của hộ kinh doanh dưới 500 triệu đồng/năm thuộc trường hợp không phải nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, trong các giao dịch mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ nếu người nộp thuế có nhu cầu sử dụng hóa đơn để xuất cho khách hàng thì người nộp thuế được đề nghị cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh để giao cho người mua. Đây là quyền lợi hợp pháp nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch, minh bạch hóa doanh thu và tạo điều kiện cho người mua hàng. Việc cấp hóa đơn này là độc lập với việc người nộp thuế có thuộc diện phải nộp thuế hay không phải nộp thuế. Về mặt thủ tục, hồ sơ để được cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh, đề nghị hộ kinh doanh liên hệ với Thuế cơ sở 2 tỉnh Sơn La để được hướng dẫn.

Thủ tục cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh từ ngày 1.6.2025 được hướng dẫn chi tiết theo theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 123/2020. Hóa đơn được cấp bao gồm hóa đơn bán hàng đối với hộ kinh doanh không thuộc dạng phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Người nộp thuế gửi đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo mẫu số 06/ĐN- PSĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo theo Nghị định 70/2025 đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Cơ quan thuế tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và cấp mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử. Tài khoản và mã hồ sơ được gửi đến thư điện tử (email) của người nộp thuế đã đăng ký trên mẫu hồ sơ. Người nộp thuế sử dụng tài khoản trên cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế để lập hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh...



Tin liên quan

Hộ kinh doanh ghi sổ chi tiết tiền theo dõi thu chi như thế nào?

Hộ kinh doanh ghi sổ chi tiết tiền theo dõi thu chi như thế nào?

Ngoài các sổ kế toán về doanh thu, sản phẩm thì hộ kinh doanh còn phải ghi sổ chi tiết tiền để theo dõi tình hình thu chi hoặc tiền gửi ngân hàng.

Khám phá thêm chủ đề

hộ kinh doanh hóa đơn điện tử Nộp thuế Hóa đơn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận