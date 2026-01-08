Hộ kinh doanh không thuộc diện nộp thuế sẽ được cấp hóa đơn điện tử như nào?

Một hộ kinh doanh mới đây gửi câu hỏi liên quan về hóa đơn đến Bộ Tài chính. Cụ thể, bà Lê Thị Minh Hiền là hộ kinh doanh tại xã Mai Sơn tỉnh Sơn La cho biết hàng năm luôn chấp hành nộp thuế đầy đủ. Thực hiện quy định từ tháng 1.2026, doanh thu bán hàng của cửa hàng bà khả năng dưới 500 triệu đồng, là doanh thu dưới ngưỡng quản lý thuế. Bà hỏi có thuộc đối tượng được được cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh (hóa đơn lẻ) của cơ quan thuế không?

Hộ kinh doanh không thuộc diện nộp thuế sẽ được cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh khi có nhu cầu ẢNH: NHẬT THỊNH

Trả lời câu hỏi này, Thuế cơ sở 2 tỉnh Sơn La cho biết theo quy định, từ ngày 1.1.2026 mức doanh thu của hộ kinh doanh dưới 500 triệu đồng/năm thuộc trường hợp không phải nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, trong các giao dịch mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ nếu người nộp thuế có nhu cầu sử dụng hóa đơn để xuất cho khách hàng thì người nộp thuế được đề nghị cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh để giao cho người mua. Đây là quyền lợi hợp pháp nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch, minh bạch hóa doanh thu và tạo điều kiện cho người mua hàng. Việc cấp hóa đơn này là độc lập với việc người nộp thuế có thuộc diện phải nộp thuế hay không phải nộp thuế. Về mặt thủ tục, hồ sơ để được cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh, đề nghị hộ kinh doanh liên hệ với Thuế cơ sở 2 tỉnh Sơn La để được hướng dẫn.

Thủ tục cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh từ ngày 1.6.2025 được hướng dẫn chi tiết theo theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 123/2020. Hóa đơn được cấp bao gồm hóa đơn bán hàng đối với hộ kinh doanh không thuộc dạng phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Người nộp thuế gửi đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo mẫu số 06/ĐN- PSĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo theo Nghị định 70/2025 đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Cơ quan thuế tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và cấp mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử. Tài khoản và mã hồ sơ được gửi đến thư điện tử (email) của người nộp thuế đã đăng ký trên mẫu hồ sơ. Người nộp thuế sử dụng tài khoản trên cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế để lập hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh...







