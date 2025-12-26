Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Từng cá nhân trong hộ kinh doanh sẽ bị khấu trừ tiền khi xử phạt vi phạm

Mai Phương
Mai Phương
26/12/2025 09:16 GMT+7

Từng cá nhân, thành viên trong hộ kinh doanh cũng sẽ bị khấu trừ tiền, tài sản khi bị cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính.

Nghị định 296/2025 của Chính phủ về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực từ ngày 1.1.2026, thay thế Nghị định 166/2013 đưa ra nhiều quy định mới. Trong đó, thêm 4 nhóm bị áp dụng biện pháp cưỡng chế gồm hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác và cộng đồng dân cư. Quy định mới thiết lập nguyên tắc: Ưu tiên cưỡng chế tài sản chung trước, nếu thiếu thì cưỡng chế đến tài sản riêng của từng thành viên. Điều này khẳng định trách nhiệm của các thành viên đối với sai phạm chung.

Từng cá nhân trong hộ kinh doanh sẽ bị khấu trừ tiền khi xử phạt vi phạm- Ảnh 1.

Các cá nhân trong hộ kinh doanh cũng sẽ bị khấu trừ tiền khi xử lý vi phạm hành chính

ẢNH: NG.NGA

Cụ thể, đối với hộ kinh doanh, hộ gia đình, tổ hợp tác thì khấu trừ tiền, kê biên tài sản, trả chi phí cho hoạt động cưỡng chế từ tiền, tài sản chung của hộ kinh doanh, hộ gia đình, tổ hợp tác; trường hợp tài sản chung không đủ để thi hành quyết định cưỡng chế thì khấu trừ tiền, kê biên tài sản của các thành viên trong hộ kinh doanh, hộ gia đình, tổ hợp tác, trừ trường hợp hợp đồng hợp tác hoặc pháp luật có liên quan quy định khác.

Đối với cộng đồng dân cư thì khấu trừ tiền, kê biên tài sản, trả chi phí cho hoạt động cưỡng chế từ tiền, tài sản chung của cộng đồng dân cư. Đáng chú ý, Nghị định mới quy định đối với các cơ quan nhà nước đơn vị vũ trang, tổ chức chính trị, đơn vị sự nghiệp không có thu được bảo đảm kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước khi bị áp dụng biện pháp cưỡng chế khấu trừ tiền và trả chi phí cho hoạt động cưỡng chế thì phải tự bảo đảm nguồn tiền để thi hành quyết định cưỡng chế, không được sử dụng tiền ngân sách nhà nước hoặc tiền có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước (quy định trước đây nếu các cơ quan, đơn vị thuộc loại này, khi bị áp dụng cưỡng chế khấu trừ tiền, kê biên tài sản thì khấu trừ từ nguồn kinh phí của cơ quan, đơn vị, tổ chức đó).

2026 sắp sang, tiểu thương lớn tuổi vẫn loay hoay, mơ hồ với quy định thuế mới

Nghị định 296/2025 cũng quy định rõ người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế quyết định áp dụng một hoặc nhiều biện pháp cưỡng chế quy định tại khoản 2 điều 86 luật Xử lý vi phạm hành chính nếu việc áp dụng một biện pháp cưỡng chế không đủ để bảo đảm thi hành quyết định cưỡng chế. Như vậy, quy định mới đã mở rộng và không ràng buộc về thứ tự cưỡng chế như trước đây là từ khấu trừ tiền lương, thu nhập, tiền trong tài khoản, rồi mới đến kê biên tài sản, thì từ năm 2026, các biện pháp này có thể được áp dụng linh hoạt và đồng thời...

Bộ Tài chính nói gì về kiến nghị mức doanh thu không chịu thuế 1 tỉ đồng?

Bộ Tài chính nói gì về kiến nghị mức doanh thu không chịu thuế 1 tỉ đồng?

Bộ Tài chính vừa có công văn trả lời kiến nghị của cử tri TP.HCM về việc nâng mức doanh thu không chịu thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
