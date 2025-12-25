Bộ Tài chính nói gì về kiến nghị mức doanh thu không chịu thuế 1 tỉ đồng?

Cụ thể, cử tri Nguyễn Văn Bình (P.Bình Trị Đông, TP.HCM) kiến nghị nâng mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Cử tri này đề xuất nâng mức doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh từ 1 tỉ đồng trở lên để tạo điều kiện cho hàng triệu hộ kinh doanh tồn tại, phát triển đúng chủ trương ưu tiên kinh tế tư nhân.

Cử tri TP.HCM kiến nghị nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh lên 1 tỉ đồng ẢNH: NG.NGA

Phản hồi vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết ngày 10.12, Quốc hội đã thông qua luật Thuế thu nhập cá nhân 2025. Theo luật mới, mức doanh thu không phải nộp thuế của cá nhân kinh doanh được điều chỉnh từ 200 triệu đồng lên 500 triệu đồng/năm và cho phép trừ mức này trước khi tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu. Áp dụng mức doanh thu này sẽ có khoảng 2,3 triệu hộ và cá nhân kinh doanh không phải nộp thuế. Con số trên chiếm khoảng 90% tổng số 2,54 triệu hộ kinh doanh hiện nay.

Đồng thời, luật cũng bổ sung phương pháp tính thuế trên thu nhập (doanh thu trừ chi phí) đối với cá nhân kinh doanh. Cụ thể, cá nhân có doanh thu trên 500 triệu đồng đến 3 tỉ đồng áp dụng thuế suất 15% trên thu nhập; cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 3 tỉ đến 50 tỉ đồng áp dụng thuế suất 17%; đối với cá nhân có doanh thu trên 50 tỉ đồng, thuế suất là 20%. Riêng cá nhân có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm đến 3 tỉ đồng được lựa chọn phương pháp tính thuế theo tỷ lệ doanh thu hoặc theo thu nhập và được trừ 500 triệu đồng trước khi tính thuế.

Cũng theo Bộ Tài chính, ngày 11.12, Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế giá trị gia tăng. Trong đó, ngưỡng doanh thu năm không chịu thuế giá trị gia tăng của hộ, cá nhân kinh doanh cũng được nâng lên 500 triệu đồng. Với việc điều chỉnh ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế lên 500 triệu đồng và bổ sung phương pháp tính thuế theo thu nhập (doanh thu - chi phí) đối với cá nhân, hộ kinh doanh như trên đã tạo hành lang pháp lý công bằng, phù hợp với điều kiện kinh doanh của cá nhân, hộ kinh doanh. Qua đó hỗ trợ cá nhân yên tâm sản xuất, ổn định đời sống và phát triển sản xuất kinh doanh.