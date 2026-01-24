Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải nộp lệ phí môn bài

Cục Thuế ngày 23.1 đã có công văn hỏa tốc số 645/CT-CS về việc đề nghị các Thuế tỉnh, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến người nộp thuế để thực hiện thống nhất việc kê khai, nộp lệ phí môn bài kể từ năm 2026. Quy định này liên quan đến cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh.

Hộ kinh doanh từ năm 2026 không phải kê khai, nộp lệ phí môn bài ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cụ thể, khoản 7 điều 10 Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17.5.2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân quy định: “7. Chấm dứt việc thu, nộp lệ phí môn bài từ ngày 1.1.2026". Đồng thời, khoản 4 điều 6 Nghị định số 362/2025/NĐ-CP ngày 31.12.2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật Phí và lệ phí quy định đã nêu rõ: "Bãi bỏ Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 4.10.2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài và Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24.2.2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài”.

Căn cứ các quy định nêu trên, kể từ ngày 1.1.2026, người nộp thuế không phải nộp lệ phí môn bài đối với năm 2026 và các năm tiếp theo. Theo đó, người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài đối với năm 2026 và các năm tiếp theo. Điều này đồng nghĩa cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh không phải kê khai và nộp lệ phí môn bài kể từ năm 2026 trở đi.

Công văn số 645/CT-CS của Cục Thuế cũng đề nghị các Thuế tỉnh, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung này đến người nộp thuế để thực hiện thống nhất việc kê khai, nộp lệ phí môn bài kể từ năm 2026 và thực hiện rà soát, áp dụng các biện pháp quản lý thuế theo quy định để thu đúng, thu đủ số tiền lệ phí môn bài phát sinh phải nộp đối với năm 2025 trở về trước vào ngân sách nhà nước.

Kể từ năm 2026, chính phủ đã bỏ chính sách thuế khoán và cá nhân, hộ kinh doanh sẽ chuyển sang phương thức kê khai, nộp thuế theo doanh thu. Mới đây, Cục Thuế cũng có công văn số 307/CT-PC gửi các đơn vị ngành thuế hướng dẫn nội dung liên quan đến việc không xử lý vi phạm hành chính khi chuyển đổi mô hình từ hộ khoán sang kê khai. Theo đó, Cục Thuế khẳng định không sử dụng doanh thu khai thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh năm 2026 để xử lý hồi tố đối với nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã nộp thuế theo phương thức khoán từ năm 2025 trở về trước.