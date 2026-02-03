NSND Hồng Vân tham gia phim chiếu Tết Bính Ngọ

Ngoài NSND Hồng Vân, phim Nhà mình đi thôi (đạo diễn Trần Đình Hiền) còn có những gương mặt gạo cội như NSND Kim Xuân, NSND Hoàng Sơn, NSƯT Hữu Châu cùng những gương mặt trẻ như Uyển Ân, Đoàn Thế Vinh….

Đây là phim vừa xác nhận góp mặt trên đường đua phim chiếu tết, mang đến một lựa chọn khác cho khán giả dịp đầu năm.

NSND Hồng Vân trong Nhà mình đi thôi ẢNH: CHỤP TỪ TEASER

Không đi theo công thức hài - gia đình quen thuộc, Nhà mình đi thôi lựa chọn cách kể chuyện giàu cảm xúc, tập trung khai thác những nỗi sợ rất đời của người trẻ hiện đại: sợ đối thoại, sợ làm tổn thương nhau và sợ phải đối diện với sự thật trong chính gia đình mình. Phim không tạo kịch tính bằng xung đột lớn hay cao trào dữ dội, mà chạm tới khán giả bằng những khoảng lặng, những bữa cơm im tiếng, những câu nói bị bỏ lửng, nơi cảm xúc bị dồn nén lâu ngày.

Uyển Ân trong Nhà mình đi thôi có mối quan hệ đặc biệt với nhân vật của NSND Hồng Vân ẢNH: CHỤP TỪ TEASER

Theo teaser được giới thiệu, câu chuyện xoay quanh Phương (Uyển Ân) - một người trẻ thành đạt, điều hành công ty du lịch riêng, bề ngoài mạnh mẽ và độc lập nhưng bên trong lại đối diện nhiều áp lực tâm lý. Thành công không mang lại sự an yên tuyệt đối khi Phương ngày càng khó mở lòng, khó nói ra những điều thật với người thân. Từ nhân vật trung tâm này, bộ phim đặt ra câu hỏi về khoảng cách giữa các thế hệ trong gia đình hiện đại và lý do vì sao người trẻ ngày nay ngày càng né tránh đối thoại.

Ngoài NSND Hồng Vân còn có nhiều gương mặt gạo cội tham gia trong Nhà mình đi thôi ẢNH; CHỤP TỪ TEASER

Nhà mình đi thôi dự kiến ra rạp vào mùng 10 Tết Bính Ngọ 2026. Một thời điểm khá đặc biệt khi phần lớn phim chiếu tết thường chọn khởi chiếu ngay từ mùng 1. Việc ra rạp muộn hơn được xem là chiến lược giúp bộ phim tránh cạnh tranh trực diện với các tác phẩm giải trí lớn, đồng thời kéo dài sức nóng của mùa phim tết.

Phim chiếu tết 2026 đang cho thấy sự "lên ngôi" của đề tài phim gia đình - chữa lành được kể với nhiều màu sắc khác nhau, hướng tới những câu chuyện gần gũi nhưng giàu chiều sâu hơn.